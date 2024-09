Les graphiques montrent les pertes d’artillerie, de troupes et de chars russes en 2024 jusqu’à présent

Mercredi, Kyiv signalé que les forces russes ont perdu 1 130 soldats, six chars et 25 systèmes d’artillerie en l’espace de 24 heures.

L’Ukraine publie régulièrement des mises à jour sur les pertes russes depuis que Vladimir Poutine a lancé une invasion à grande échelle de son voisin d’Europe de l’Est en février 2022.

Newsweek a visualisé les pertes russes en systèmes d’artillerie, en chars et en personnel militaire jusqu’à présent en 2024, selon les données provenant des forces armées ukrainiennes.

La Russie ne rend pas publiques ses pertes militaires et les analystes sont sceptiques quant aux rapports publiés par les deux parties. Newsweek a contacté les ministères de la Défense ukrainien et russe pour obtenir des commentaires par courrier électronique.

Systèmes d’artillerie

Les rapports ukrainiens ont indiqué que juin avait été le pire mois de la guerre en termes de pertes d’artillerie pour la Russie, avec 1 415 systèmes d’artillerie russes détruits – des records depuis dépassés, selon les mises à jour ultérieures de juillet et août.

Newsweek Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci qu’en juillet, la Russie avait perdu 1 520 systèmes d’artillerie et en août 1 517, selon les chiffres de Kiev.

L’Ukraine affirme avoir détruit 518 pièces d’artillerie russes jusqu’à présent en septembre. Si les chiffres sont exacts, les pertes d’artillerie russes depuis l’invasion de 2022 s’élèvent désormais à plus de 18 000.

Personnel militaire

Citant des sources de renseignement anonymes, Le Wall Street Journal Il a récemment été signalé que le nombre de victimes humaines, blessées ou tuées, des deux côtés du conflit depuis février 2022 a dépassé le million.

Le mois le plus meurtrier de l’année 2024 en Russie a été mai, avec 38 940 victimes. Juin en a enregistré 35 030, juillet 35 680 et août 36 810. Au moment de la rédaction de cet article, la Russie a enregistré plus de 20 000 victimes en septembre.

Moscou a mis à jour pour la dernière fois ses propres chiffres de victimes en septembre 2022, indiquant qu’un peu moins de 6 000 soldats russes avaient été tués.

Chars

Le mois de mai a été le pire mois de l’année pour la Russie en termes de pertes de chars, avec 428 détruits. Il s’agit du deuxième mois le plus meurtrier de la guerre pour les équipages de chars russes, après octobre 2023 avec 521.

Les mois suivants ont enregistré 359 pertes en juin, 300 en juillet, 193 en août et, jusqu’à présent en septembre, 99.

L’Ukraine a publié mercredi images Une vidéo montre une attaque de drone ukrainien contre un char russe. Dans la vidéo, on voit des drones s’écraser sur ce que Kiev a présenté comme un char russe T-80BVM, qui a été laissé en flammes après l’assaut.

Les chiffres publiés par l’armée ukrainienne en juin indiquaient que près de 8 000 chars avaient été perdus par les forces russes depuis le début de l’invasion à grande échelle en 2022.

Ce total s’élève désormais à 8 691, selon les rapports les plus récents.

