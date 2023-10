HANCOCK — Avec le Copper Spike en jeu jeudi soir au Hancock Gym, les équipes de volleyball des Houghton Gremlins et des Hancock Bulldogs ont fait beaucoup de bruit, à la fois sur le terrain et dans les tribunes. Lorsqu’un service de Brynn Arko a touché le sol du côté du filet des Bulldogs à la fin du quatrième set, les joueurs des Gremlins ont pris d’assaut le terrain pour célébrer une victoire en quatre sets, 24-26, 27-25, 25-23, et 26-24.

Il y a à peine trois semaines, les Bulldogs ont battu les Gremlins sur le terrain de Houghton en trois sets. Jeudi soir, le scénario était très différent, selon l’entraîneur de Hancock, Kristan Coleman.

« Je peux vous dire que Houghton a intensifié ses efforts et a joué un jeu bien différent de celui de l’époque », dit-elle. « Leur défense a été exceptionnelle. Ils avaient une part de responsabilité dans tout, et ils n’ont pas abandonné. »

L’entraîneur de Houghton, Blaire Zenner, n’a pas pu s’empêcher de sourire en s’éventant, essayant de se calmer après le match. Elle a estimé que la façon dont son équipe a joué contre les Bulldogs le week-end dernier lors du tournoi WestPAC était une sorte de grande répétition générale pour jeudi.

« Nous les avons vus au tournoi WestPAC et nous savions qu’ils allaient être un défi pour nous. Nous devions donc être mentalement prêts et concentrés, et savoir que chaque point compte, surtout contre une équipe comme Hancock. Ils sont décousus, agressifs, ils trouvent un moyen de mettre le ballon au sol.

« Donc, nous le savions avant samedi, et cela nous a vraiment aidé à essayer de trouver des opportunités et des moyens de faire des jeux peut-être en dehors de ce que nous faisions normalement, et la même chose était vraie aujourd’hui. Nous avons trouvé un moyen de trouver des trous et de rester agressifs devant le filet.

Menés par le jeu agressif des deux frappeuses intermédiaires seniors Danica Ryynanen, qui ont réussi sept attaques décisives et cinq blocs en solo, et Sophia Neves, qui ont réussi neuf attaques décisives et un record d’équipe de 11 blocs, les Gremlins ont rendu chaque jeu au filet difficile pour les Bulldogs. .

« Je pensais que, dans l’ensemble, nous avions beaucoup de blocages » » dit Zenner. « Nous creusions bien le ballon, lisions le terrain et ne les laissions pas obtenir autant de astuces et de rouleaux, et juste des points, que nous leur avions normalement laissé auparavant. »

Le premier set était à égalité 1-1, 2-2, jusqu’à 12-12 avant que Reese Driscoll de Hancock n’obtienne deux as. Le junior a joué un rôle important en aidant Hancock à prendre l’avance 19-13, mais Houghton a ensuite riposté, forçant des points supplémentaires à 24-24.

La junior de Hancock, Brooke Koskela, a servi le dernier point à Hancock avec un service sauté qu’elle a mis en jeu avec confiance et a remis Houghton sur ses talons. Même si Hancock a remporté le set, le fait que Houghton l’ait poussé à marquer des points supplémentaires était important pour l’équipe de Zenner.

«C’était très important pour nous» dit-elle. « Je dis toujours à mon équipe : ‘Vous devez jouer un point à la fois. Voilà, un point. C’est tout ce qu’il faut. Quelqu’un doit faire l’erreur. Nous ne pouvons tout simplement pas laisser nos erreurs l’emporter sur tous les points que nous marquons, et nous essayons également de trouver différentes façons de marquer. Rester agressif, mais aussi jouer intelligemment, telle est la priorité pour nous. Trouver des moyens d’être agressif. Ne pas leur donner des points ou des balles gratuites faciles, mais rester agressifs de la manière la plus intelligente possible.

