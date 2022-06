Les Grecs s’inquiètent d’une éventuelle récession, mais les analystes ne s’inquiètent pas

Les travailleurs manifestent contre la flambée du coût de la vie dans le centre d’Athènes au début de cette année. Louisa Gouliamaki | AFP | Getty Images

Près de quatre ans après que la Grèce a célébré la fin de son programme de sauvetage compliqué, sa population est de plus en plus préoccupée par ses perspectives économiques. L’humeur publique qui s’assombrit vient uns La Grèce — comme de nombreux États membres de l’UE — est aux prises avec la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant, une tendance qui a été exacerbée par l’assaut de plusieurs mois de la Russie en Ukraine. “La Grèce est plus sûre mais pas sûre”, a déclaré à CNBC Michalis Galenianos, un résident d’Athènes, interrogé sur la perspective d’une récession. “Je pense que la Grèce est plus stable aujourd’hui qu’elle ne l’était auparavant. Je pense et j’espère que les jours financièrement sombres du passé ne reviendront pas.” La Grèce a traversé trois programmes de sauvetage successifs après la crise financière, qui, de manière controversée, dépendaient d’une série de réformes et d’années de mesures d’austérité. L’économie grecque a ensuite progressé de 1,6 % en 2018 et de 1,9 % en 2019. Cependant, comme le reste du monde, il a subi un revers économique en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, et fait maintenant face à de nouvelles pressions économiques avec l’un des taux d’inflation les plus élevés d’Europe.

‘Je suis inquiet’

Une estimation de l’Office européen des statistiques a indiqué que l’inflation globale de la Grèce était de 10,7 % en mai, contre 9,1 % en avril. Pour les citoyens ordinaires, c’est un grand changement. Une femme grecque d’Athènes dans la trentaine, qui ne voulait pas être nommée en raison de son travail, a déclaré à CNBC qu’elle était devenue plus consciente de l’endroit où elle dépensait son argent. “Surtout sur le gaz pour ma voiture et l’électricité. Alors que j’oublierais normalement que le chauffage est allumé pendant un certain temps auparavant, maintenant je suis devenue très stricte avec moi-même”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons déjà passé une décennie à être très serrés financièrement et je pense que c’est dévastateur de refaire cette procédure… J’ai surtout peur de mon salaire et s’il y aura de nouveau des coupes. En même temps, les loyers sont très élevés alors qu’ils ne l’étaient pas pendant la crise financière, et il est devenu très difficile de subvenir à mes besoins », a-t-elle ajouté. Selon un rapport de eKathimeriniles loyers à travers la Grèce ont augmenté de 5 % entre l’automne 2020 et l’automne 2021, mais dans certaines parties d’Athènes, les loyers ont grimpé de 17 %. Pendant ce temps, les prix de l’essence automobile et les coûts de l’essence sont supérieurs à la moyenne de l’UE, selon une Commission européenne rapport le 13 juin. Et le gouvernement du pays a fixé un prix plafond sur les prix de gros de l’électricité dans le but d’aider les consommateurs et l’industrie à faire face à des coûts exorbitants. “Je suis inquiet pour le bien-être de ma famille, ils auront du mal à joindre les deux bouts”, a déclaré à CNBC Vassilis Vasileios, qui a quitté la Grèce il y a un an pour travailler en Islande.

Quel avenir pour la zone euro ?

Les perspectives européennes au sens large ne sont pas brillantes non plus, et des effets de contagion sont possibles. « Frappés plus durement que les États-Unis par le choc des prix de l’énergie, nous prévoyons que l’économie de la zone euro entrera en récession avant les États-Unis », ont déclaré mardi les analystes de Berenberg dans une note. Cela représente une charge notable dans les prévisions depuis le début de l’année ; à l’époque, les perspectives économiques de l’Europe étaient considérées comme meilleures que celles des États-Unis, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a changé la donne. “S’il n’y avait pas un probable retour post-Covid-19 des touristes estivaux, la récession commencerait probablement déjà”, a ajouté Berenberg, prévoyant une contraction du PIB de 0,8% pour la zone euro en 2023.

Mesures de secours grecques

Cependant, les analystes ne tirent pas encore la sonnette d’alarme pour la Grèce. Jonas Floriani, analyste du groupe AXIA Ventures, a déclaré que la Grèce a un niveau d’épargne élevé qui sera utile si la situation économique empire. Dans le même temps, les banques grecques sont dans une position beaucoup plus solide qu’au lendemain de la crise financière mondiale, a déclaré Floriani, et Athènes reçoit la plus grande partie des fonds de relance européens, ce qui contribuera aux investissements publics. Et d’autres mesures de secours pourraient être en cours.

La Grèce est confrontée à l’un des taux d’inflation les plus élevés d’Europe. Le gouvernement a distribué des subventions et envisage d’autres mesures. Agence de presse Xinhua | Agence de presse Xinhua | Getty Images