Les graphiques suggèrent que les actions ont augmenté malgré les risques actuels, selon Jim Cramer

Sebastian, le fondateur d’OptionPit.com et collègue de Cramer chez RealMoney.com, est arrivé à la conclusion après avoir tracé les mouvements du S&P 500 et de l’indice de volatilité Cboe (VIX), également connu sous le nom de « jauge de peur » du marché.

« Les graphiques, tels qu’interprétés par Mark Sebastian, suggèrent que le S&P 500 se dirige à la hausse … et les tendances négatives que j’ai signalées en haut de l’émission – du moins certaines d’entre elles – ne devraient pas conduire à quelque chose de trop effrayant, » a déclaré l’hôte de « Mad Money ».

Le VIX et le marché vont généralement dans des directions opposées. Lorsque les actions montent, la jauge de peur a tendance à baisser. Cependant, lorsque les deux indices vont dans le même sens, cela laisse présager qu’une baisse des cours des actions se profile à l’horizon.

« Si vous craignez que le VIX ne monte et que le marché soit inévitablement [headed lower], Sebastian dit, « tenez vos chevaux », a déclaré Cramer. « Sebastian souligne que l’indice de volatilité a connu une énorme tendance à la baisse, faisant constamment des bas et des hauts plus bas pendant que le marché boursier rugissait. »

« Hier nous a montré que le VIX peut nous donner un mouvement rapide et violent à la hausse lorsque le marché se vend, donc il y a une certaine peur qui se cache, mais cette peur disparaît lorsque les actions montent », a déclaré Cramer. « Pour l’instant, Sebastian dit que c’est ce qui compte vraiment.