Les grands-parents chinois ont fini de garder leurs enfants et sont prêts à devenir viraux

Les stars de Glamma Beijing présenteront occasionnellement la famille dans leurs vidéos. La belle-fille de Mme Sun gère le compte sur les réseaux sociaux et sa petite-fille de 6 ans aide souvent à filmer. Mais surtout, les quatre femmes parlent de voyages, de randonnées et de répétitions de défilés de mode.

L’indépendance est un thème commun à de nombreuses vidéos d’influenceurs, car elles repoussent l’idée que les personnes âgées devraient rester à la maison à la retraite et aider à élever la prochaine génération.

Dans les vidéoclips de Sœur Wang Is Coming, Mme Guo et ses amis courent dans les champs, se font des farces ou s’allongent dans l’herbe et rêvent. Ils rappent leur amour de la cuisine et de la gastronomie. C’est un monde loin des routines quotidiennes qu’elles avaient autrefois en tant que mères et épouses avec des enfants à élever et des maris à nourrir.

“Les temps changent”, a déclaré Lin Wei, 67 ans, une autre Glamma et une ancienne infirmière qui a juré de rester active dans sa vieillesse. “Nous devons suivre la société et nous y intégrer.”

La Chine est confrontée à une multitude de défis démographiques – notamment des taux de mariage en chute libre et un nombre record de naissances – qui ont contribué à modifier les normes culturelles autour de ce que signifie vieillir. Avec l’un des âges de la retraite les plus bas au monde – la moyenne est de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes – les seniors chinois ont tout le temps de poursuivre de nouvelles activités créatives en ligne.