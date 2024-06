Les grenades améliorent la mémoire et aident à traiter la maladie d’Alzheimer

Une substance présente dans les grenades, connue sous le nom d’urolithine A, pourrait améliorer la mémoire et les symptômes de la maladie d’Alzheimer, selon une nouvelle recherche.

Des recherches ont montré que l’urolithine A améliore la capacité du corps à se débarrasser des cellules endommagées, permettant ainsi la production de cellules saines.

Les experts expliquent les résultats.

Nous voulons tous savoir ce que nous pouvons faire pour optimiser notre santé du cerveau et préserver la mémoire. Et bien que de nombreuses études aient nommé le type de régimes qui peuvent réduire votre risque de maladie d’Alzheimer de nouvelles recherches montrent qu’une substance présente dans les grenades, l’urolithine A, peut aider à stimuler la mémoire et à aider à démence prévention et traitement .

Une étude publiée dans Alzheimer et démence menée par le Université de Copenhague , a étudié comment l’urolithine A pourrait aider à traiter la maladie d’Alzheimer. En utilisant des modèles de souris atteintes de la maladie d’Alzheimer, les chercheurs ont voulu voir comment la substance présente dans les grenades pouvait éliminer les mitochondries faibles (la centrale électrique de la cellule) du cerveau aussi efficacement qu’un riboside de nicotinamide (supplément NAD).

Les chercheurs ont précédemment découvert qu’une molécule spécifique, le supplément NAD, joue un rôle clé dans les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, car elle aide activement à éliminer les mitochondries endommagées du cerveau. De nombreux patients atteints de maladies neurodégénératives souffrent d’un dysfonctionnement mitochondrial, également appelé mitophagie. Cela signifie que le cerveau a des difficultés à éliminer les mitochondries faibles, qui s’accumulent donc et affectent négativement le fonctionnement cérébral. Ainsi, les chercheurs ont émis l’hypothèse que si vous parvenez à stimuler le processus de mitophagie, en éliminant les mitochondries faibles, vous constaterez un effet positif sur le cerveau.

Les résultats ont montré que l’urolithine A élimine les mitochondries faibles du cerveau tout aussi efficacement que les suppléments de NAD. Pourtant, les chercheurs ne savent pas quelle quantité de substance de grenade est nécessaire pour améliorer la mémoire et atténuer les symptômes de la maladie. Maladie d’Alzheimer et démence .

Alors, quel est l’impact de l’urolithine A sur la mémoire ? montre que l’urolithine A est neuroprotectrice car elle améliore la capacité du corps à se débarrasser des cellules endommagées, permettant la production de cellules saines et réduit les réponses inflammatoires excessives, explique Melissa Prest, DCN, RDN porte-parole national des médias de l’Académie de nutrition et de diététique et membre de la La prévention Commission de révision médicale . « Études animales ont montré que des suppléments [urolithin A] une diminution de la formation de plaques dans le cerveau, ce qui entraîne une augmentation de l’apprentissage et de la rétention de la mémoire », ajoute-t-elle. Bien que cela soit prometteur, davantage de recherches humaines sont nécessaires pour reproduire ces résultats, note Prest.

La meilleure façon d’obtenir plus d’urolithine A est de manger des aliments qui peuvent aider vos bactéries intestinales à en produire, explique Prest. Certains des meilleurs aliments pour cela peuvent inclure :

Grenades

Jus ou extrait de grenade

Noix

Framboises

Des fraises

Amandes

noix de pécan

Vous souhaitez également inclure ces aliments dans d’autres habitudes de vie, comme avoir un horaire de sommeil cohérent et bouger votre corps quotidiennement, explique Prest.

Certaines personnes peuvent également envisager de prendre des suppléments d’urolithine A pour un coup de pouce. « Notre corps devient moins efficace pour produire de l’urolithine A à mesure que nous vieillissons, une supplémentation peut donc être appropriée, en particulier pour les adultes plus âgés et d’âge moyen », explique Prest. Dans les études utilisant un supplément d’urolithine A, la posologie variait de 250 mg à 1 000 mg. Prest souligne que certains événements indésirables ont été observés à des doses plus élevées, « donc si vous prenez un supplément d’urolithine A, commencez avec une dose plus faible de 250 mg et augmentez lentement si nécessaire ». Discutez avec votre professionnel de la santé pour déterminer si la supplémentation en urolithine A vous convient.

L’essentiel

Ce qui ressort de cette étude, c’est que l’urolithine A peut être augmentée par les aliments. et suppléments, dit Prest. « Cette étude souligne à quel point l’alimentation est puissante pour lutter contre les effets du vieillissement. » Prest dit néanmoins de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une étude menée sur des souris et que « nous devons reproduire cette étude chez l’homme pour déterminer si les résultats sont similaires ».

Le point le plus important à retenir est que des travaux sont en cours pour comprendre comment favoriser une bonne santé cérébrale, selon Amit Sachdev, MD , directeur de la division de médecine neuromusculaire de la Michigan State University. « Jusqu’à ce que la science établisse réellement une cause et un effet clairs, je me concentrerais sur le maintien d’une bonne santé corporelle », dit-il.

Les compléments alimentaires sont des produits destinés à compléter l’alimentation. Ce ne sont pas des médicaments et ne sont pas destinés à traiter, diagnostiquer, atténuer, prévenir ou guérir des maladies. Soyez prudent lorsque vous prenez des compléments alimentaires si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Soyez également prudent lorsque vous donnez des suppléments à un enfant, sauf sur recommandation de son professionnel de la santé.

