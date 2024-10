Les greffes de rein sont sans danger entre personnes séropositives, selon une nouvelle étude américaine

Les personnes séropositives peuvent recevoir en toute sécurité des reins provenant de donneurs décédés porteurs du virus, selon une vaste étude réalisée alors que le gouvernement américain s’apprête à étendre cette pratique. Cela pourrait raccourcir le attendre les organes pour tous, quel que soit le statut VIH.

La nouvelle étude, publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine, a porté sur 198 transplantations rénales réalisées aux États-Unis. Les chercheurs ont trouvé des résultats similaires, que l’organe donné provienne d’une personne infectée ou non par le virus du SIDA.

Le mois dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux a proposé un changement de règle qui autoriserait ces types de transplantations rénales et hépatiques en dehors des études de recherche. Une dernière règle s’appliquerait aux donneurs vivants et décédés. S’il est approuvé, il pourrait entrer en vigueur l’année prochaine.

Les participants à l’étude étaient séropositifs, souffraient d’insuffisance rénale et ont accepté de recevoir un organe provenant soit d’un donneur décédé séropositif, soit d’un donneur décédé séronégatif, selon le rein disponible en premier.

Les chercheurs ont suivi les receveurs d’organes pendant quatre ans maximum. Ils ont comparé la moitié des personnes ayant reçu des reins de donneurs séropositifs à celles dont les reins provenaient de donneurs non séropositifs.

Les deux groupes présentaient des taux élevés similaires de survie globale et de faibles taux de rejet d’organes. Les niveaux de virus ont augmenté chez 13 patients du groupe donneur du VIH et chez quatre dans l’autre groupe, principalement liés au fait que les patients ne prenaient pas régulièrement leurs médicaments contre le VIH, et dans tous les cas, ils sont revenus à des niveaux très faibles ou indétectables.

« Cela démontre la sécurité et les résultats fantastiques que nous observons grâce à ces greffes », a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Dorry Segev de NYU Langone Health.

En 2010, des chirurgiens sud-africains ont fourni la première preuve que le recours aux organes de donneurs séropositifs était sans danger pour les personnes séropositives. Mais cette pratique n’a été autorisée aux États-Unis qu’en 2013, lorsque le gouvernement a levé l’interdiction et autorisé les études de recherche, à la demande de Segev. Au début, les études portaient sur des donneurs décédés. Puis, en 2019, Segev et d’autres de l’Université Johns Hopkins de Baltimore ont interprété la première greffe de rein d’un donneur vivant séropositif à un receveur séropositif.

Au total, 500 greffes de reins et de foies provenant de donneurs séropositifs ont été réalisées aux États-Unis.

Les personnes séropositives ont été activement découragées de s’inscrire comme donneurs d’organes en raison de la stigmatisation et des lois et politiques obsolètes de l’État criminalisant le don d’organes pour les personnes séropositives, a déclaré Carrie Foote, professeur de sociologie à l’Université d’Indiana à Indianapolis.

« Non seulement nous pouvons aider ceux d’entre nous qui vivent avec cette maladie, mais nous libérons davantage d’organes dans l’ensemble du pool d’organes afin que ceux qui ne sont pas séropositifs puissent obtenir un organe plus rapidement », a déclaré Foote, qui est séropositif et un donneur d’organes enregistré. « C’est gagnant-gagnant pour tout le monde. »

Plus de 90 000 personnes sont sur la liste d’attente pour une greffe de rein, selon le réseau américain d’approvisionnement et de transplantation d’organes. En 2022, plus de 4 000 personnes sont mortes en attendant un rein.

Dans un éditorial de la revue, le Dr Elmi Muller de l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud a prédit que la nouvelle étude aurait « des effets considérables dans de nombreux pays qui ne pratiquent pas de transplantations de ces organes ».

« Par-dessus tout, nous avons franchi une nouvelle étape vers l’équité et l’égalité pour les personnes vivant avec le VIH », a écrit Muller, pionnier de cette pratique.

Carla K. Johnson, Associated Press