Les graphiques montrent à quel point la variante delta s’est propagée dans le monde

Plus d’un an après le début de la pandémie de Covid-19, le monde est aux prises avec une variante delta hautement transmissible qui a provoqué une nouvelle augmentation des infections dans les pays du Royaume-Uni et des États-Unis, à ceux d’Afrique et d’Asie. La variante delta, qui a été détectée pour la première fois en Inde en octobre dernier, a été trouvée dans plus de 130 pays dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Le delta est la variante la plus transmissible du coronavirus qui est apparue pour la première fois en Chine fin 2019, a déclaré le Dr Maria Van Kerkhove, épidémiologiste et responsable technique du Covid-19 à l’OMS.

« Le virus lui-même, au départ, est un virus dangereux, un virus hautement transmissible. La variante delta l’est encore plus – elle est doublement plus transmissible que la souche ancestrale, elle est 50 % plus transmissible que la souche alpha », a-t-elle déclaré. lors d’une conférence de presse de l’OMS la semaine dernière. La variante alpha a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni À l’échelle mondiale, le nombre de cas signalés de Covid-19 a dépassé les 200 millions mercredi et plus de 4,2 millions de personnes en sont mortes, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Prévalence du variant delta

Delta est l’un des quatre « variantes préoccupantes » répertoriés par l’OMS. De telles variantes sont considérées comme plus contagieuses, plus résistantes aux vaccins et traitements actuels, ou pourraient provoquer une maladie plus grave. La variante delta est devenue la souche dominante à l’origine du Covid-19 dans de nombreux pays. Environ 65 pays ont détecté des cas de Covid causés par la variante delta au cours des quatre semaines précédant le 5 août, selon des échantillons de coronavirus génétiquement séquencés collectés par GISAID. GISAID est une plate-forme permettant aux scientifiques de partager des informations sur les virus, et ses données sont largement utilisées par la communauté scientifique mondiale, y compris l’OMS.

Dans 55 de ces pays, la variante delta représentait plus de la moitié des échantillons de virus soumis, selon les données compilées par le GISAID. Les données sur la prévalence de la variante delta de Covid sous-estiment probablement la situation réelle car certains pays ne partagent pas d’échantillons séquencés avec le GISAID, tandis que d’autres peuvent ne pas avoir la capacité et les ressources nécessaires pour effectuer le séquençage viral.

Efficacité du vaccin

La variante delta de Covid n’a pas épargné les pays avec certains des taux de vaccination les plus élevés au monde. Israël, où plus de 62 % de la population ont été entièrement vaccinés, a signalé une augmentation des cas quotidiens au cours du mois dernier, le delta étant devenu la souche dominante dans le pays. Alors que la variante delta se répandait en Israël, le ministère de la Santé a découvert que le l’efficacité du vaccin à deux doses Pfizer-BioNTech Covid est tombée à seulement 39%, même si la protection contre les maladies graves est restée élevée. Le pays a commencé à administrer des rappels aux personnes de plus de 60 ans.

Mais une étude au Royaume-Uni, où la variante delta alimente également une augmentation des infections, a révélé que deux doses de Pfizer-BioNTech ou le vaccin de l’Université AstraZeneca-Oxford étaient presque aussi efficaces contre delta que contre la variante alpha. L’étude publié dans le New England Journal of Medicine ont utilisé des données du monde réel et ont constaté que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech étaient efficaces à 88 % contre la variante delta. Cela est comparé à 93,7% contre la souche alpha, a-t-il déclaré. Selon l’étude, le vaccin AstraZeneca-Oxford s’est avéré efficace à 67 % contre le delta, contre 74,5 % contre le variant alpha.