Les graphiques suggèrent que le pétrole pourrait rebondir temporairement puis baisser

Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi que le pétrole pourrait remonter à court terme, mais il est peu probable que cela dure.

“Les graphiques, tels qu’interprétés par Carley Garner, suggèrent que le pétrole pourrait être dû à un rebond à court terme, mais au cours des prochains mois, elle le voit finalement baisser – peut-être beaucoup plus bas. C’est exactement ce que le [Federal Reserve] a besoin de voir [to tamp down inflation]”, a déclaré l’animateur de “Mad Money”.

L’OPEP +, un groupe composé de partenaires de l’OPEP et non-OPEP, a déclaré la semaine dernière qu’il s’en tenait à son augmentation prévue de la production de pétrole en août, allant à l’encontre de l’incitation à augmenter encore plus la production pour aider à faire baisser les prix mondiaux du brut.

Garner pense que l’OPEP reconnaît qu’il y a une destruction de la demande mondiale de pétrole et pense que l’économie mondiale ne peut plus supporter 100 dollars de brut, selon Cramer.

Pour commencer son explication de l’analyse de Garner, Cramer a d’abord examiné le graphique mensuel du brut West Texas Intermediate.