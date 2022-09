Les grands titres de la région – Kelowna Capital News

Joyeux samedi!

Josh Piercey de Black Press Media a eu le récapitulatif des principaux titres de l’Okanagan cette semaine.

La GRC continue d’enquêter sur 2 décès à Golden

La GRC a confirmé que deux personnes sont mortes dans ce qui a été décrit à l’origine comme un “incident suspect” qui s’est produit à Golden dimanche matin sur le mont 7.

La police a été appelée sur Bowle-Evans Drive le matin du dimanche 16 septembre. Deux personnes décédées ont été découvertes dans une voiture à une courte distance de la route de service forestier.

La GRC affirme que la nature de leur décès est suspecte.

Un Britannique plaide coupable du meurtre britannique d’Ashley Wadsworth de Vernon

Un Britannique a plaidé coupable du meurtre d’un adolescent de l’Okanagan qui a déménagé en Angleterre l’année dernière pour le rencontrer.

Jack Sepple avait 23 ans lorsqu’il a été arrêté pour la mort au couteau le 1er février 2022 d’Ashley Wadsworth, 19 ans, de Vernon, en Colombie-Britannique.

Sepple a comparu devant le Chelmsford Crown Court, dans l’Essex, au nord-est de Londres, et a plaidé coupable.

Les sans-abri de Princeton sont harcelés

Shelley Wold se souvient très bien du 28 novembre 2021, alors qu’elle regarde la rivière Similkameen, à proximité d’un quartier résidentiel de Princeton.

C’était le jour où elle a quitté son logement locatif sur Allison Flats et a déménagé sur une petite plage, abritée par des arbres mais dévastée par l’inondation à peine deux semaines plus tôt.

“Je n’avais nulle part où aller, alors je suis venue ici”, a-t-elle déclaré à Spotlight.

Wold ne fait pas semblant. Elle n’a pas été déplacée par la catastrophe naturelle. Elle et un ami avaient épuisé leur dernière option de logement.

“Nous ne sommes pas tous parfaits, je vais vous le dire.”

En photos : Moments de plaisir à la Foire de Salmon Arm

La foire de Salmon Arm a enregistré un nombre record de fréquentation pour son retour au cours du week-end du 9 au 11 septembre.

Le coup d’envoi du samedi 10 septembre a été le retour du défilé de la foire de Salmon Arm, qui a fait son chemin du parc des expositions au centre-ville et vice-versa.

La collecte de nourriture des services d’urgence rapporte plus de 7 000 livres de nourriture donnée

Revelstoke Community Connections a célébré le retour tant attendu de la collecte de nourriture des services d’urgence le 13 septembre alors que des bénévoles et du personnel des services d’urgence se déplaçaient dans la communauté, sirènes hurlantes, pour recueillir des dons pour la banque alimentaire.

Des véhicules de la GRC, des véhicules de Parcs Canada et des camions de pompiers ont accompagné les véhicules personnels de centaines de bénévoles alors qu’ils rencontraient les résidents à leurs portes pour accepter des dons sous forme de denrées non périssables et d’argent.

