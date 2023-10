Les grenouilles se tarissent ! Explorons ce que nous pouvons faire ! — Problèmes mondiaux

Atashi Kitchen à Karuizawa exploite une cafétéria pour enfants (Kodomo-Shokudo), proposant des repas gratuits ou à faible coût et distribuant de la nourriture à ceux qui en ont besoin.

TOKYO, 10 oct (IPS) – Dans le troisième de notre série rédigée par des jeunes leaders d’opinion, les étudiants écrivent sur l’impact de l’activité humaine, y compris le gaspillage alimentaire, sur l’environnement. Ils sont convaincus qu’avec des changements progressifs, un monde durable et humain est possible. Avez-vous déjà vu une grenouille séchée ? Nous l’avons fait, et cela nous amène à repenser notre impact sur l’environnement. Les grenouilles sont incroyablement sensibles aux conditions sèches et sont menacées d’extinction en raison du réchauffement climatique. Les amphibiens, comme les grenouilles, constituent une part importante des espèces menacées, avec 41 pour cent d’entre elles vulnérables, contre seulement 25 pour cent pour les mammifères comme les ours polaires.

Les grenouilles, comme les amphibiens, ont besoin d’habitats terrestres et aquatiques, et leur peau fine et spécialisée les rend très sensibles aux changements d’humidité et de température. Les changements climatiques peuvent perturber leurs modes de reproduction, entraînant un déclin de la population.

Cette sensibilité à la chaleur et à la sécheresse signifie que les grenouilles peuvent facilement mourir lors des journées caniculaires. De plus, une diminution de la population de grenouilles peut déclencher une réaction en chaîne dans l’écosystème, affectant les animaux qui en dépendent pour se nourrir, comme les hiboux, les serpents et les ratons laveurs.

Conscients de cela, nous réévaluons nos modes de vie pour réduire les émissions de carbone, un contributeur majeur au réchauffement climatique.

Liste rouge de l’UICN

Les grenouilles sont sensibles, mais dans de bonnes conditions, elles peuvent survivre, comme le montre ce post X.

Ce sont des grenouilles de compagnie. L’une est familièrement connue sous le nom de « grenouille à cornes couronnées » et les autres de « méga-grenouilles domestiques ». Une fois, notre grenouille couronne-corne a été confrontée à un problème de santé. Au début, nous l’avions posé sur un tapis électrique blanc, mais nous avons découvert plus tard qu’un sol en terre battue était un meilleur choix. Malheureusement, il s’est avéré que le sol était contaminé et rendait la grenouille malade. Cette expérience nous a appris que les grenouilles sont incroyablement sensibles aux changements de leur environnement.

Perte alimentaire et réchauffement climatique

Connaissez-vous le terme « perte de nourriture » ? Jeter les aliments encore comestibles ne revient pas seulement à gaspiller de la nourriture ; cela contribue également au problème environnemental du réchauffement climatique. Il est estimé que Le Japon jette environ 5,22 millions de tonnes de nourriture chaque année. Pour éliminer une quantité aussi importante de déchets alimentaires, une incinération est nécessaire, ce qui génère des gaz à effet de serre et contribue au réchauffement climatique. Une autre préoccupation vient de la nécessité de développer de nouveaux sites d’élimination définitive des cendres produites par l’incinération, ce qui entraîne souvent la destruction de zones marines et forestières. Ceci, à son tour, exacerbe les problèmes environnementaux.

Analyse des données du World Resources Institute (WRI), une organisation à but non lucratif environnementale, révèle que les pertes alimentaires contribuent à environ 8 à 10 pour cent des émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, seule une personne sur trois reconnaît son lien avec la perte alimentaire. De même, le Japon, bien que préoccupé par le changement climatique, voit rarement des articles le reliant aux pertes alimentaires.

Étudiants bénévoles à la cuisine Atashi à Karuizawa. La cuisine gère une cafétéria pour enfants proposant des repas gratuits ou à faible coût à ceux qui en ont besoin.

Étudiants bénévoles à la cuisine Atashi à Karuizawa. La perte de nourriture contribue au réchauffement climatique.

Les étudiants aident à préparer les repas à la cuisine Atashi à Karuizawa.

Forts de cette prise de conscience, nous avons décidé de lutter contre le réchauffement climatique en utilisant efficacement les surplus alimentaires, fonctionnant essentiellement comme des banques alimentaires. Notre recherche nous a conduit à Cuisine Atashi à Karuizawa, au Japon, qui exploite une banque alimentaire dans le cadre d’une cafétéria pour enfants (Kodomo-Shokudo), fournissant des repas gratuits ou à faible coût et distribuant de la nourriture à ceux qui en ont besoin.

Le 22 juillet 2023, notre groupe de huit élèves de 8e année de la Dalton Tokyo Gakuen Junior School s’est porté volontaire à la cafétéria des enfants. En étant témoin de la diversité de la nourriture, des légumes frais donnés par les agriculteurs locaux à la viande provenant des contributions et en observant des étrangers partager des conversations joyeuses tout en savourant leurs repas, nous avons réalisé que cet endroit était bien plus que de la nourriture ; il s’agissait de partager le bonheur.

