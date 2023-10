Les grands rouges peignent les potiers | Actualités, Sports, Emplois

BELLAIRE — Dire que le match de samedi entre les East Liverpool Potters et les Bellaire Big Reds était un match de mi-temps n’est pas tout à fait exact — les Big Reds ont commencé leur redressement à 30 secondes de la fin de la mi-temps.

Après avoir reçu deux gros points rappelés pour pénalités, la troisième fois a été le charme pour Bellaire vers la fin de la première mi-temps. Le quart-arrière Luke Heatherington a lancé une passe profonde sur sa ligne de touche droite vers Mac Pettigrew pour un touché de 52 verges. Avec 31 secondes au compteur dans le deuxième quart-temps, la longue frappe a donné aux Big Reds une avance qu’ils ne abandonneraient pas dans une victoire 31-14.

Bellaire s’améliore à 4-4, tandis qu’East Liverpool passe à 5-3 avant le match de vendredi à Oak Glen.

Pettigrew a terminé avec quatre attrapés pour 84 verges et un score, ses réceptions étant importantes. Deux attrapés ont eu lieu lors de grosses conversions de quatrième essai, y compris un parcours de 13 verges qui a déplacé les chaînes sur un quatrième et un 10 dans ce qui s’est avéré être un touché pour Bellaire au troisième quart. Une réception de 5e yards le long de la ligne de touche a également à peine réussi à décrocher un premier essai aux quatrième et cinquième, maintenant encore une fois un entraînement en vie qui aboutirait finalement à un touché au quatrième quart.

Pettigrew était le réservoir d’essence de l’offensive des Big Reds, et le porteur de ballon Drew White était le moteur. Le senior a produit 119 verges et trois touchés en 28 courses. Il a également réussi un sac en défense.

Heatherington a également terminé avec 46 verges au sol, récoltant des gains de 12, 13 et 25 verges sur des courses QB conçues où Heatherington s’est déployé après avoir simulé un transfert, tandis que sa ligne offensive s’est brisée sur le terrain comme si elle bloquait une passe d’écran.

« Nous allons toujours courir le ballon » » a déclaré l’entraîneur de Bellaire, Mark Bonar. « Nous avons de bons coureurs, notre ligne offensive est vraiment bonne, les gens vont devoir arrêter notre jeu de course tout le match. »

Bellaire est entré dans la mi-temps avec une avance de 12-7 après le long touché de Pettigrew, mais a dominé les Potters 19-7 en seconde période. Les Big Reds ont couru plus efficacement en seconde période tout en arrêtant l’attaque en cours d’exécution d’East Liverpool. Les Potters ont parcouru 124 verges en première mi-temps et quatre en seconde période.

Bellaire a également intercepté Est à deux reprises en seconde période, Heatherington et Raekwon Pettigrew ayant chacun réussi des choix. Les Big Reds ont maintenu les Potters à moins de 50 % des passes.

Heatherington a terminé 5 passes sur 10 pour 95 verges, deux touchés et une interception. Il s’est connecté avec Mac Pettigrew au deuxième quart et avec Jayson Lemley sur un score de 11 verges au quatrième quart, le score final des Big Reds qui a scellé la victoire.

« Je pense que nous avons de très bons joueurs qui ont très bien joué. » dit Bonar. « Certains gars ont joué malgré des blessures aujourd’hui. Je pense que notre quarterback a beaucoup grandi dans celui-ci, c’était l’une des grandes choses. Il a eu un choix malheureux pour clôturer le match, mais il est ensuite revenu et a réalisé de gros jeux pour nous. J’ai l’impression qu’il a beaucoup grandi aujourd’hui.

East Liverpool a pris l’avantage tôt samedi, marquant sur un échappé récupéré dans la zone des buts. Le quart-arrière des Potters Gavin Wright courait vers la zone des buts mais le ballon s’est détaché et récupéré par Quintin Conrad pour un touché à l’Est de Liverpool.

« Leurs entraîneurs font un excellent travail, il construit ce programme là-bas, ils vont être fantastiques », Bonar a dit à propos d’East Liverpool. « Aujourd’hui, j’étais heureux que nous ayons finalement arrêté le quart-arrière. Il a réalisé quelques gros points en première mi-temps, mais nous l’avons finalement arrêté.

« Je pense qu’ils ont très bien exécuté leur plan de match et nous n’avons pas bien joué. Mauvaise combinaison, » » a déclaré l’entraîneur de l’Est de Liverpool, Paul Cusick. « Chapeau bas, ils ont très bien joué, ils sont très basiques en attaque mais ils l’exécutent si bien, ils ont fait un très bon travail, en fin de compte. »

Après que les Potters aient pris une avance de 7-0, White a marqué son premier de trois touchés avec 3:32 au deuxième quart sur un entraînement méthodique des Big Reds pour réduire l’avance, 7-6 après une conversion ratée de deux points.

Le score de Pettigrew a donné l’avantage à Bellaire avant la mi-temps, et White a marqué sur des courses de 21 et 3 verges en seconde période pour continuer à creuser le déficit des Potters.

Julius Jones de l’Est de Liverpool a renvoyé une interception de 40 yards pour un pick-six en troisième, le seul score de la seconde mi-temps des Potters.

Les deux interceptions des Big Reds ont eu lieu au quatrième quart, y compris l’accroc de Raekwon Pettigrew dans sa propre zone des buts avec 2:33 à jouer.

EL : 7-0-7-0–14

B : 0-12-7-12-31

NOTATION

EL – Quintin Conrad 1 récupération d’échappé (coup de pied de Kamdin Miller)

B – Drew White 1 point (échec de deux points)

B – Mac Pettigrew 52 passe de Luke Heatherington (coup de pied échoué)

B – Drew White 21 run (coup de pied de Jayson Lemley)

EL – Julius Jones 40 retour d’interception (coup de pied de Kamdin Miller)

B – Drew White 3 run (échec de deux points)

B – Jayson Lemley 11 passes (coup de pied raté)

——

ELB

Total des verges 212 287

Rushes-yards 28-128 42-192

Passage 84 95

Comp-Att-Int 12-25-2 5-10-1

Punts-Moy. 5-26 3-39.7

——

DIRIGEANTS INDIVIDUELS

RUSHING–Est de Liverpool, Gavin Wright 13-81, Trent Davis 11-41, Kasen Ramsey 4-6 ; Bellaire, Drew White 28-119.

PASSAGE – Liverpool Est, Gavin Wright 12-25-84-2 ; Bellaire, Luke Heathington 5-10-95-1.

RÉCEPTION – East Liverpool, Dorian Burchett 4-23, Quintin Conrad 3-14, Trent Davis 2-24, Blake Adkins 2-7, Julius Jones 1-16 ; Bellaire, Mac Pettigrew 4-84.

INTERCEPTIONS – Liverpool Est, Julius Jones ; Bellaire, Luke Heathington, Raekwon Pettiigrew.









