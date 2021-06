Les graphiques montrent les taux d’imposition des sociétés les plus élevés et les plus bas dans le monde

Le chancelier de l’Échiquier britannique Rishi Sunak (au centre), la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen (à droite) assistent au premier jour de la réunion des ministres des Finances du G-7 à Lancaster House à Londres le 4 juin 2021. Stéphane Rousseau | AFP | Getty Images

Les ministres des Finances des pays avancés du Groupe des Sept (G-7) ont convenu samedi de soutenir un taux d’imposition mondial minimum des sociétés d’au moins 15 %. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu’un tel taux minimum mondial mettrait fin « au nivellement par le bas de la fiscalité des entreprises » et « assurerait l’équité pour la classe moyenne et les travailleurs aux États-Unis et dans le monde ». Les gouvernements des grandes économies sont confrontés depuis des années au défi de taxer les grandes entreprises, telles que les géants de la technologie Facebook et Google, qui opèrent dans de nombreuses juridictions. Une pratique courante parmi de nombreuses sociétés multinationales consiste à déclarer les revenus, tels que ceux provenant de sources immatérielles comme les logiciels et les brevets, dans les juridictions à faible fiscalité, quel que soit le lieu où les ventes sont réalisées. Cela permet aux entreprises d’éviter de payer des impôts plus élevés dans leur pays d’origine.

L’accord du G-7 s’inscrit dans un effort mondial plus large visant à mettre à jour les règles fiscales dans le monde et sera discuté plus en détail lors d’une réunion du Groupe des Vingt (G-20) le mois prochain. L’Organisation de coopération et de développement économiques ou OCDE, un groupe intergouvernemental, a facilité les négociations sur la fiscalité mondiale au cours des dernières années. Il s’attendait à ce qu’un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés représente l’essentiel des 50 à 80 milliards de dollars d’impôts supplémentaires que les entreprises finiront par payer, a rapporté Reuters.

Taux d’imposition des sociétés les plus élevés et les plus bas

En règle générale, les pays d’Afrique et d’Amérique du Sud imposent des taux d’imposition des sociétés plus élevés que de nombreux pays d’Europe et d’Asie, selon les données du think tank basé à Washington Tax Foundation, de l’OCDE et du cabinet de conseil KPMG. De nombreuses juridictions à faible taux d’imposition sont de petites nations telles que la Bulgarie et le Liechtenstein, selon les données.

Une quinzaine de pays n’imposent pas d’impôt général sur les sociétés, selon les données. Cela inclut des nations insulaires telles que les Bermudes, les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques, qui sont largement connues comme des « paradis fiscaux » offshore – des juridictions vers lesquelles les grandes entreprises transfèrent leurs bénéfices afin de payer moins d’impôts. Ces territoires bénéficient d’emplois créés au service des entreprises multinationales, comme les services juridiques et comptables. Les paradis fiscaux gagnent aussi de l’argent grâce aux frais payés par les grandes entreprises pour y créer des filiales. Daniel Bunn, vice-président des projets mondiaux chez Tax Foundation, a déclaré que les juridictions à faible imposition facilitent les investissements dans d’autres pays avec des impôts plus élevés.