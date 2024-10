Les graphistes partagent leurs meilleurs conseils pour choisir les bonnes polices

Comme le savent tous ceux qui sont graphistes depuis plus de quelques jours, il est crucial de sélectionner la police parfaite pour un projet. La bonne police de caractères peut donner vie à une marque, améliorer la lisibilité et l’accessibilité, et transmettre le message que vous souhaitez transmettre avec clarté et style. Cela vaut donc la peine de réfléchir à la manière dont vous vous y prendrez.

Dans cet article, nous approfondirons les nuances de la sélection des polices, en explorant tout, des considérations esthétiques aux problèmes techniques, en passant par les pièges coûteux des licences.

Que vous soyez un designer chevronné cherchant à affiner votre approche ou un nouveau venu cherchant à comprendre les principes fondamentaux, ces conseils d’experts vous aideront à faire des choix de polices plus éclairés et plus efficaces.

Pour plus d’informations, nous nous sommes tournés vers la communauté Creative Boom et avons inclus certains de leurs meilleurs commentaires, idées et suggestions dans l’article. En attendant, vous pouvez lire la discussion complète sur Linkedin et Sujets.

1. Comprendre la personnalité de la marque

Avant de se lancer dans la sélection des polices, il est essentiel d’avoir une compréhension claire de la personnalité et des valeurs de la marque. « Les polices constituent une structure de mémoire clé dans la construction de la reconnaissance de la marque », note Darren Richardson, co-fondateur et directeur créatif de Gardiner Richardson. « Plus cela peut amplifier le caractère archétypal de la marque, mieux c’est. Considérez-le comme l’écriture manuscrite de la marque. Le défi consiste à trouver un équilibre entre le caractère distinctif et les aspects pratiques du coût et de l’utilisation. »

Si vous avez du mal à trouver une police qui réponde à ces critères, il peut être utile de rechercher des marques ayant des approches similaires et de voir quelles polices elles utilisent. Cela ne veut pas dire que vous les copiez nécessairement, mais c’est quand même un bon point de départ.

« Vérifier Polices utilisées pour voir où les polices que vous aimez sont apparues dans leur contexte auparavant », suggère le directeur de la marque et du design Alexandra Lunn. « Alignez la police de votre choix avec la personnalité de votre marque. »

Éditorial PP Nouveau par Pangram Pangram







2. Privilégier la lisibilité et la lisibilité

Bien que choisir une police uniquement en fonction de son attrait esthétique soit tentant, la lisibilité et la lisibilité doivent toujours être vos priorités. « De beaux caractères ne signifient pas toujours des caractères accessibles », souligne Grace Ellinsgraphiste senior à l’Office des statistiques nationales. « Donc, pour moi, il s’agit avant tout de trouver une police comportant des caractères accessibles; des considérations linguistiques – en particulier pour le gallois; une hauteur d’x étendue, pour faciliter la lecture dans des tailles de police plus petites, et une gamme de graisses pour aider à mettre en valeur le contenu, le cas échéant. »

Cela dit, l’importance relative de la lisibilité variera selon le cas d’utilisation. En référence à des projets web, concepteur de produits Stan Potra suggère que : « si la police est destinée à l’interface utilisateur et à des masses de texte, visez la lisibilité et la variabilité de la hiérarchie et des accents. Mais si c’est à des fins décoratives, allez-y. » Il ajoute : « Une règle générale est que la police doit être aussi légère que possible et avoir la même apparence sur toutes les plates-formes et tous les appareils. »

3. Tenez compte des aspects techniques

Lors de la sélection des polices, il est essentiel de garder à l’esprit les considérations techniques. « J’ai travaillé avec des clients qui possédaient déjà une police de caractères de marque établie qui n’avait pas les éléments dont elle avait besoin », révèle un graphiste indépendant. Sarah Cowan. « L’absence d’italique ou de petites majuscules est étonnamment courante, mais si vous recherchez un raffinement typographique, ne pas avoir des éléments tels que des chiffres tabulaires ou supérieurs lorsque vous en avez besoin peut limiter la qualité du résultat. »

Vente au détail par OH no Type Co.





Vente au détail par OH no Type Co.







Spécialiste du design graphique Khurram Shahzad

ajoute : « Je me concentre sur le crénage, l’interlignage et le suivi pour garantir que le texte semble équilibré. Pour le Web, je vérifie également la vitesse de chargement des polices et la compatibilité entre appareils. »

Constructeur de marque Lyndon Gehman fait écho à ce point, vous invitant à « toujours vérifier la police pour les problèmes de crénage, en particulier lorsque vous choisissez une police provenant d’un concepteur de caractères moins connu et moins expérimenté. J’ai eu quelques cas où j’aimais le caractère d’une police mais découvrais qu’elle avait quelques problèmes de crénage entre certaines paires de lettres, ce qui en fait un mauvais choix pour une police de marque. »

Graphiste Caroline Ogden ajoute un autre conseil : « Vérifiez le ‘@’ pour voir à quel point il fonctionne. Certaines polices en ont des interprétations très étranges. »

4. Essayez avant d’acheter

L’un des problèmes liés aux polices de caractères est que leurs particularités ne se révèlent souvent que lorsque vous commencez à les utiliser. Donc Daan Hornstraco-fondateur et responsable du design de marque chez TIN, est un grand fan du « essayez avant d’acheter ».

« Téléchargez des essais de polices de vos fonderies préférées et créez un aperçu visuel à l’aide d’outils comme Figma ou Illustrator », recommande-t-il. « Cela facilite la sélection des bonnes polices lorsque vous travaillez sur un projet.

