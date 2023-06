Les grapplers suspendent leur manifestation jusqu’au 15 juin après avoir rencontré le ministre des Sports

La protestation des lutteurs de longue date semblait se diriger vers une résolution mercredi alors que les lutteurs ont suspendu leur agitation jusqu’au 15 juin après que le gouvernement leur a assuré qu’une feuille d’accusation serait déposée contre le chef sortant de la WFI Brij Bhushan Sharan Singh d’ici là et que les élections à la fédération seront également être effectuée d’ici la fin du mois.

Les médaillés olympiques Bajrang Punia et Sakshi Malik ont ​​rencontré le ministre des Sports de l’Union Anurag Thakur, qui les a invités à une réunion pour sortir de l’impasse, trois jours après que le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah les a rencontrés et a discuté de leurs demandes.

Les lutteurs protestataires ont exigé l’arrestation de Singh, qu’ils ont accusé d’exploiter sexuellement des lutteuses, dont une mineure. Après la réunion, qui a duré plus de cinq heures, Malik et Punia ont déclaré aux journalistes qu’ils avaient également reçu l’assurance que les FIR déposées contre eux seraient retirées.

Les lutteurs protestataires et nombre de leurs partisans ont été condamnés pour violation de la loi et de l’ordre le 28 mai lorsqu’ils ont marché vers le nouveau bâtiment du Parlement sans autorisation.

« On nous a dit que l’enquête policière (dans l’affaire contre Singh) serait terminée d’ici le 15 juin. Jusque-là, on nous a demandé d’attendre et de suspendre la manifestation », a déclaré Malik.

Cependant, Malik et Punia ont affirmé que leur agitation n’était pas terminée et qu’ils n’avaient suspendu leur manifestation que jusqu’au 15 juin, comme l’avait demandé le gouvernement.

La rencontre marathon entre les lutteurs et Thakur intervient au milieu des efforts du gouvernement pour tendre la main aux meilleurs lutteurs, qui manifestent depuis le 23 avril.

S’adressant à une conférence de presse après la réunion, Thakur a déclaré que la réunion s’était tenue dans une « bonne atmosphère et de manière positive » et que le gouvernement avait accepté les demandes du groupe de protestation.

« Lors de la réunion, les lutteurs ont suggéré que l’acte d’accusation dans l’affaire soit déposé avant le 15 juin, que les élections WFI aient lieu avant le 30 juin et qu’un comité interne des plaintes de WFI soit formé qui devrait être dirigé par une femme », Thakur dit, ajoutant que toutes ces propositions ont été acceptées à l’unanimité. Alors que le gouvernement a promis d’achever le processus électoral d’ici le 30 juin, l’instance dirigeante mondiale du sport UWW avait menacé de suspendre la WFI si le délai de 45 jours pour organiser les élections n’était pas respecté.

Le comité ad hoc, formé par l’IOA le 27 avril, a jusqu’au 10 juin pour respecter le délai de 45 ans pour terminer le processus électoral.

Dans une autre décision clé, le gouvernement a également accepté de ne pas autoriser le président sortant de la WFI, Brij Bhushan Singh, qui a terminé trois mandats à la présidence, et ses associés à se présenter aux élections conformément à leur demande.

Singh n’est déjà pas éligible pour contester les élections conformément au Code du sport, qui interdit aux officiels de se présenter aux élections après avoir terminé 12 ans en tant qu’administrateurs sportifs. Jusqu’à l’élection de la WFI, deux entraîneures seront ajoutées au comité ad hoc de l’IOA qui gère les affaires de la WFI pour examiner les aspects techniques, a-t-il déclaré, ajoutant que les joueurs seront consultés pour diriger la fédération après les élections. .

« Les lutteurs ont également exigé que les joueurs, académies, entraîneurs ou akharas contre lesquels il y a des poursuites soient retirés », a-t-il déclaré.

Thakur a également déclaré que les lutteurs avaient accepté de mettre fin à leur manifestation et qu’ils transmettraient également la même chose à leurs partisans.

Interrogé sur le nombre de demandes acceptées par le gouvernement, Thakur a répondu : « Toutes ces suggestions ont été acceptées par consensus. Le gouvernement a discuté de ces questions avec un esprit ouvert. Outre Punia et Malik, le double olympien Vinesh Phogat est à l’avant-garde de l’agitation qui a débuté en janvier de cette année. Cependant, Phogat a sauté la rencontre avec Thakur.

Punia, Malik et Phogat avaient même menacé de plonger leurs médailles dans le fleuve sacré Ganga à Haridwar si Singh n’était pas mis derrière les barreaux mais n’ont pas mis à exécution la menace après l’intervention des dirigeants paysans.

Pendant ce temps, le chef de l’Union Bhartiya Kisan (BKU), Rakesh Tikait, a salué le développement.

« C’est bien si un accord a été trouvé. La communauté des agriculteurs est à leurs côtés (lutteurs) et travaillerait comme ils l’exigent », a déclaré Tikait à PTI.

