Les graphiques suggèrent que le marché boursier se rapproche d’un sommet à court terme, selon Cramer

Jim Cramer de CNBC a déclaré mardi que l’analyse technique indiquait que le marché boursier pourrait s’approcher d’un pic à court terme.

« Les graphiques, tels qu’interprétés par le légendaire Tom DeMark, suggèrent que le marché se rapproche d’un sommet, en particulier le S&P 500 et le Nasdaq 100. Il n’aime pas non plus le Dow Jones Industrial Average », le « Mad Money » l’hôte a dit.

La panne de l’analyse de DeMark intervient un jour après que Cramer a examiné les graphiques d’un autre technicien de confiance, Larry Williams, qui prévoyait également un « mois difficile » pour le S&P 500.

Cramer a déclaré que pour DeMark, un pic à court terme pour un indice arrive lorsqu’il atteint ses modèles cibles de prix alors que son compte à rebours temporel clignote un signal de vente.

« Jusqu’à présent, les modèles de DeMark pour le temps et le prix n’ont tout simplement pas coïncidé, donc plutôt qu’un sommet majeur conduisant à un déclin brutal, nous obtenons en quelque sorte ces retraits de variétés de jardin, peut-être 5 à 10 % ou moins, puis le rallye mais maintenant, c’est différent », a déclaré Cramer. « Maintenant, les modèles de calendrier et de prix de DeMark sont enfin alignés et il pense que nous pourrions bientôt voir un sommet significatif à la fois dans le S&P 500 et le Nasdaq 100. »

Voici deux graphiques utilisant l’analyse de DeMark, le premier étant celui du S&P 500.