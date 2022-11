Les graphiques suggèrent que le marché pourrait rebondir jusqu’à la mi-décembre

Jim Cramer de CNBC a déclaré mardi que la reprise actuelle du marché pourrait durer jusqu’au milieu du mois prochain, s’appuyant sur l’analyse des graphiques de Jessica Inskip, directrice de l’éducation et des produits d’OptionPlay.

“Les graphiques, tels qu’interprétés par Jessica Inskip, suggèrent que ce rallye pourrait potentiellement avoir de vraies jambes, au moins jusqu’à la mi-décembre. Les choses pourraient changer à mesure que nous nous rapprochons de la prochaine réunion de la Fed dans un mois à partir d’aujourd’hui, mais en attendant, il y a beaucoup à aimer sur ce marché », a-t-il déclaré.

Les actions ont augmenté mardi après que les données de l’indice des prix à la production d’octobre aient signalé que l’inflation ralentissait, une semaine seulement après qu’un rapport sur l’indice des prix à la consommation plus léger que prévu ait indiqué que les prix des biens et des services augmentaient à un rythme plus lent.

De plus, la prochaine réunion de la Réserve fédérale et la publication des données de l’indice des prix à la consommation de novembre n’auront pas lieu avant le mois prochain.

“Même si [Fed Chair] Jay Powell décide de ne pas relâcher les hausses de taux, nous n’allons pas le savoir avant des semaines, ce qui signifie que les moyennes sont libres de se défouler entre-temps”, a-t-il déclaré.

Pour expliquer l’analyse d’Inskip, Cramer a examiné le graphique journalier du S&P 500.