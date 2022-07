Les grapplers indiens répéteront-ils l’histoire aux Jeux du Commonwealth ? 12/12 regarde dans leur emprise !

Les grapplers indiens ont jusqu’à présent récolté 102 médailles, dont 43 d’or, aux Jeux du Commonwealth. Et cette fois aussi, la lutte pourrait être la principale source de médailles pour l’Inde lorsque sa campagne des Jeux du Commonwealth (CWG 2022) débutera le 5 août à Birmingham.

Les attentes seront élevées de la part des joueurs vedettes – le médaillé d’argent olympique Ravi Kumar Dahiya, les vainqueurs olympiques de bronze Bajrang Punia et Sakshi Malik, et Vinesh Phogat.

En parlant d’histoire, la lutte a fait ses débuts lors du premier CWG en 1930. Le jeu a été présenté pour la 19e fois et la troisième fois en Angleterre spécifiquement.

Lors du CWG 2018 à Gold Coast en Australie, l’Inde avait terminé en tête du décompte de lutte avec 12 médailles, dont cinq d’or. En 2014, l’Inde était deuxième derrière le Canada.

Les chances de l’Inde sont vraiment élevées à Birmingham, compte tenu du niveau de compétition. Cela sert de plate-forme aux athlètes pour perfectionner leurs compétences avant les grands tournois comme Asiad et les Jeux olympiques.

Certains des lutteurs indiens vedettes, en particulier les femmes (Sakshi Malik et Vinesh Phogat) traversent des moments difficiles et cela pourrait être une occasion idéale pour eux de retrouver forme et confiance.

Vinesh était l’une des forces les plus dominantes du monde de la lutte avant les Jeux de Tokyo. Mais sa sortie choquante sans médaille de la capitale japonaise a stupéfié toute la nation. Elle a beaucoup lutté depuis.

De même, le CWG sera crucial pour Sakshi, dont les luttes semblaient sans fin jusqu’à ce qu’elle retrouve son mojo perdu après des séances avec un psychologue.

Elle a réussi à battre Sonam Malik lors des essais du CWG en demi-finale après avoir perdu quatre combats consécutifs contre le jeune. La joueuse de 29 ans n’a obtenu aucun résultat majeur depuis sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio.

Dans la division masculine, le médaillé d’argent des Jeux de Tokyo Ravi Dahiya (57 kg) est l’un des plus grands espoirs de médailles de l’Inde. La communauté de lutte pense que Ravi est un gagnant de l’or “coup sûr”, compte tenu de la forme dans laquelle il se trouve.

Même cela ne devrait pas être une tâche difficile pour Bajrang Punia (65 kg) et Deepak Punia (86 kg). Pour Naveen (74 kg), Deepak (97 kg) et Mohit Grewal (125 kg) également, c’est une belle opportunité de décrocher une médaille d’or.

La composition indienne :

Freestyle hommes : Ravi Kumar Dahiya (57 kg), Bajrang Punia (65 kg), Naveen (74 kg), Deepak Punia (86 kg), Deepak (97 kg) et Mohit Grewal (125 kg).

Equipe féminine : Pooja Gehlot (50 kg), Vinesh Phogat (53 kg) Anshu Malik (57 kg), Sakshi Malik (62 kg), Divya Kakran (68 kg) et Pooja Sihag (76 kg).

