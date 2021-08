Les graphiques montrent que le S&P 500 peut peiner en août, l’or semble se redresser

« Rappelez-vous, lors de la débâcle initiale du plafond de la dette il y a dix ans, le marché boursier s’est effondré et … l’or a très bien fonctionné », a ajouté Cramer, faisant allusion au fait qu’une suspension de deux ans du plafond de la dette a expiré fin juillet et Le Congrès doit maintenant soit augmenter la limite d’emprunt du gouvernement, soit la suspendre à nouveau.

« Les graphiques, tels qu’interprétés par le légendaire Larry Williams, suggèrent qu’août pourrait être un mois difficile pour le S&P 500, mais un mois formidable pour l’or. Compte tenu de la toile de fond en ce moment, cela ne me surprendrait pas du tout. » a déclaré l’hôte de « Mad Money ».

Le technicien voit également des signaux baissiers dans un indicateur de dynamique appelé volume d’équilibre, qui est calculé en ajoutant le volume du S&P 500 les jours positifs et en le soustrayant des jours négatifs, a déclaré Cramer.

« Pour Williams, cela suggère que de nombreux gestionnaires de fonds doivent vendre bon nombre de leurs positions. Il dit qu’il a déjà vu cette tendance et que ce n’est pas sain. Normalement, lorsque les actions se redressent, la ligne Avance/Déclin devrait atteindre de nouveaux sommets. Mais ce n’est pas le cas. se passe et cela signifie que ce mouvement pourrait avoir des pieds d’argile », a déclaré Cramer, tout en révélant que Williams a pris une « petite » position courte sur les contrats à terme E-mini S&P 500.

« Rien que depuis le début de l’été, [Williams] peut indiquer trois moments où le S&P a atteint des sommets plus élevés, mais la ligne Avance/Déclin n’a pas réussi à faire une lecture plus élevée, ce qui signifie que le marché a augmenté sur une largeur pas si chaude », a expliqué Cramer.

D’un autre côté, Cramer a déclaré que l’analyse de Williams montre des perspectives à court terme plus optimistes pour or. « Williams est long or précisément pour la même raison qu’il s’inquiète pour le S&P : le modèle saisonnier », a déclaré Cramer.

En outre, Cramer a déclaré que les données de la Commodity Futures Trading Commission montrent que les opérateurs de couverture commerciaux ont récemment acheté des contrats à terme sur l’or de manière robuste, ce qui a historiquement conduit à « une belle reprise ».

La valeur de l’or par rapport aux obligations du Trésor est un autre élément d’information qui joue en faveur du métal précieux, selon l’analyse de Williams, a déclaré Cramer.