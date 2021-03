Les graphiques embarrassants du vaccin Covid montrent que l’UE prendra SIX mois pour injecter 30% des adultes alors que le Royaume-Uni en aura fait 96%

Le fiasco des vaccins de l’Union européenne est mis à nu dans des graphiques alarmants qui montrent qu’il faudra encore six mois pour frapper seulement 30 pour cent de la population adulte.

Dans le même temps, le Royaume-Uni aura administré à 96% des adultes deux doses d’un vaccin Covid d’ici la fin de l’été si le taux actuel se maintient.

Selon Recherche sur le suivi des vaccins de Politico en utilisant les données de l’UE, la plupart des pays européens n’atteindront pas leur objectif de piéger 70% des adultes d’ici le 22 septembre.

Le seuil a été maintenu comme le minimum nécessaire avant de permettre aux vacanciers de revenir.

Les patrons de l’UE prévoient maintenant des passeports vaccinaux à la place après que l’Espagne et la Grèce ont menacé de gérer leurs propres programmes – offrant l’espoir aux Britanniques affamés de soleil qu’ils pourraient faire un voyage cet été.

Mais les diplomates ont averti que les voyages non essentiels ne seraient pas autorisés à moins qu’il n’y ait une énorme accélération du déploiement du vaccin shambolique contre le coronavirus.

Si le taux actuel se maintient, certains pays de l’UE n’atteindront pas l’objectif de 70% avant 2023, selon les dernières données.

Le pays de l’UE le plus performant, Malte, devrait éliminer 62% de sa petite population d’ici le 22 septembre de cette année.

Mais la Grèce et le Portugal ne gèreront qu’environ 37 pour cent et l’Espagne 31 pour cent.

La France et l’Allemagne croupissent loin derrière tandis que des millions de doses de vaccins sont inutilisées dans les réfrigérateurs.

On prévoit qu’ils piqueront environ 27% des adultes d’ici septembre et, au rythme actuel, n’atteindront pas 70% avant novembre 2022.

Dans toute l’UE, 29% en moyenne des adultes auront reçu deux doses à la date cible, selon les graphiques.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, plus de 20 millions de personnes – plus d’un tiers des adultes – ont eu au moins un coup.

Boris Johnson a déclaré que toutes les personnes de plus de 18 ans se verraient offrir leur première dose d’ici la fin du mois de juillet.

La projection de 96% pour les deux doses d’ici septembre est basée sur le maintien du taux actuel d’environ 385 000 piqûres par jour.

En réalité, il sera plus bas car il y aura des personnes qui refusent de l’avoir et d’autres à qui il est déconseillé pour des raisons médicales.

Cela survient alors que les nations européennes sont sous le choc du fiasco des jabs, qui pourrait coûter des milliers de vies supplémentaires et les maintenir enfermés pendant des mois de plus.

JEU FIASCO

Le mois dernier, le journal le plus vendu en Allemagne, Bild, a admis que le succès du vaccin britannique faisait l’envie de l’Europe dans une bannière de première page annonçant les échecs de l’UE.

Et dimanche, un eurodéputé de premier plan a blâmé la «main morte de la bureaucratie européenne» pour les retards alors que la Grande-Bretagne était en mesure de profiter des «libertés du Brexit».

Les autorités de plusieurs pays ont été forcées d’admettre qu’elles avaient eu tort de limiter le succès du jab Oxford-AstraZeneca aux moins de 65 ans.

La France a modifié hier ses règles afin qu’il puisse être administré à des patients jusqu’à 74 ans.

Le patron du comité allemand des vaccins, Thomas Mertens, a déclaré que de nouvelles règles étaient imminentes, ajoutant: «D’une manière ou d’une autre, tout s’est très mal passé».

Et un groupe de scientifiques allemands a exhorté le gouvernement à suivre la Grande-Bretagne et à retarder la deuxième dose, estimant que cela sauverait 15 000 vies.

Des dizaines de milliers de personnes ont refusé de recevoir le coup d’Oxford après que des politiciens, dont Emmanuel Macron, aient faussement suggéré que cela ne fonctionnait pas.

Les données du monde réel montrent maintenant qu’il est très efficace pour réduire les admissions à l’hôpital dans tous les groupes d’âge.

Il est apparu que quatre sur cinq des 6,1 millions de doses d’AstraZeneca livrées au bloc ne sont toujours pas utilisées.

L’UE a été informée qu’elle devrait donner les 4,85 millions de doses restantes aux pays les plus pauvres qui veulent désespérément commencer à piquer leur peuple.

Le directeur du groupe politique de l’Institut européen, le professeur Adam Tooze, a déclaré: « Nous devons recevoir des coups de feu dans les bras des gens. Les coups de feu inutilisés sont un crime. »

Au milieu du chaos, Bruxelles a fait naître l’espoir que les passeports vaccinaux sauveraient les vacances d’été des Britanniques en Europe.

L’eurocrate en chef Ursula von der Leyen a annoncé que le bloc élaborerait des plans pour les certificats de jabs dans les semaines et entend les mettre en place d’ici juin.

Elle a insisté sur le fait que les restrictions de voyage ne seront assouplies qu’en Europe au début, de sorte que les touristes du Royaume-Uni doivent attendre avec impatience de voir s’ils seront loués cet été.

Mais dans un signe d’impatience, l’Espagne a déclaré qu’elle était prête à signer un couloir de voyage avec la Grande-Bretagne si l’UE ne se débrouillait pas.

Dans le cadre de ce plan, les Européens pourront à nouveau se déplacer au sein du bloc s’ils peuvent présenter une preuve de vaccination, un test négatif ou des anticorps.

Les nouveaux certificats de jabs pourraient également être utilisés pour permettre aux gens de reprendre leurs activités quotidiennes comme aller dans des pubs, des restaurants et des cinémas.

Les eurocrates insistent sur le fait qu’ils sont alors prêts à travailler avec l’OMS sur la manière d’étendre le programme aux Britanniques et aux autres visiteurs internationaux.

Des pays comme l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la Grèce font tout leur possible pour accueillir le retour des Britanniques dès que possible.

Mais d’autres – notamment la France, la Belgique et l’Allemagne – se méfient des règles qui pourraient discriminer ceux qui ne reçoivent pas le coup.