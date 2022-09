Les greffiers électoraux du Wisconsin se précipitent pour comprendre la décision du scrutin

MADISON, Wis. (AP) – Plus de 1 800 greffiers électoraux du Wisconsin se sont précipités jeudi pour comprendre la décision d’un juge neuf semaines avant les élections selon laquelle certaines craintes pourraient conduire à ce que les bulletins de vote par correspondance soient comptés dans certaines parties de l’État du champ de bataille mais rejetés dans d’autres.

Mercredi, un juge a interdit à la commission électorale bipartite du Wisconsin de donner des directives aux greffiers, en place depuis 2016, sur la façon de gérer les bulletins de vote par correspondance auxquels il manque tout ou partie de l’adresse de la personne qui a vu l’électeur voter. Les greffiers disent que cela signifie maintenant qu’il leur appartient de déterminer quels bulletins de vote doivent être comptés et lesquels ne le doivent pas.

“Ce qui est délicat, c’est qu’est-ce qu’une adresse?” a déclaré le greffier du comté de Dane, Scott McDonell. “Vous allez avoir différentes interprétations.”

La loi de l’État exige que les greffiers renvoient les bulletins de vote sans adresse de témoin à l’électeur pour qu’ils soient corrigés ou ne comptent pas le bulletin de vote. La commission électorale a déclaré en 2016 aux greffiers qu’ils pouvaient ajouter eux-mêmes des informations si tout ou partie d’une adresse manquait.

Les greffiers n’abordent les problèmes que sur le certificat de témoin, qui sert également d’enveloppe, et non sur le bulletin de vote lui-même. Les républicains n’ont contesté cette pratique qu’après la défaite étroite de Donald Trump en 2020, lorsque près de 1,4 million d’électeurs ont voté par correspondance et que les vaccins COVID-19 n’étaient pas encore disponibles.

Le juge du circuit du comté de Waukesha, Michael Aprahamian, a déclaré mercredi que la loi de l’État n’autorisait pas les greffiers à remplir les informations manquantes. Il a accédé à une demande des républicains, y compris de la législature contrôlée par le GOP, d’interdire à la commission électorale de dire aux greffiers qu’ils peuvent le faire. Aprahamian a été nommé par l’ancien gouverneur républicain Scott Walker.

Les démocrates prévoient de faire appel et l’affaire devrait se terminer devant la Cour suprême du Wisconsin contrôlée par les conservateurs.

En attendant, les greffiers ont du mal à comprendre quels bulletins ils doivent compter ou non, le vote par correspondance devant commencer dans environ deux semaines. La date limite d’envoi des bulletins de vote par correspondance aux électeurs est le 22 septembre.

La commission électorale a des indications sur ce qui constitue une adresse, mais la question n’a pas été abordée par les tribunaux.

“Cela laisse certainement les choses très floues”, a déclaré Claire Woodall-Vogg, directrice exécutive de la commission électorale de Milwaukee, dans un e-mail. « Historiquement, les électeurs n’ont pas été pénalisés pour des erreurs mineures dans le vote lorsque l’intention est claire. Je consulterai le bureau du procureur de ma ville pour obtenir leurs conseils à ce sujet. »

Le nombre de bulletins de vote concernés est susceptible d’être faible, mais pourrait être un problème dans les courses serrées. Le président Joe Biden a remporté le Wisconsin en 2020 par moins de 21 000 voix.

Woodall-Vogg a déclaré qu’un peu plus de 1% de tous les bulletins de vote par correspondance déposés à Milwaukee en avril manquaient d’informations d’adresse. Dans un recomptage de la course républicaine pour le 2e district du Congrès, qui comprend la ville de Madison, seuls 25 bulletins de vote sur 120 000 exprimés avaient des adresses d’absentéisme déficientes, a déclaré McDonell.

L’année dernière, le Bureau d’audit législatif a examiné près de 15 000 enveloppes de vote par correspondance de l’élection de 2020 dans 29 municipalités et a constaté que 1 022, soit environ 7%, manquaient des parties des adresses des témoins. Seuls 15 bulletins de vote, soit 0,1 %, n’avaient aucune adresse de témoin. Les vérificateurs ont constaté que les commis avaient corrigé les adresses sur 66 enveloppes, soit 0,4 % de l’échantillon.

McDonell a déclaré que dans le comté de Dane, le deuxième plus grand de l’État, la pratique consistait à compter les bulletins de vote contenant des adresses partielles.

“Nous ne nous soucions pas de savoir s’il est écrit Wisconsin ou s’il a le zip”, a-t-il déclaré. « C’est donc un jeu de ce qui manque. … Le genre de bon sens de base est ‘Puis-je trouver cette adresse ?’”

Les républicains soutiennent que la décision signifie que les greffiers ont deux choix pour les informations manquantes sur les bulletins de vote: les rendre aux électeurs ou ne pas les compter.

“Cette décision nettoie le processus, et si (la commission électorale) met de côté les jeux politiques en publiant des conseils judicieux, cela garantira l’uniformité dans toutes les municipalités de l’État”, a déclaré le président du Parti républicain du Wisconsin, Paul Farrow.

L’avocat du Parti républicain du comté de Waukesha, qui a intenté le procès, n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires jeudi. Les dirigeants législatifs républicains, qui se sont joints au procès, n’ont pas immédiatement renvoyé de messages.

McDonell et Woodall-Vogg ont déclaré qu’ils essaieraient d’éduquer les électeurs sur la nécessité que les témoins remplissent complètement la partie adresse sur le bulletin de vote par correspondance. La décision augmentera la charge de travail des greffiers qui retourneront les bulletins de vote aux électeurs pour compléter les informations manquantes, a déclaré McDonell.

“Nous continuerons à faire preuve de diligence dans notre communication avec les électeurs – à la fois initialement lors de l’envoi du bulletin de vote et s’il est nécessaire de renvoyer le bulletin de vote pour qu’il soit guéri”, a déclaré Woodall-Vogg. “Je crains pour les électeurs de tout l’État qui vivent dans des municipalités où le greffier n’a peut-être pas le personnel ou les ressources nécessaires pour informer un électeur de son erreur.”

Scott Bauer, l’Associated Press