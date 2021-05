Les graphiques montrent la gravité de la deuxième vague

Près de 7 millions de cas ont été signalés pour le mois, une part énorme des plus de 19 millions que l’Inde a enregistrés pendant toute la pandémie, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Les cas de la deuxième vague ont commencé à augmenter en février, lorsque l’Inde a signalé en moyenne environ 10 000 infections par jour. Mais la situation s’est progressivement aggravée en avril, terminant le mois en établissant à plusieurs reprises de nouveaux records mondiaux pour les cas quotidiens. L’Inde a débuté le mois de mai par signalant plus de 400 000 nouveaux cas .

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi est critiqué pour avoir permis à de grandes foules de se rassembler pour des festivals religieux et des rassemblements électoraux dans diverses régions du pays. Les commentateurs ont déclaré que les rassemblements de masse probablement transformé en événements super épandeurs.

La deuxième vague d’infections à Covid-19 en Inde ne montre aucun signe de ralentissement alors que le système de santé débordé du pays fait face à des pénuries d’approvisionnement en lits d’hôpitaux, en oxygène, en médicaments et en vaccins.

Pendant ce temps, la variante indienne est connue sous le nom de B.1.617 et a plusieurs sous-lignées avec des mutations caractéristiques légèrement différentes. L’OMS l’a classée comme une variante d’intérêt dans son point épidémiologique sur la pandémie la semaine dernière .

Murhekar a déclaré à CNBC qu’à l’heure actuelle, on sait très peu de choses sur la proportion des cas infectés dus à une variante. Il a déclaré que l’Inde devait intensifier sa surveillance des variantes afin qu’il y ait des données significatives de chaque région et état sur les variantes qui circulent dans chacune.

L’État le plus riche de l’Inde a été verrouillé à la mi-avril pour briser la chaîne de transmission. Rapports dit Le gouvernement de l’État du Maharashtra a prolongé les restrictions jusqu’au 15 mai.

Le Maharashtra, qui abrite la capitale financière de l’Inde, Mumbai, est l’État le plus durement touché et aussi l’épicentre de la deuxième vague.

« Cela prendra plusieurs jours et plusieurs mois, en gros, jusqu’à ce que nous ayons une masse critique, qui soit vaccinée contre Covid », a-t-il ajouté.

À partir de mai, l’Inde ouvre la vaccination à toute personne âgée de 18 ans et plus.

Cela implique qu’un peu plus de 10% de la population a reçu au moins un des deux coups requis. Mais le pourcentage de personnes qui ont terminé leur vaccination ne représente qu’environ 2% de la population totale, à environ 27,9 millions en avril.

Depuis le lancement de sa campagne de vaccination de masse en janvier, l’Inde a administré plus de 154 millions de doses de vaccin au 30 avril. selon les données gouvernementales .

Mais le pays fait face à des pénuries de vaccins et plusieurs États ont serait en rupture de stock.

La crise de l’offre devrait durer jusqu’en juillet, selon le PDG du principal fabricant de vaccins indien, Serum Institute, qui produit le vaccin d’AstraZeneca. Adar Poonawalla a récemment déclaré au Financial Times que son entreprise devrait augmenter sa capacité de production de vaccins d’environ 60 millions à 70 millions de doses par mois à 100 millions.

L’autre vaccin administré est le Covaxin de Bharat Biotech.

New Delhi a récemment approuvé le Spoutnik V développé par la Russie et autorisé vaccins fabriqués à l’étranger qui ont reçu une approbation d’urgence par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Japon et les agences répertoriées par l’Organisation mondiale de la santé.

– Nate Rattner de CNBC a contribué à ce rapport.