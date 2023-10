Les grenouilles femelles semblent simuler la mort pour éviter des avances indésirables, selon une étude

Lorsqu’il s’agit d’éviter toute attention indésirable des hommes, les chercheurs ont découvert que certaines grenouilles prennent des mesures drastiques : elles semblent feindre la mort.

Les chercheurs affirment que les résultats apportent un nouvel éclairage sur la grenouille rousse, suggérant que les femelles ne supportent pas simplement la ruée des mâles pour trouver un partenaire – une situation dans laquelle plusieurs mâles peuvent finir par s’accrocher à une femelle, parfois mortellement.

« On pensait auparavant que les femmes étaient incapables de choisir ou de se défendre contre cette coercition masculine », a déclaré le Dr Carolin Dittrich, première auteure de l’étude du Musée d’histoire naturelle de Berlin.

Mais la recherche suggère que ce n’est peut-être pas le cas. « Les femelles de ces agrégations reproductrices denses ne sont pas passives comme on le pensait auparavant », a déclaré Dittrich.

Écrit dans la revue Royal Society Open Science, Dittrich et son co-auteur, le Dr Mark-Oliver Rödel, racontent comment ils ont placé chaque grenouille mâle dans une boîte avec deux femelles : une grande et une petite. Le comportement d’accouplement a ensuite été enregistré sur vidéo.

Les résultats, obtenus auprès de 54 femelles ayant subi les griffes d’un mâle, ont révélé que 83 % des femelles saisies par un mâle ont essayé de faire tourner leur corps.

Des cris de libération tels que des grognements et des grincements ont été émis par 48 % des femelles serrées – qui ont toutes également fait pivoter leur corps.

L’immobilité tonique – raidissement avec les bras et les jambes tendus dans une pose rappelant le fait de faire le mort – s’est produite chez 33 % de toutes les femmes serrées par un homme, l’équipe ajoutant que cela avait tendance à se produire parallèlement à la rotation et aux appels.

Les femelles plus petites, notent-ils, employaient plus fréquemment les trois tactiques ensemble que les plus grandes.

Bien qu’inhabituelle, l’immobilité tonique – il s’est avéré – avait déjà été observée. « J’ai trouvé un livre écrit en 1758 par Rösel von Rosenhoff décrivant ce comportement, qui n’a plus jamais été mentionné », a déclaré Dittrich.

L’équipe affirme que l’immobilité tonique pourrait être une réponse au stress. Ils ont découvert que cela était plus fréquent chez les femelles plus petites et donc plus jeunes, ce qui pourrait être le résultat d’un stress plus important résultant d’une moindre expérience de la reproduction.

Les trois tactiques, ajoutent-ils, ont permis à au moins certaines femelles d’échapper aux griffes des mâles. « La démonstration d’un comportement d’évitement du partenaire a entraîné la fuite de 25 femelles. »

Cependant, les chercheurs reconnaissent que ces comportements peuvent avoir d’autres objectifs, suggérant que même si les rotations des femelles peuvent les aider à déloger un mâle, cela pourrait être un moyen de tester la force et l’endurance du mâle – des traits qui pourraient augmenter leurs chances de survie si le mâle peut se défendre. rivaux et empêcher une « balle d’accouplement ».

L’étude présente également des limites, notamment le fait qu’un échantillon plus grand est nécessaire pour déterminer si les femelles plus petites réussissent effectivement mieux à s’échapper, comme le laisse entendre la recherche, et qu’un seul mâle a été présenté à chaque paire de femelles.

« Dans le monde réel, nous observons souvent la formation de boules d’accouplement, mais aussi que les femelles peuvent plonger plus facilement car il y a plus de structures et d’endroits où se cacher », a déclaré Dittrich, ajoutant que même si les tactiques identifiées pourraient également être efficaces dans la nature. , on ne savait pas dans quelle mesure.

Cependant, Dittrich a noté que l’étude avait donné un nouvel aperçu du comportement des femelles. « Je pense que même si nous appelons cette espèce une grenouille rousse et pensons la connaître bien, il y a encore des aspects que nous ne connaissons pas et auxquels nous n’avons peut-être pas pensé », a-t-elle déclaré.