5. Soyez attentif aux licences et au budget

Le choix d’une police ne se limite pas à ses performances ; il s’agit aussi de savoir combien cela coûte. Mais ce chiffre n’est pas toujours facile à calculer, et les licences de polices peuvent constituer un aspect complexe et parfois coûteux des projets de conception.

Europa de Charly Derouault via Type de production







De nombreux concepteurs peuvent partager des histoires de projets qui ont déraillé à cause de coûts de licence inattendus. Comme Leigh Whipday, co-fondateur de Combat De Jouets se souvient : « Nous avons un jour proposé une police que le client adorait, pour découvrir plus tard que son utilisation coûterait 20 000 $, car leur site était consulté un million de fois par mois. »

Pour éviter de tels pièges :

Vérifiez toujours la licence avant d’utiliser une police à des fins commerciales. De nombreuses polices « gratuites » sont uniquement destinées à un usage personnel.

Tenez compte du budget du client dès le départ. Andy Culbert, co-fondateur de Méroconseille : « Avant de présenter des polices au client, assurez-vous de calculer non seulement le coût actuel, mais également les dépenses futures potentielles. »

Explorez des alternatives si nécessaire. Comme le révèle Leigh : « Nous sommes actuellement en train de créer une application pour un client, et les licences pour les applications peuvent être très élevées. Nous avons donc décidé de créer une police de caractères à partir de zéro pour eux, car cela revient moins cher et leur donne quelque chose de totalement propriétaire. »

Soyez transparent avec les clients sur les coûts potentiels des polices. « Dans votre proposition, assurez-vous de mentionner que des coûts supplémentaires pour les polices peuvent s’appliquer et fournissez une estimation approximative si possible », explique Daan. « Il vaut mieux être transparent dès le départ plutôt que de surprendre les clients avec des frais supplémentaires plus tard. »

Pensez à utiliser des polices open source ou celles incluses dans les abonnements comme Adobe Fonts pour les projets soucieux de votre budget. « Si le client n’utilise pas Adobe ou dispose d’un budget limité, utilisez Google Fonts pour votre projet », conseille le conseiller en marque. Michelle Lyons. « Les fichiers de polices peuvent être téléchargés et sont gratuits pour un usage commercial. »

6. Limitez votre sélection

Bien qu’il soit tentant d’utiliser de nombreuses polices différentes pour créer un intérêt visuel, il est généralement préférable de limiter votre sélection. C’est pourquoi Alexandra vous recommande de « vous en tenir à deux ou trois polices complémentaires pour maintenir l’harmonie et établir une hiérarchie visuelle claire, avec des polices audacieuses pour les titres et des polices plus subtiles pour le corps du texte ».

De même, le directeur du design Mason Brownlow admire l’approche du célèbre graphiste Aaron Draplin, qu’il qualifie ainsi : « Ce sont mes quatre polices et voici ce que je fais ». Même si ce minimalisme extrême ne convient pas à tout le monde, il souligne la valeur d’une palette de polices ciblée.

Collection Innovator Grotesk par Yep!







7. Faites vos recherches

Choisir la bonne police ne devrait pas simplement consister à en choisir une qui vous plaît, comme parier sur un cheval de course. « Je pense qu’il est important d’avoir une raison pour laquelle vous avez choisi une police, au lieu de puiser quelque chose dans Adobe Creative Cloud », estime le directeur du design. Olly Sussams. « Cela pousse non seulement notre réflexion en matière de sélection de polices, mais s’aligne également sur l’idée ou la stratégie globale.

« Les indices sont dans la recherche : examinez les tendances et évitez-les », poursuit-il. « Retournez dans les archives et trouvez des styles qui peuvent influencer vos choix ou contourner les règles et les extraire d’une autre catégorie ou d’un autre secteur. J’adore trouver de petites fonderies de caractères indépendantes qui repoussent les limites. Je m’ennuie assez de tous les sans numériques. «

Des recherches de fond sont également utiles, car comprendre le contexte historique des différentes polices de caractères peut éclairer vos choix et vous aider à créer des designs plus significatifs. Selon les mots d’un motion designer et d’un graphiste Ryan Grandmaison: « Apprenez l’historique de vos caractères. Différentes polices sont apparues à des moments différents et pour différentes raisons. Associer cela à la recherche de votre marque vous aide à affiner vos choix. »

8. Considérez le support

Le support sur lequel votre design sera affiché joue un rôle crucial dans la sélection de la police. Khurram a appris cette leçon à ses dépens : « Une fois, j’ai choisi une police de script sophistiquée pour une campagne qui avait fière allure sur papier mais qui était illisible sur mobile », se souvient-il. « Leçon apprise : testez toujours les polices sur tous les supports ! »

WIP par Tüpokompanii, studio de création de caractères basé à Tallinn, Estonie







9. Restez simple

Lors de la sélection des polices, il est important de trouver un équilibre entre suivre les tendances actuelles et opter pour des designs intemporels. Graphiste et photographe Katie Ehrlich partage une leçon précieuse.

« J’ai récemment eu hâte de proposer à un client une police de caractères variable pour sa nouvelle ligne directrice de marque », se souvient-elle. « Après avoir expliqué les capacités techniques et la flexibilité créative, ils m’ont dit en gros : ‘C’est cool, mais nous n’en avons pas besoin.’ Et ils avaient raison ! Parfois, nous, les designers, sommes tellement enthousiasmés par une nouvelle tendance ou une nouvelle technologie que nous oublions que la simplicité est généralement la meilleure solution. »

10. Faites confiance à votre instinct

Même si les considérations techniques sont importantes, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas également écouter votre intuition. En tant que concepteur intégré Elizabeth Mellor dit : « J’ai tendance à choisir une police si elle « semble » correcte. Elle doit donner au lecteur la bonne image de ce qui va résulter dès le premier coup d’œil.