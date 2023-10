Les Grecs dénoncent le procès albanais du maire élu comme étant politique | Actualités de l’Union européenne

Athènes, Grèce – La Grèce menace de retarder les progrès de l’Albanie vers l’adhésion à l’Union européenne, alors même que l’UE tente d’insuffler une plus grande urgence dans un processus d’adhésion bloqué pour les Balkans occidentaux.

La raison en est l’emprisonnement le 11 mai d’un candidat d’origine grecque à la mairie d’Himaré, une ville endormie de moins de 10 000 voix sur la côte Adriatique avec une importante cohorte d’origine grecque.

« Cette décision aura des répercussions sur les relations de l’UE avec l’Albanie, qui dépendent (…) des règles européennes et de l’État de droit », a annoncé le ministère grec des Affaires étrangères.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré le mois dernier que cette affaire « éclipse » les relations avec l’Albanie et « annule » toutes les améliorations qui ont été apportées. Ces dernières semaines, il s’est rendu en Albanie et son homologue albanais, Edi Rama, a organisé une exposition de son art à Athènes.

Fredi Beleri a été élu maire alors qu’il était en prison, mais n’a pas prêté serment car les tribunaux albanais ont rejeté cinq demandes visant à le libérer ou à lui permettre de prêter serment pendant son incarcération.

Beleri, qui a gagné par 19 voix, est accusé d’en avoir acheté huit, et les tribunaux prétendent qu’il pourrait tenter de falsifier les témoins à charge, a déclaré son avocat à Al Jazeera.

Son affaire sera portée devant le tribunal jeudi.

Beleri a plaidé innocent des accusations portées contre lui. Son fils, Petros Beleri, a déclaré que son arrestation avait un objectif politique.

« Cela a terrorisé les gens, en particulier dans les villages d’origine albanaise qui sont assez éloignés de la ville d’Himaré », a déclaré Petros Beleri à Al Jazeera.

« Les gens ont eu peur et ont voté pour l’homme de Rama. Plus de 1 000 voix ont ainsi été perdues. Le Premier ministre savait qu’il se dirigeait vers une grande perte à Himare… le message que les gens ont reçu était : ‘Je suis en charge à Himare, et quiconque n’est pas d’accord recevra ce traitement’ », a déclaré Petros Beleri.

L’ancien ministre de la Justice Ili Maniani a partagé cet avis, qualifiant cette arrestation de « pure ingérence du pouvoir dans des élections libres ».

L’ancien Premier ministre Sali Berisha, dont le Parti démocrate d’opposition soutenait Beleri, l’a qualifié de « prisonnier politique ».

Le Conseil de l’Europe a également exprimé ses inquiétudes quant au maintien en détention de Beleri, affirmant que cela remet en cause la présomption d’innocence.

Rama s’est personnellement intéressé à l’élection d’Himaré. Une semaine avant le vote, il avait fait campagne pour le président sortant socialiste, Jorgo Goro, et avait dénoncé Beleri.

« Il y avait toute une partie de son discours où il appelait [Beleri] analphabète, laid, stupide, représentant de la Grèce et indigne d’exercer une fonction albanaise », a déclaré à Al Jazeera Thodoris Goumas, président de l’Union des Hémariots grecs.

Le chef du parti de Beleri a déclaré que l’intérêt de Rama à maintenir la municipalité sous contrôle socialiste tournait autour de la terre.

«Toutes ces années, Himare est soumise à l’agression de politiciens qui veulent détruire la structure de propriété – des gens qui sont les clients du Premier ministre et qui représentent ses intérêts. C’est un objectif stratégique pour eux », a déclaré à Al Jazeera Vangelis Doules, leader d’Omonoia, abréviation de Union démocratique de la minorité grecque.

Himare est l’une des deux municipalités à prédominance ethnique grecque et englobe 60 km (37 miles) de certaines des côtes les plus pittoresques d’Albanie. Les espoirs de Rama d’apporter la prospérité à l’Albanie reposent en grande partie sur le développement du tourisme, et une grande partie des biens immobiliers côtiers où cela pourrait se produire appartiennent à des Albanais de souche grecque.

« Des milliards sont en jeu », a déclaré Petros Beleri. « Les clients de Rama se sont emparés d’immenses domaines et ont construit des complexes hôteliers. »

Rama a refusé d’être interviewé pour cet article, affirmant qu’il était « nourri [up] avec ces absurdités ».

« L’Albanie n’est pas [the] Union Soviétique et [Beleri] n’est pas [late Russian writer Aleksandr] Soljenitsyne, mais un homme en état d’arrestation pour corruption dans un pays démocratique », a écrit Rama à Al Jazeera.

Rama a affirmé que le système judiciaire agissait de manière indépendante. « J’ai appris son arrestation alors que l’opération était déjà en cours », a-t-il déclaré au journal Kathimerini en août dernier. « J’ai appelé le chef de la police et je lui ai dit… ‘tu ferais mieux d’être sûr de ce que tu fais.’ Cela peut très mal se passer, alors vous feriez mieux d’avoir des preuves inébranlables.

Redistribution communiste des terres

Certains des problèmes liés à la propriété foncière remontent au régime communiste qui a dirigé l’Albanie de 1945 à 1991.

Les communistes ont nationalisé toutes les terres après la Seconde Guerre mondiale. Juste avant la chute de leur régime, ils l’ont redistribué.

« Il y a eu un morcellement des terres pour les cultiver. Donc si vous aviez, disons, un demi-hectare [before the war], tu n’as jamais récupéré tout ça. Vous en avez récupéré une partie et le reste est allé à vos voisins », a déclaré Goumas. « C’est ainsi que les terres ont été redistribuées dans les documents de propriété délivrés par le Parti communiste en 1991, et c’est la base de toutes les revendications foncières formulées aujourd’hui. »

Le Médiateur albanais, un organisme indépendant, a déclaré dans son rapport de cette année que le gouvernement devait toujours aux propriétaires fonciers pré-communistes 860 millions d’euros (912 millions de dollars) pour les terres qu’il avait confisquées et redistribuées.

Même ces titres de propriété de 1991 n’ont pas été pleinement honorés par les gouvernements post-communistes en raison de la perte de documents, de querelles, d’accaparement de terres et de fonctionnaires corrompus.

En 2020, Rama a adopté la loi 20, qui promettait de mettre les choses au clair.

« La loi stipulait que si les gens présentaient leurs papiers prouvant leur propriété, leurs propriétés seraient inscrites dans un registre foncier. Huit mille candidatures ont été déposées [in Himare] », a déclaré Doules, pour la plupart des Grecs. « Trois ans plus tard, seulement 30 ont été installés. » Seuls cinq d’entre eux sont d’origine grecque.

La Commission européenne a identifié l’enregistrement foncier comme un domaine particulièrement préoccupant dans son rapport 2022 sur l’Albanie. « On estime qu’environ 80 % des données sur les propriétés enregistrées sont incorrectes », indique le rapport.

Les problèmes de propriété ne sont pas le seul obstacle au développement du tourisme. L’utilisation des terres en est une autre.

Les titres de propriété communistes délivrés en 1991 autorisaient l’utilisation des terres uniquement à des fins agricoles. Le bureau de planification de Vlore a théoriquement le pouvoir de rezonage des terrains à bâtir, mais en pratique, il n’a accordé ce pouvoir qu’aux investisseurs stratégiques ordonnés par le cabinet de Rama.

« Un maire ne peut pas faire grand-chose lorsqu’il s’agit d’investisseurs stratégiques, mais même cela agace Rama car un maire peut introduire de la transparence et demander des explications et des audits judiciaires », a déclaré Doules.

Cela pourrait ouvrir des enquêtes judiciaires embarrassantes pour les socialistes. Beleri a déjà intenté une action en justice contre le gouvernement pour avoir accordé le statut d’investisseur stratégique au mari d’un membre du cabinet, l’ancien ministre des Affaires étrangères Olta Xhacka.

En plus des transactions immobilières troubles, Doules pense qu’il existe un programme anti-grec.

« Il n’existe aucun plan déclaré de nettoyage ethnique qui puisse être prouvé, mais quand quelqu’un ne peut pas posséder sa propriété, ne peut pas développer sa propriété et ne peut pas élire le représentant qu’il a choisi, cela ne conduit-il pas à un exode ? dit Doules.