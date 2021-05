Les graphiques montrent que Roblox, Take-Two et Activision Blizzard peuvent fonctionner plus haut

L’analyse de l’hôte «Mad Money» est basée sur les graphiques du technicien Bob Lang, fondateur d’ExplosiveOptions.net et contributeur au site Web d’informations financières de Cramer, TheStreet.com.

Les indicateurs techniques montrent qu’un trio d’actions de jeux vidéo – Roblox, Take-Two Interactive et Activision Blizzard – sont bien adaptés pour faire des courses à la hausse alors même que l’économie rouvre après la pandémie, a déclaré mardi Jim Cramer de CNBC.

« Pour Lang, on dirait que Take-Two vient de créer un motif en ‘W’ … et cela signifie qu’il pourrait avoir un mouvement substantiel vers le haut, tant que le côté droit de cette base est découpé, et c’est ce qui va se passer. ici », a déclaré Cramer.

Bien qu’il ne soit pas clair si les gestionnaires de fonds institutionnels sautent dans les actions de Take-Two, Cramer a déclaré que l’analyse de Lang montre un volume haussier de l’action dans son ensemble.

«En mettant tout cela ensemble, Lang ne serait pas surpris si Take-Two en premier … obtient un recul à 170 $, mais à plus long terme, il voit ce titre grimper, peut-être jusqu’à ses anciens sommets autour de 215 $. », A déclaré Cramer. « Si nous obtenons un retrait, vous devez acheter ce stock. »