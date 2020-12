La grand-mère au cœur brisé d’une petite fille qui a été brûlée vive avec sa mère et son père dans un prétendu incendie criminel a révélé la dernière conversation qu’elle a eue avec sa fille.

Abbey Forrest, 19 ans, et Inda Sohal, 28 ans, ont été retrouvés morts avec leur petite fille Ivy dans une maison de ville de Point Cook à Melbourne vers 3 h 40 mercredi après qu’un incendie a ravagé la propriété.

La mère de l’adolescente, Elizabeth Forrest, qui était si bouleversée qu’elle était presque incapable de parler, s’est effondrée en revivant les derniers mots que sa fille lui avait jamais dit.

La jeune famille avait emménagé dans la propriété il y a seulement trois semaines, juste avant la naissance d’Ivy (photo: les restes brûlés)

‘J’ai parlé à [Abbey] la veille et elle a dit: «Je t’aime maman, parle-toi demain», a-t-elle déclaré à 9 News.

Le grand-père de l’enfant, Alan Forrest, a déclaré que sa fille « rayonnait » à la perspective de devenir maman.

« Les mots ne peuvent pas expliquer comment elle était avec sa jeune fille … elle était belle », a-t-il déclaré.

M. Forrest a déclaré au Herald Sun que la visite des restes calcinés de la maison marquait sa toute première visite.

«C’était la première fois que je me levais et que je voyais où ils vivaient – j’ai été choqué de voir la maison et à quel point elle était mauvaise», a-t-il déclaré.

Sur la photo avant la tragédie: Abbey, sa sœur Emily, leur père Alan et leur mère Elizabeth

Sa femme a décrit l’excitation de la jeune fille de 19 ans à l’idée de créer une crèche pour son nouveau-né.

Dimanche, des amis et la communauté locale se sont rassemblés autour de la famille désemparée de quatre personnes pour rendre hommage au trio.

Des personnes en deuil ont fait flotter des ballons et des bulles et ont planté un arbre dans un parc voisin comme mémorial permanent.

«Embrassez vos enfants, car vous n’êtes pas censé enterrer vos enfants. Alors faites-leur un câlin et faites-leur savoir que vous les aimez, car vous ne savez jamais quand vous les reverrez », a déclaré Mme Forrest.

Les hommages ont afflué pour la famille décédée avec la sœur de Mme Forrest (à gauche), Emily (à droite), visitant le site brûlé vendredi matin.

Emily a posé un jouet en peluche Peppa Pig à la maison en hommage à bébé Ivy qui était à deux jours de l’âge de trois semaines

Jenny Hayes, 46 ans, a été arrêtée jeudi matin et inculpée de trois chefs d’accusation de meurtre et d’incendie criminel ayant causé la mort après avoir allumé délibérément le feu.

La travailleuse du sexe et la mère de quatre enfants auraient rendu visite à un client au rez-de-chaussée de la maison en rangée quand une dispute a éclaté.

L’homme a quitté la propriété lorsque Hayes aurait incendié un matelas, allumant un incendie qui a brûlé vive la jeune famille.

Hayes a refusé de comparaître jeudi devant la Magistrates Court de Melbourne et a été placé en détention provisoire.

Son avocate Erin Byrt a déclaré à la magistrate Luisa Bazzini qu’elle ne connaissait pas les liens de son client avec la jeune famille.

Le tribunal a également appris que Hayes prenait des analgésiques pour l’arthrite et le syndrome des jambes sans repos et que son état en prison était « médiocre ».

Jenny Hayes, 46 ans, a été arrêtée jeudi matin et accusée de trois chefs de meurtre

La sœur d’Abbey, Emily Forrest, s’est rendue sur les lieux de l’incendie mortel de la maison vendredi matin pour déposer des fleurs et un jouet à l’extérieur des restes de la maison.

Elle a posé un jouet en peluche Peppa Pig à la maison en hommage à bébé Ivy.

Elle a décrit sa dévastation d’avoir perdu sa sœur qui, selon elle, était « ravie » de devenir mère.

Emily a dit qu’elle venait de rencontrer sa nièce une fois et même alors c’était très bref.

« Je suis rentré tôt d’un voyage de camping et je me suis faufilé à l’hôpital et j’ai fait une petite visite rapide malgré Covid, puis nous avons eu un beau dîner en famille il y a environ une semaine, alors nous avons pu rencontrer tout le monde et notre fils a pu se rencontrer son cousin donc c’était vraiment beau », dit-elle.