Le Ministère de l’Environnement a rapporté qu’en 2020, le Japon a généré environ 5,22 millions de tonnes de pertes alimentaires, les entreprises ayant contribué à hauteur de 2,75 millions de tonnes et les ménages à hauteur de 2,47 millions de tonnes. Ces données nous ont incités à rechercher des entreprises japonaises soucieuses de l’environnement.

Photo de groupe au bureau de Suntory Odaiba

Hikari Kujime (département du développement durable), Yusuke Sasaki (département des relations publiques), Tomoyuki Ichida et Tamon Koshino (directeur général du département du développement durable) de Suntory Holdings accompagnent les étudiants pour apprendre le développement durable dans les entreprises.

Suntory exploite activement l’intelligence artificielle (IA) pour prédire avec précision les ventes, une pratique qui réduit considérablement le gaspillage alimentaire. De plus, à Meissen, leur restaurant, Suntory, réutilise ingénieusement les restes de croûtes de pain comme aliment pour les porcs. Ce qui nous a le plus frappé lors de notre visite a été le dévouement sans réserve de Suntory à la durabilité écologique, qui correspondait parfaitement à notre mission d’écrivains adolescents.

En plus d’être témoins de leurs pratiques en matière de développement durable, nous avons saisi l’occasion de participer à des activités éducatives destinées aux élèves du primaire. Ces activités étaient centrées sur l’importance de la conservation de l’eau, protection des oiseaux, et le rôle crucial joué par les forêts de montagne en garantissant des sources d’eau propre. Cette expérience pratique a attisé notre ferveur pour sauvegarder les ressources en eau et transmettre ces précieux savoirs à la prochaine génération. Cela a encore solidifié notre engagement indéfectible envers l’éducation environnementale et les efforts de conservation.

Sécurité alimentaire et environnement

L’accent mis par le Japon sur la sûreté et la sécurité, bien que louable, entraîne par inadvertance des pertes de nourriture. Cela a non seulement des implications environnementales mais aussi des répercussions économiques pour les fabricants. Pour résoudre ce problème, considérons la « règle du tiers ». Il stipule que le délai de livraison s’étend jusqu’à ce qu’il reste un tiers de la date de péremption et que la date limite de vente couvre les deux tiers de la date de péremption. Cette règle vise à accommoder les consommateurs qui ont tendance à être trop prudents quant aux dates de péremption. Pour lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire, il est essentiel de s’assurer que les consommateurs comprennent ces dates, de les sensibiliser à la réduction du gaspillage et de cesser de penser aux produits dont la date de péremption est proche.

Peut-être pourrions-nous le dire plus simplement : au Japon, les aliments sont souvent considérés comme périmés beaucoup plus tôt qu’aux États-Unis ou en Europe. Voici une comparaison des délais de livraison dans ces régions développées : au Japon, il s’agit d’un tiers de la date de péremption, tandis qu’aux États-Unis, il s’étend jusqu’à la moitié. Les pays européens, comme la Belgique, autorisent jusqu’à deux tiers, et au Royaume-Uni, c’est les trois quarts. Cela reflète clairement la propension du Japon à faire preuve d’une plus grande prudence concernant les dates de péremption.

Les dates de péremption des aliments entraînent également des pertes de nourriture.

Alors, que signifie la perte de nourriture pour les adolescents comme nous ? Pour nous, cela signifie une mission visant à sensibiliser davantage à l’interaction complexe entre la perte de nourriture, le réchauffement climatique, la sauvegarde des grenouilles et de diverses autres créatures, notre appréciation approfondie de l’environnement et l’utilisation responsable des ressources alimentaires.

En conclusion, notre parcours nous a appris que de petites actions peuvent conduire à des changements significatifs. En tant qu’adolescents, nous entendons souvent dire que nous sommes l’avenir, mais nous pensons que nous pouvons également avoir un impact sur le présent. Le tarissement des grenouilles symbolise un problème plus vaste : l’équilibre délicat des écosystèmes de notre planète. C’est un appel à l’action, un rappel que nos actions comptent.

En tant que jeunes, nous avons un rôle crucial à jouer. En sensibilisant à l’interdépendance de problèmes tels que la perte de nourriture, le réchauffement climatique et la protection de nos semblables, nous pouvons inspirer le changement dans nos communautés. Nous pouvons choisir de réduire les déchets, de conserver les ressources et de faire des choix durables. Nous pouvons plaider en faveur de politiques qui protègent notre environnement. En adoptant la connaissance et en agissant, nous pouvons être le moteur d’une planète plus saine.

Alors continuons ce voyage ensemble, en nous inspirant des grenouilles. Soyons la génération qui non seulement arrête le dessèchement de nos amis amphibiens, mais qui œuvre également pour un monde où la nature prospère et où toutes les créatures, y compris nous, vivent en harmonie.

N’oubliez pas que tout commence par une prise de conscience et qu’il est de notre responsabilité de transmettre ces connaissances aux autres. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus durable et plus compatissant pour tous.

Rapport du Bureau IPS de l’ONU

Note:Karuta Yamamoto et Seiji Takano étaient les chefs d’équipe

Edité par Hanna Yoon

