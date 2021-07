Les grands requins blancs tueurs se dirigent vers la GRANDE-BRETAGNE après avoir été attirés par les points chauds de vacances en Méditerranée par le changement climatique

Les grands requins blancs pourraient se diriger vers la Grande-Bretagne alors qu’ils nagent des eaux plus chaudes de la Méditerranée où ils rôdent déjà autour des points chauds de vacances au Royaume-Uni, ont déclaré des experts.

On pense déjà que les incroyables créatures marines rôdent autour des stations balnéaires de la Méditerranée, comme Ibiza et Majorque, mais pourraient commencer à se diriger vers le nord à mesure que la mer se réchauffe.

Photothèque RM – Getty

De grands blancs tournent autour de l’île de vacances Med, mais pourraient-ils nager près des jambes de pagayage des Britanniques de staycation?[/caption]

Il y a eu de nombreuses observations de grands requins blancs en Méditerranée – et il y a eu des rumeurs constantes selon lesquelles les requins pourraient se diriger vers le Royaume-Uni.

Un énorme « Jaws » de 16,5 pieds près de la côte sud de Majorque a été photographié pendant la haute saison en 2018 – et un autre a été photographié par un plongeur l’année dernière près de Malte.

Maintenant, une équipe de scientifiques participant à une expédition soutenue par Discovery Channel cet été cherche à sonder le nombre de prédateurs qu’ils sont et la Méditerranée.

Et pendant ce temps, les experts disent qu’il y a eu 10 rapports crédibles sur la race redoutable repérée dans les mers des îles britanniques.

Mais à mesure que les températures de la mer augmentent en raison du réchauffement climatique dans les années à venir, elles s’aventurent plus au nord alors que les eaux autour du Royaume-Uni se réchauffent.

« ILS PEUVENT ÊTRE DÉJÀ DANS LES EAUX DU ROYAUME-UNI »

Les Cornouailles ont été suggérées comme un futur point chaud potentiel des grands requins blancs, car ils pourraient se régaler de l’abondance des phoques qui y vivent.

Le Dr Bob Hueter, scientifique en chef de l’organisation de recherche sur la mer OCEARCH, a déclaré à The Sun Online : « Il est très possible que des requins blancs s’aventurent déjà occasionnellement dans les îles britanniques mais ne soient ni observés ni documentés.

« Avec le changement climatique qui augmente la température de l’eau, cette probabilité pourrait augmenter.

« Il est peu probable que les requins blancs deviendront des résidents communs des îles britanniques, mais les visites occasionnelles de cette espèce s’aventurant depuis la côte atlantique de la France pourraient commencer à augmenter. »

Le Dr Hueter et son équipe, basés en Floride, sont sur le point d’enquêter sur la population de requins au large des côtes de l’Europe occidentale ainsi que de la Méditerranée.

Des mouvements plus au nord de la population méditerranéenne de requins blancs vers les îles britanniques sont une possibilité avec le changement climatique.

Dr Bob Hueter

Et dans une carte réalisée par l’expert, il estime que les requins s’aventurent déjà jusqu’au large des côtes du nord de la France.

Il a déclaré à The Sun Online : « Des mouvements plus au nord de la population méditerranéenne de requins blancs vers les îles britanniques sont une possibilité avec le changement climatique. »

Jusqu’à présent, en 2021, il y a eu 44 attaques de requins dont cinq décès, tandis qu’en 2020, il y a eu 60 morsures avec neuf décès – le plus élevé depuis 2011.

Les experts insistent toutefois sur le fait que les attaques de requins restent rares et que les chiffres correspondent à peu près aux chiffres précédents de la dernière décennie.

Et une étude récente sur les jeunes requins blancs aux États-Unis a révélé qu’ils étaient déjà poussés vers le nord par la hausse des températures de la mer.

Le Dr Kyle Van Houtan, scientifique en chef de l’Aquarium de Monterey Bay, a déclaré: «La nature a de nombreuses façons de nous dire que le statu quo est perturbé, mais c’est à nous d’écouter.

« Ces requins – en s’aventurant sur des territoires où ils n’ont jamais été trouvés historiquement – nous disent comment l’océan est affecté par le changement climatique. »

CHASSE AU PHOQUE

Le Dr Ken Collins, de l’Université de Southampton, basé au National Oceanography Center et ancien administrateur du programme britannique de marquage des requins, a déclaré : « Il est probable que nous verrons plus de requins se propager des régions plus chaudes telles que la mer Méditerranée vers nos eaux en Royaume-Uni au cours des 30 prochaines années.

« Vous obtenez de grands blancs au large des côtes de l’Afrique du Sud où l’eau est plus froide qu’ici et je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas les avoir dans nos eaux.

« Il y en a en Méditerranée, qui n’est pas très loin et je ne vois donc aucune raison pour qu’ils ne soient pas repérés ici, en particulier au large des Cornouailles où il y a une abondante réserve de phoques, leur nourriture préférée.

Richard Peirce, ancien président du Shark Trust, a déclaré que sur 100 rencontres revendiquées avec de grands blancs dans les eaux britanniques, environ 10% sont «crédibles».

Les experts de la fiducie ont déclaré: « Les eaux britanniques offrent de bonnes conditions pour les requins blancs, ce n’est donc pas impossible. »

Cela survient plus tôt cette année qu’un grand requin blanc de 17 pieds a été suivi en traversant l’océan Atlantique – devenant ainsi la deuxième des bêtes marines à le faire.

Nukumi – qui pèse 253 pierres et a 15 ans – a été suivi par OCSEARCH voyageant dans la dorsale médio-atlanique.

Le seul autre grand requin blanc suivi lors de la traversée était Lydia, en avril 2014, qui a stupéfié les scientifiques avec un voyage épique jusqu’à la côte du Portugal.

Son voyage de deux mois l’a emmenée à 1 700 milles marins au large des côtes britanniques – mais malgré la distance, les scientifiques ont admis qu’elle aurait pu atteindre la Grande-Bretagne.





Son traqueur n’a plus sonné depuis la découverte alarmante en avril, selon le traqueur de requins OCSEARCH.

Les scientifiques pensaient que le requin était en mouvement parce qu’elle pourrait être enceinte et cherche un endroit pour accoucher loin de ses homologues masculins agressifs.

Ils pensaient qu’elle se dirigeait peut-être vers des îles ou des monts sous-marins au large de l’Atlantique Est – peut-être les Açores.

Ou elle aurait pu se diriger vers l’ouverture de la mer Méditerranée, « comme il y a des requins blancs en Méditerranée ».

SWNS

Le requin femelle Nukumi était situé à seulement 1 700 milles marins au large des côtes britanniques[/caption]