Les Grecs votent lors des deuxièmes élections générales en 5 semaines, le parti conservateur étant favorisé pour remporter la majorité

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les sondages se sont ouverts en Grèce lors de la deuxième élection générale en moins de deux mois, le parti conservateur au pouvoir depuis quatre ans étant un grand favori pour gagner avec une large majorité.

Le leader conservateur de 55 ans, Kyriakos Mitsotakis, envisage un deuxième mandat de quatre ans en tant que Premier ministre après que son parti Nouvelle Démocratie a remporté une énorme marge en mai, mais n’a pas obtenu suffisamment de sièges parlementaires pour former un gouvernement. Avec une nouvelle loi électorale favorisant désormais le parti vainqueur avec des sièges bonus, il espère gagner suffisamment de sièges pour former une forte majorité au parlement de 300 membres.

Son principal rival est Alexis Tsipras, le chef du parti de gauche Syriza, âgé de 48 ans, qui a été Premier ministre de 2015 à 2019, pendant certaines des années les plus turbulentes de la crise financière grecque qui a duré près de dix ans. Tsipras s’en est sorti lamentablement aux élections de mai, arrivant loin derrière, 20% derrière la Nouvelle Démocratie. Il a tenté de rallier sa base électorale, une tâche compliquée par des partis dissidents formés par certains de ses anciens associés.

Le vote de dimanche intervient un peu plus d’une semaine après la mort et la disparition de centaines de migrants dans le sud de la Grèce lorsqu’un chalutier de pêche surpeuplé a chaviré et coulé, suscitant des critiques sur la manière dont les autorités grecques ont géré le sauvetage.

Mais la catastrophe, l’une des pires de la Méditerranée ces dernières années, n’a guère ébranlé l’avance de 20 points de Mitsotakis dans les sondages d’opinion sur Tsipras, les Grecs se concentrant principalement sur les questions économiques. Alors que la Grèce se remet progressivement de sa crise financière brutale, les électeurs semblent heureux de ramener au pouvoir un Premier ministre qui a assuré la croissance économique et réduit le chômage.

The Associated Press