Les graphiques suggèrent que les investisseurs devraient acheter ces 3 actions en faiblesse, déclare Jim Cramer

Jim Cramer de CNBC a conseillé lundi aux investisseurs d’acheter des actions d’Apple, Tesla et Microsoft si elles déclinaient.

“Les graphiques, tels qu’interprétés par Carolyn Boroden, suggèrent qu’Apple, Tesla et Microsoft pourraient stagner un peu ici, ou même reculer légèrement lorsqu’ils se rapprochent des niveaux de résistance, mais elle recommande de les acheter dans toute faiblesse et pense que leurs graphiques restent haussier à long terme”, a déclaré l’animateur de “Mad Money”.

Boroden a décidé de se concentrer sur Apple, Tesla et Microsoft après avoir constaté une tendance haussière de hauts et de bas plus élevés dans les actions, ainsi qu’un croisement de moyenne mobile exponentielle sur cinq et 13 jours, selon Cramer.

Pour commencer son explication de l’analyse de Boroden, Cramer a d’abord examiné le graphique quotidien d’Apple.