Les Grecs doivent rester vigilants face aux incendies de forêt alors que les services d’urgence combattent l’incendie d’Athènes au milieu de la canicule biblique

Dans le dernier des nombreux avertissements lancés par le gouvernement grec au cours de la semaine dernière, le vice-ministre de la Protection civile Nikos Hardalias a appelé les citoyens à rester vigilants alors que le « extrême » les conditions météorologiques persistent. « Nous devons rester en alerte. Nous devons éviter toute – mais toute – activité qui pourrait provoquer un incendie », il a noté.

Hardalias a déclaré qu’un incendie qui s’est déclaré mardi près d’Athènes avait endommagé plus de 90 maisons, 27 entreprises et brûlé plus de 80 voitures. Les habitants de la capitale grecque ont été priés de rester à l’intérieur alors que d’épais nuages ​​de fumée engloutissaient la région.

Mercredi, les pompiers ont déclaré qu’ils espéraient maîtriser un incendie de forêt dans la banlieue d’Athènes, Varympompi et Tatoi. « dans les heures à venir. » Plus de 500 pompiers ont été impliqués dans l’effort, selon les rapports d’Al Jazeera.

S’exprimant lors d’une visite dans un centre de coordination des pompiers à Varympompi mercredi, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré qu’il était reconnaissant pour les efforts des services d’urgence. « Dieu merci, nous n’avons eu aucune perte de vie humaine jusqu’à présent. »

Mardi, 95 pompiers, 35 camions de pompiers et cinq avions ont été mobilisés pour combattre un incendie sur l’île d’Eubée, la deuxième plus grande des îles grecques, située à seulement 70 km (44 miles) d’Athènes.

Les pompiers ont déclaré qu’ils attendaient des renforts de Chypre.

Le gouvernement a émis de nombreux avertissements, appelant les gens à faire attention au milieu de la pire vague de chaleur depuis des décennies. Lundi, Mitsotakis a demandé aux citoyens de minimiser la consommation d’électricité pour éviter de surcharger le réseau électrique.

