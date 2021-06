Les graphiques montrent combien la dette a augmenté

Pékin a identifié la montée en flèche de la dette comme une menace potentielle pour la stabilité économique et, ces dernières années, a tenté de réduire la dépendance du pays à l’égard de la dette pour la croissance. Mais cet effort de désendettement s’est interrompu pendant une grande partie de l’année dernière en raison de Covid-19.

La dette de la Chine a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie – et constitue l’un des plus grands défis économiques auxquels est confronté le Parti communiste chinois au pouvoir, qui fête ses 100 ans cette semaine.

Voici un aperçu de la dette croissante de la Chine au fil des ans et de ses effets sur la croissance économique.

La pandémie de l’année dernière a frappé la croissance économique de la Chine et a incité les autorités à faciliter l’obtention de prêts pour les entreprises. En conséquence, la dette de la Chine, mesurée par rapport à la taille de son économie, a atteint des niveaux records en 2020.

La Chine s’est endettée rapidement à la suite de la crise financière mondiale de 2007 et 2008, lorsque les autorités ont distribué un plan de relance massif largement financé par des prêts bancaires.

D’autres grandes économies telles que les États-Unis, le Japon et celles d’Europe ont également vu leur ratio dette/PIB augmenter, selon les données de la BRI. Cela s’est produit alors que les gouvernements du monde entier augmentaient leurs dépenses pour aider les entreprises et les ménages à surmonter les défis causés par la pandémie.

Mais la composition de la dette chinoise est différente de celle des États-Unis et du Japon.

Le secteur des entreprises en Chine représentait une grande partie de la dette totale à plus de 160 % du PIB, selon les données de la BRI. Pendant ce temps, la dette publique représentait la plus grande part de la dette totale aux États-Unis et au Japon, selon les données.