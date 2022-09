Les politiques d’assiduité et la dotation en personnel ont été un point de discorde au cours des deux dernières années de cette négociation. Plus de 700 travailleurs syndiqués ont démissionné après que BNSF, une filiale en propriété exclusive de Berkshire Hathaway, ait institué un système de présence basé sur des points en février. Le système a été révisé en mai mais les travailleurs syndiqués disent que les modifications n’ont pas résolu les problèmes de sécurité, les qualifiant de “brutaux”. Des sources syndicales ont déclaré que les employés de CNBC seraient pénalisés s’ils prenaient un jour de congé pour assister aux funérailles de leurs parents.

En juillet, le président Biden a nommé un conseil d’urgence présidentiel dans l’espoir d’éviter une grève et faire des recommandations sur lesquels les chemins de fer et les syndicats pourraient s’entendre.

La Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen et la division SMART Transportation représentent la moitié des travailleurs syndiqués des chemins de fer.

Deux des plus grands syndicats des chemins de fer en négociation avec les transporteurs ferroviaires ont tracé une ligne dans le sable: ils exigent que davantage de dispositions sur la qualité de vie soient incluses dans le contrat, couvrant les politiques d’assiduité, les vacances et les jours de maladie, sinon ils feront la grève.

“Le chemin de fer s’est chargé de ses problèmes de main-d’œuvre”, a déclaré un initié syndical connaissant les négociations. “Ils ont procédé à d’importantes réductions de personnel pour apaiser les actionnaires et améliorer leurs résultats. Les travailleurs sont épuisés. Vous avez entendu parler des chemins de fer qu’ils embauchent, mais ils ne retiennent pas les talents à cause du système de points où vous êtes de garde 12 heures par jour et vous devez être à une heure ou moins de votre travail. Ils sont pris en otage.

Alors que les chemins de fer disent qu’ils ont embauché de manière agressive au milieu des difficultés de la chaîne d’approvisionnement, le US Surface Transportation Board a rapporté les plus grands chemins de fer de fret aux États-Unis ont réduit leurs effectifs de 29 % au cours des six dernières années.

Environ 40 % du commerce longue distance du pays est acheminé par chemin de fer, plus que tout autre moyen de transport. Si les syndicats faisaient la grève, plus de 7 000 trains seraient immobilisés et l’industrie ferroviaire a estimé que cela coûterait à l’économie jusqu’à 2 milliards de dollars par jour.

Les associations américaines de camionnage ont écrit une lettre au Congrès exhortant à l’action – comme l’ont fait plusieurs autres groupes industriels représentant des secteurs tels que la vente au détail et l’agriculture – et notant qu’une pénurie actuelle de camionneurs rend difficile pour l’industrie de gérer plus de fret.

“La mise au ralenti des 7 000 trains de marchandises quotidiens longue distance aux États-Unis nécessiterait plus de 460 000 camions long-courriers supplémentaires chaque jour, ce qui n’est pas possible en raison de la disponibilité de l’équipement et d’une pénurie actuelle de 80 000 conducteurs”, a déclaré le président et chef de la direction de l’ATA, Chris Spear, dans la lettre. “Ainsi, toute interruption du service ferroviaire créera des ravages dans la chaîne d’approvisionnement et alimentera les pressions inflationnistes à tous les niveaux.”