«Abbey méritait bien plus que ça.

Emily a déclaré que sa sœur avait adopté la maternité comme un « canard à l’eau » et qu’elle était incroyablement fière d’elle.

La police s’est rendue mercredi sur la propriété de Point Cook après que la maison ait été détruite par le feu

Vendredi, les amis et la famille brisés ont visité la propriété de Point Cook

« Je sais juste qu’elle se retournerait et me dirait juste d’essayer de rester vraiment forte », a déclaré Emily.

«Elle a toujours été une personne vraiment courageuse.

«Elle avait la personnalité la plus grande et la plus audacieuse. Elle était super. Je chérirai toujours les souvenirs que j’ai eu en grandissant avec elle. C’était ma seule sœur.

Emily a ouvert une page GoFundMe pour collecter des fonds pour couvrir les frais de leurs funérailles.

« Je collecte des fonds pour aider à couvrir le coût des funérailles et des monuments commémoratifs de ces trois belles âmes dont la vie a été tragiquement écourtée.

‘Toute aide est grandement appréciée.’

Quarante pompiers ont combattu l’incendie du monstre pendant près d’une heure, ce qui a détruit la maison de ville (photo) en trois minutes et vu deux maisons voisines endommagées

Plus de 9 000 $ ont été amassés depuis le lancement de la collecte de fonds.

La jeune famille a été retrouvée à l’intérieur de la maison de ville de Point Cook mercredi matin.

Les voisins se sont précipités pour aider le couple après avoir entendu des cris frénétiques venant de la maison, mais ils n’ont pas pu franchir la porte à temps pour les faire sortir.

Le sergent-détective principal Mark Kennedy a déclaré qu’un voisin avait fait un « effort héroïque et courageux » pour sauver les occupants avec une échelle, mais qu’il avait été submergé par l’intensité des flammes.

«Malheureusement, ils ont fait de leur mieux, mais l’incendie a fait des ravages et rien n’a pu être fait», a déclaré le Sgt Kennedy.

« Aux petites heures du mercredi 2 décembre, un incendie dans une maison à Point Cook a coûté la vie à ma sœur de 19 ans, à sa partenaire aimante et à leur fille de presque trois semaines », a-t-elle écrit.

Quarante pompiers ont combattu l’incendie du monstre pendant près d’une heure, ce qui a détruit la maison en trois minutes et a vu deux maisons voisines endommagées.

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée, mais elle est considérée comme suspecte.

Les services d’urgence se sont précipités sur la propriété Totem Way à Point Cook vers 3 h 40 mercredi avec des informations faisant état d’une propriété de deux étages en flammes

« Il est certainement considéré comme suspect, principalement en raison de l’intensité de l’incendie », a déclaré le Sgt Kennedy.

«Lorsque les services d’incendie sont arrivés ici, ils étaient complètement engloutis.

« La maison faisait rage, en particulier à l’avant et à l’étage … avec des incendies accidentels qui ne se produisent normalement pas. »

L’un des voisins, Jemil, a déclaré qu’il se sentait « mal à l’estomac » après avoir été incapable de sauver la femme qu’il avait vue piégée à l’intérieur de la maison.

«Nous avons tout essayé. Nous ne savions pas quoi faire d’autre. Nous ne pouvions pas courir dans la maison », a-t-il déclaré au Herald Sun.

Il a dit que la femme était à bout de souffle à l’une des fenêtres du dernier étage et qu’un autre voisin a lancé une hache pour tenter de la casser pour qu’elle puisse sauter.

Malheureusement, lorsque la hache a brisé le verre, la femme «s’est tue».

« C’est un peu horrible, horrible et j’ai juste mal à l’estomac en sachant qu’il y avait quelqu’un dans cette maison. C’est assez terrifiant », a-t-il déclaré.

Lockie Allen et son père vivent derrière la propriété incendiée et ont déclaré que lorsqu’ils ont couru à l’extérieur, toute la maison a été engloutie par les flammes.

« Nous sommes juste derrière, donc ça aurait pu être nous … vous ne voulez pas imaginer que c’était nous, vous ne voulez pas que ce soit (personne) », a-t-il déclaré.