Les grands téléspectateurs du menu britannique en larmes alors que les parents émotionnels du gagnant Daniel McGeorge pleurent pour gagner

Les fans de GREAT British Menu ont été laissés en larmes après une finale émouvante où Daniel McGeorge a été couronné vainqueur.

Après neuf semaines exténuantes, quatre grands chefs se sont affrontés dans l’épisode final de ce soir sur Great British Menu.

6 Daniel McGeorge a été couronné vainqueur du Great British Menu

Le présentateur Andi Oliver a annoncé que Daniel était le Champion des Champions.

Andi a dit que Dan avait «un dessert incroyable».

Elle a ajouté: « Bravo Dan. Plat absolument spectaculaire. Félicitations Dan. »

Les autres concurrents ont félicité Dan pour sa victoire en leur serrant la main.

Le Liverpudlian a serré ses parents dans ses bras et son père a dit: «Je suis fier de lui. Je suis. »

6 Dan a sensibilisé les chiens-guides et l’a utilisé comme source d’inspiration pour son plat

6 Les parents de Dan étaient ravis et fiers

La mère de Dan a admis que son cœur battait dans sa poitrine pendant qu’ils annonçaient le gagnant.

La partenaire de Dan, Georgia, a ajouté: «Je suis tellement fier de lui. J’espère que cela lui a donné plus de confiance parce qu’il n’est pas aussi confiant qu’il en a l’air.

Les fans étaient ravis pour Dan comme l’un d’eux a dit: « La mère et le père d’Aw Dan m’ont presque fait pleurer! Bien mérité et votre partenaire a raison, plus de confiance méritée! »

Un deuxième a écrit: « Je n’ai jamais été aussi investi émotionnellement dans un programme de cuisine. »

6 La partenaire de Dan, Georgia, a déclaré qu’elle espérait qu’il serait plus confiant après la victoire

Un autre a écrit: « Eh bien, cela m’a fait pleurer, #GreatBritishMenu était fabuleux. »

Le vainqueur de 30 ans a déclaré: «Je suis assez choqué. Je veux juste dire merci à mon partenaire, à ma mère et à mon père.

«Et l’inspiration qui était pour le plat, qui était les chiens-guides. Ils font un travail incroyable et font une telle différence pour beaucoup de gens.

Andi a ajouté: « Je vous ai dit que le caramel était bon, n’est-ce pas? »

6 Les téléspectateurs étaient ravis pour Dan

Dan a admis: «Je suis toujours choqué. Il y a tellement de bons plats aujourd’hui.

«J’aurais pu être n’importe qui. Ce sont tous de grands chefs. «

Depuis neuf semaines, des chefs de tout le Royaume-Uni se disputent l’honneur de représenter leur région ou nation à la finale du Great British Menu – le banquet.

En raison des recommandations de pandémie du gouvernement, il s’agissait également du premier banquet en plein air du Great British Menu.

6 Des chefs de tout le Royaume-Uni sont en compétition depuis neuf semaines

L’entrée, le poisson, le plat principal et le dessert gagnants ont été servis aux invités sous un grand chapiteau avec une totale distanciation sociale.

Dan a abandonné ses études en droit pour poursuivre sa passion pour la cuisine après avoir étudié l’hôtellerie et la restauration au Liverpool Community College en 2011.

Le savoir-faire culinaire de Dan dans le luxueux hôtel de Lake District lui a valu un Acorn Award 2020 qui célèbre les meilleurs talents de l’hôtellerie de moins de 30 ans.

Great British Menu est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.