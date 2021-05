Un ancien employé d’Apple qui prétend avoir été limogé par le géant de la technologie en raison de plaintes internes concernant un livre dont il est l’auteur a souligné le fait que ses mémoires «sexistes» avaient été salués par les principaux journaux.

Apple a annoncé plus tôt cette semaine qu’Antonio Garcia Martinez, un ancien chef de produit Facebook qui avait été embauché pour aider à développer son activité publicitaire, n’était plus avec la société. Martinez, qui a rejoint le géant de la technologie en avril, est devenu la cible d’une pétition interne affirmant que son livre de 2016 « Chaos Monkeys » contenait «Déclarations misogynes» et « raciste » passages. Signé par plus de 2000 employés d’Apple, le communiqué appelait à la résiliation immédiate de Martinez, ainsi qu’à une enquête sur la façon dont l’entreprise « Manqué ou ignoré » le contenu prétendument offensant du livre. La pétition exigeait également qu’Apple mette en œuvre un plan pour s’assurer qu’elle n’embaucherait plus jamais quelqu’un qui aurait publié des opinions similaires.

Présenté comme une autobiographie, «Chaos Monkeys» détaille l’expérience de Martinez dans la Silicon Valley. La pétition citait un passage dans lequel il décrit les femmes de la région de la baie comme « Doux et faible » et « Généralement plein de merde » malgré leurs tentatives de paraître sophistiquées.

Dans un autre extrait mis en évidence par la plainte, Martinez assimile un collègue indien à un « Conducteur de pousse-pousse automatique ennuyé. »





Aussi sur rt.com

Apple cessera de supposer le sexe de Siri et obligera les utilisateurs à choisir la voix de leur serviteur numérique hors de la boîte







Annonçant son départ, Apple a déclaré dans un communiqué qu’il s’était engagé à créer un environnement de travail inclusif et que «Un comportement qui rabaisse ou discrimine les gens pour ce qu’ils sont n’a pas sa place ici».

Martinez a répondu dans une série de tweets, affirmant que l’entreprise l’avait «activement recruté» et alléguant que la décision de le licencier en réponse à la protestation interne était un « Décision hâtive. » Il a en outre déclaré que l’insinuation selon laquelle il était coupable d’inconduite pendant son séjour chez Apple était « Diffamatoire et catégoriquement faux. »

Alors que certains sur les réseaux sociaux semblaient penser que Martinez avait obtenu ce qu’il méritait, l’ancien employé d’Apple a noté que son livre avait été bien accueilli, même parmi les principales publications, lors de sa première sortie.

« Juste pour vérifier la santé de mon livre horrible et à quel point notre grenouille politique a bouilli au cours des cinq dernières années, ce n’est qu’un petit échantillon des critiques globalement positives des institutions d’élite traditionnelles à l’époque », a-t-il tweeté, ajoutant une capture d’écran de certains des commentaires flatteurs sur «Chaos Monkeys».

Juste pour vérifier mon horrible livre et à quel point notre grenouille politique a bouilli au cours des cinq dernières années, ceci n’est qu’un petit échantillon des critiques globalement positives des institutions d’élite traditionnelles à l’époque. « Qui contrôle les contrôles passés l’avenir. » pic.twitter.com/LnWNOrdDnF – Antonio García Martínez (@antoniogm) 15 mai 2021

Par exemple, une critique du New York Times a décrit le livre comme « irrésistible » et un « Doit lire, » tandis que le Washington Post l’a salué comme « Perspicace et drôle et courageux. » Les commentaires de plusieurs autres publications de premier plan étaient également complémentaires.

Les critiques élogieuses semblent avoir déclenché un renouveau intérêt dans le livre. De nombreuses personnes ont annoncé avoir acheté le livre. Plusieurs commentaires ont déclaré qu’ils n’avaient jamais entendu parler de ‘Chaos Monkeys’ mais qu’ils étaient maintenant ravis de le lire.

Sans Apple, je n’aurais pas su que ce livre existait, maintenant j’en ai un 😂 sur la lune 🚀 – Justinas Brazys (@justinasbrazys) 15 mai 2021

Votre livre a été universellement salué pendant cinq ans, puis quelqu’un s’est opposé à quelques lignes de ses 500 pages et vous êtes devenu inemployable d’une manière ou d’une autre? Ça pue. Bonne chance à vous. – Michael David Smith (@MichaelDavSmith) 15 mai 2021

Dans un autre tweet, Martinez a noté que le prix des copies usagées du livre avait triplé.

D’autres ont souligné que malgré les objections présumées d’Apple au livre, il était toujours disponible sur la librairie en ligne de l’entreprise.

Cependant, certains ont dit qu’il n’était pas exact de prétendre que les « singes du chaos » n’avaient jamais fait l’objet d’un examen minutieux. Le spécialiste libéral populaire Matthew Yglesias a noté que certaines critiques pointaient du doigt le livre «Sexisme». Yglesias plus tard reconnu que le livre était « Largement révisé et les critiques ont été pour la plupart positives. »

J’ai beaucoup apprécié @antoniogmest en train d’écrire et il semble qu’Apple l’ait arraché et baisé, mais les critiques contemporaines – les positives! – disaient tous cela. pic.twitter.com/zJjIypuAPI – Matthew Yglesias (@mattyglesias) 15 mai 2021

Comme de nombreuses entreprises, Apple a été accusé par les critiques de céder à la pression « Réveillé » foule. En juin, le géant de la Silicon Valley a programmé son assistant vocal, Siri, pour répondre aux questions sur le mouvement Black Lives Matter, et réprimander les utilisateurs qui posent des questions sur «Toutes les vies comptent» une réplique populaire au mouvement pour la justice sociale.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!