Au fur et à mesure que le match avançait, Houghton prenait du retard de quelques points, se frayait un chemin pour revenir, prenait à nouveau du retard de quelques points, revenait en trombe pour prendre la tête, et ainsi de suite. Coleman a estimé que, parfois pendant le match, son équipe avait du mal à composer avec le bruit du gymnase, ce qui a conduit à des situations où la communication est devenue difficile, tant entre eux qu’avec leur entraîneur. Dans le même temps, Houghton a continué à produire de gros coups sûrs de Hancock et a plutôt transformé ces coups sûrs en points pour lui-même.

«Ils nous ont devancés» dit Coleman. « Je pense vraiment qu’ils nous ont devancés. Je ne peux pas dire que nous ne nous sommes pas bousculés. Nous faisions. Nous sommes allés chercher les balles, mais nous avons laissé tomber beaucoup de balles sans plonger pour elles ni sortir avec elles. J’ai l’impression qu’ils ont donné 110 % et nous, 90 %. C’était donc vraiment un bon match. C’était deux bonnes équipes qui jouaient aujourd’hui et un match amusant à regarder, pas tellement à entraîner.

La défense de Houghton a été déclenchée par les efforts de la libéro senior Clea Ollanketo, qui a réalisé 30 récupérations dans le match. Le passeur junior Laney Johnson a également été exceptionnel pour les Gremlins, avec 14 récupérations, 29 passes décisives et quatre as.

Zenner a adoré les efforts déployés par Johnson tout au long de la soirée, car elle a trouvé des moyens de participer à tous les aspects du match.

« Elle a été un élément clé pour nous. » dit Zenner. « C’est sa deuxième année universitaire, donc nous la voyons beaucoup plus cette saison et nous attendons beaucoup plus d’elle également. Réglage depuis la rangée arrière. Attaquer quand elle le peut devant. Il suffit de faire des jeux intelligents avec le ballon, de savoir avec la passe qu’elle obtient quel type de set et qui elle peut placer, de lire l’autre côté aussi et de savoir où se trouve le passeur, les défenseurs, tout ce genre de choses.

Offensivement, Houghton a été mené par les efforts d’Arko, qui a réalisé sept attaques décisives, quatre as, neuf récupérations et 11 blocs. Zenner a déclaré que son frappeur principal du côté droit est devenu le type de joueur capable de diriger l’offensive des Gremlins dans les grands moments.

« C’est une joueuse forte et solide pour nous, et elle est très intelligente », » dit Zenner. « Elle peut voir le terrain, elle comprend très bien le jeu, et chaque fois que nous avons besoin que quelque chose se passe avec le ballon, c’est une excellente joueuse à qui s’adresser, car elle voit tout et peut faire des jeux pour nous. »

Malgré la qualité du jeu défensif des Gremlins, Koskela a mené tous les frappeurs avec 22 attaques décisives. Elle a également accumulé 10 récupérations. La frappeuse intermédiaire senior Brielle Kero a réalisé 12 attaques décisives, quatre as, 13 récupérations et sept blocs.

MÉTIERS CALUMET POUR BOULEDOGUES

Alors que son équipe a subi la défaite à domicile, Coleman a estimé que son équipe devrait être capable de garder la tête haute alors qu’elle se prépare à affronter Calumet mardi.

« Houghton est sorti et a joué un très bon match aujourd’hui contre nous, et je leur en donne le mérite », dit-elle. « J’adorerais les affronter à nouveau, simplement parce que c’est une bonne bataille pour nous.

« Mais je pense que maintenant, en arrivant, nous avons Calumet mardi, puis nous allons dans les districts. »

Coleman a déclaré que son équipe sera en mesure de résoudre tous les problèmes de son jeu avant d’ouvrir le tournoi de district, et elle est reconnaissante pour cette opportunité.

« Donc, même si c’est une défaite très difficile pour mes joueurs, à cause de la rivalité, nous pouvons revenir en arrière et filmer. » dit-elle. « Cela a vraiment montré où se situent nos faiblesses, et nous avons maintenant une semaine pour essayer de corriger cela. »

SUIVANT

Les Bulldogs se dirigent vers le nord pour affronter les Copper Kings mardi. Le service d’ouverture est prévu à 18h30

Il reste encore deux matches aux Gremlins avant le début des districts. Ils accueillent West Iron County mardi à 18h30, puis accueillent Kingsford jeudi.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception