Les gratte-ciel en bois de style Ikea surgissent dans le monde entier grâce au « bois massif »

Prospectif : Les maisons en bois sont assez courantes dans les banlieues nord-américaines, grâce au prix relativement abordable du matériau sur le continent. Mais ils ne dépassent généralement que deux ou trois étages. Désormais, grâce à une nouvelle technologie appelée construction en « bois massif », le bois peut reproduire la résistance des poutres en acier et du béton – au moins dans une certaine mesure.

Un rapport de Knowable Magazine fournit un aperçu plutôt perspicace de l’essor du bois massif et de ses avantages. La technique utilise essentiellement des éléments massifs en bois d’ingénierie au lieu du béton et de l’acier pour construire plus haut que jamais. Depuis 2024, les bâtiments en bois massif ont atteint des hauteurs presque incroyables, la tour Ascent de 25 étages à Milwaukee étant en tête du peloton.

Le bâtiment est loin d’être le seul de la catégorie. Le rapport indique qu’il y avait 84 bâtiments en bois massif achevés ou en cours de construction de huit étages ou plus dans le monde d’ici 2022, et 55 autres proposés. L’Europe domine avec 70 % d’entre eux, mais l’Amérique du Nord rattrape son retard avec environ 20 %.

Quant à ce qui motive cette renaissance du bois, il y a plusieurs raisons. Pour commencer, le bois massif pourrait être une solution pour réduire l’énorme empreinte carbone du béton et de l’acier, qui représentent à eux seuls 15 % des émissions mondiales.

Le magazine s’est entretenu avec la scientifique environnementale Diana Ürge-Vorsatz qui a souligné le « double gain » du bois massif en termes d’émissions : à la fois en évitant le CO2 provenant de la fabrication du béton et de l’acier, tout en piégeant le carbone stocké dans le bois lui-même. Son recherche On estime qu’un immeuble de 18 étages en Colombie-Britannique appelé Brock Commons a ainsi permis d’économiser plus de 2 400 tonnes d’émissions de CO2.

Un autre promoteur, Ted Kesik, scientifique en bâtiment à l’Université de Toronto, a expliqué que « les gens aiment vraiment regarder le bois ».

En jetant un coup d’œil au « Mjøstårnet » en Norvège, il est facile d’imaginer pourquoi. Le bâtiment a été certifié comme le bâtiment en bois le plus haut du monde à 85,4 mètres (280 pieds) au moment de son achèvement en 2019, bien qu’il ait maintenant perdu le titre au profit de l’Ascent de Milwaukee. Les deux bâtiments sont connus pour leurs intérieurs chaleureux et apaisants.

Mais qu’en est-il des problèmes tels que la résistance à l’état brut et la résistance au feu, qui ont historiquement freiné les constructions en bois ? Eh bien, le bois massif utilise des éléments tels que des panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) qui peuvent égaler la résistance de l’acier livre pour livre, grâce à des techniques de stratification et de collage à haute pression.

Le bois massif moderne passe également des tests d’incendie rigoureux. En cas d’incendie, une couche protectrice de charbon se forme à la surface du bois, isolant l’intérieur des flammes suffisamment longtemps pour permettre l’évacuation et l’intervention des pompiers.

En tenant probablement compte de ces avantages, une mise à jour de 2021 du Code international du bâtiment a donné au bois massif un énorme vote de confiance, autorisant de telles constructions jusqu’à 18 étages dans de nombreux endroits.

Bien entendu, l’humidité présente des risques qui nécessitent une gestion prudente pour prévenir les champignons et les ravageurs. Mais les partisans sont convaincus que le bois massif peut constituer une solution durable s’il est bien utilisé.

Crédit image : Arc quotidien, Pensez bois