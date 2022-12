Les grapplers de Princeton profitent des avantages de la nouvelle salle de lutte – Shaw Local

L’équipe de lutte de Princeton Tiger a de nouveaux lutteurs et une toute nouvelle salle de lutte et est ravie de la nouvelle saison sur les tapis.

La nouvelle salle de lutte, qui est composée de deux salles converties à l’entrée du Prouty Gym, à côté des portes ouest, a particulièrement enthousiasmé tout le monde. Il remplace les quartiers étroits que les grapplers Tiger ont utilisés sur le balcon du Prouty Gym pendant des décennies et, plus récemment, la «petite salle bleue», qui était une salle de classe Home Ec reconvertie.

« La nouvelle salle est immense pour le programme. Cela a été un excellent ajout pour nous et nous en voyons déjà les avantages », a déclaré l’entraîneur des Tiger, Steve Amy. « Dans le passé, nous étions sur le balcon ou dans la petite pièce bleue où il n’y avait tout simplement pas d’espace. Nos enfants ont une chambre dont ils sont fiers et je ne remercierai jamais assez notre administration.

«Ils ont vraiment apprécié.

La nouvelle salle de lutte est utilisée à la fois par les lutteurs du lycée et les Tiger Town Tanglers.

Ace Christiansen, étudiant en deuxième année à Princeton, a remporté 38 matchs parmi les meilleurs de la région en tant que lutteur de l’année de la BCR il y a un an. (Mike Vaughn)

Princeton

Entraîneur: Steve Amy (15e année)

Meilleurs lutteurs de retour: Ace Christiansen, Jr.; Augie Christiansen. Sr. ; Carlos Benavidez, Jr. ; Carson Etheridge, Sr.

Top des nouveaux arrivants: Casey Etheridge, Fr.; Ian Morris, So., Cade Odell, So.; Augustus Swanson, P.

À noter: Il y a sept partants de retour dans le camp des Tigers, dont le deuxième Ace Christiansen, le lutteur BCR de l’année 132. Il était un qualificatif d’État et avait un dossier de 38-14 en première année. Les qualifiés de section Augie Christiansen (145, 37-7), Benavidez (138, 27-11) et Carson Etheridge (170, 28-22), le junior Preston Arkels (152, 18-20) et les étudiants de deuxième année sont également de retour sur les tapis. Kaydin Gibson (120, 11-9) et Anthony Vujanov (182, 12-23). … Les Tigres ont la chance d’avoir des étudiants de première année prometteurs Casey Etheridge (160), un champion d’État IESA, et Swanson (106), un médaillé d’État IESA, et les nouveaux arrivants de deuxième année Ian Morris (195) et Cade Odell (285), qui apportent leur talents du terrain de basket et de football aux tapis pour la première fois. Tous ont remporté leurs débuts de saison mardi contre Morris. … Les autres membres de l’équipe sont les étudiants de première année John Bussard (106), Gage Nutter (120) et Rhett Pearson (220) et les juniors Andrew Peacock (126), Justin DePauw (132) et Michael Kurth (132). … « Nous attendons cette saison avec impatience. Nous revenons sept partants de la saison dernière et avons un grand groupe de nouveaux arrivants. Beaucoup de ces gars ont lutté pendant longtemps et cela va rendre cette saison très amusante », a déclaré Amy, triple championne d’État à Rockridge.

Saint Bède

Entraîneur: Sam Allen

Meilleurs lutteurs de retour : Hunter Savage, Jr.; Logan Pineda, So.; Jack Maschmann, So.; Ryan Migliorini, Sr.; Garrett Connelly, So.; Evan Englehaupt, Jr. ; Grady Gillan, So.; Jake Migliorini, So.; Gavin Hahn, Jr. ; Mike Shaw, Sr.

Ryan Migliorini (à droite) de St. Bede affronte John Davis de Putnam County-Hall l’année dernière. (Shaw Media)

Top des nouveaux arrivants : William Sramek, père; Jordan Coventry, So.; Trajan Raffety, Fr.; Landon Boggion, P.

À noter: Allen s’attend à ce que les Bruins forment une solide équipe double cette saison alors qu’ils commencent la saison en remplissant 10 des 14 catégories de poids avec le potentiel de remplir 12-14 plus tard dans l’année. “Je pense qu’en tant qu’équipe double, nous serons assez durs malgré nos trous dans l’alignement”, a déclaré Allen. …Ryan Migliorini (195) et Savage (113) étaient qualifiés en section la saison dernière. Allen a déclaré qu’il s’attend à ce que Ryan Migliorini et Shaw (285) se disputent les places d’État, tandis que Savage, Pineda (145), Gillan (160/170) et Connelly (160/170) pourraient également être de la partie. “Mes seniors, Ryan Migliorini et Mike Shaw sont des espoirs qui, je pense, ont une chance (à l’état)”, a déclaré Allen. «Je regarde également Hunter Savage, Logan Pineda, Grady Gillan et Garrett Connelly pour faire une bonne course aux qualifications pour l’État également. Si ce n’est pas cette saison, faites attention à ces gars-là les prochaines. … Allen a déclaré que les nouveaux venus de l’équipe acquerront de l’expérience cette saison. “Ils feront une rotation dans l’université selon les besoins et absorberont tous les matchs d’exhibition que nous pourrons leur obtenir cette saison”, a-t-il déclaré.

Salle du comté de Putnam

Entraîneur: Michael McCutheon (première année)

Meilleurs lutteurs de retour : Bailey Herr, Elijah Leota, James Irwin

Top des nouveaux arrivants : Benjamin Heerdt, Colby Zerfas, Carlos Aranda, Anname Smith, Kaleb Gualandi

À noter: McCutheon prend la relève en tant qu’entraîneur-chef après avoir été assistant du PC-Hall pendant trois saisons. Il a lutté au lycée pour St. Bede et Hall. Il hérite d’une petite liste avec seulement huit lutteurs. Herr, Irwin et Leota ont un an d’expérience au lycée, mais Herr et Irwin ont également de l’expérience dans la lutte des jeunes. McCutheon a déclaré qu’il aimerait voir Herr progresser dans le tournoi d’État féminin de l’IHSA, alors qu’il s’attend à ce qu’Irwin et Leota se disputent les places de section dans le tournoi masculin. “J’aimerais voir Bailey Herr se rendre à l’état des filles cette année”, a déclaré McCutheon. «Elle a lutté en demi-finale de section l’année dernière et s’est très bien battue. Elle n’a perdu que d’un point. J’espère qu’elle pourra revenir et se rendre à l’état. Je pense qu’Elijah Leota peut passer en section. Il a plutôt bien fait l’an dernier. J’espère que nous pourrons lui donner plus de temps sur le tapis et l’amener là-bas. James Irwin a de l’expérience, alors j’espère que nous pourrons également le faire passer en section. Pour les autres, nous cherchons à les former. Ce sont tous des lutteurs de première année.