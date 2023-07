Les grands maîtres indiens dirigés par Gukesh et Humpy s’apprêtent à participer à la Coupe du monde d’échecs

Un groupe de joueurs indiens, dont les talentueux et jeunes grands maîtres D Gukesh et R Praggnanandhaa, seront en action lors de la Coupe du monde d’échecs qui se tiendra ici du 30 juillet au 24 août.

À gagner lors du tournoi réunissant hommes et femmes serait la qualification pour les tournois des candidats 2024 (organisés pour décider du challenger pour le championnat du monde d’échecs).

Gukesh et Praggnanandhaa, tous deux âgés de 17 ans, entreraient dans le tournoi au deuxième tour après avoir été remis au premier tour.

Gukesh commencerait sa campagne contre le vainqueur du match entre Cheng Bobby et Iskandrov Mistradin et pourrait rencontrer son compatriote SL Narayanan au troisième tour si ce dernier parvient à passer deux matches.

Praggnanandhaa affronterait le vainqueur du concours entre Santiago Yago De Moura et Maxime Lagarde au deuxième tour.

L’amélioration rapide Arjun Erigaisi, Vidit Santosh Gujrathi, Nihal Sarin, B Adhiban, Abhimanyu Puranik et Harsha Bharatakoti sont parmi les autres Indiens dans la mêlée.

Dans le tournoi féminin, le défi indien serait mené par les expérimentées Koneru Humpy et D Harika, qui participeront à l’événement au deuxième tour après avoir reçu des laissez-passer au premier tour.

R Vaishali, soeur de Praggnanandhaa, Mary Ann Gomes, PV Nandhidhaa et Divya Deshmukh fera également partie du tirage au sort féminin.

La Coupe du monde 2023 verrait les trois premiers au lieu des deux premiers de chaque section se qualifier pour le prochain tournoi des candidats, qui aura lieu en avril prochain à Toronto, au Canada.

Le n ° 1 mondial et tête de série Magnus Carlsen viserait un tout premier triomphe en Coupe du monde.

L’actuel champion du monde Ding Liren et le numéro 6 mondial Alireza Firouzja ne seraient pas vus en action dans le tournoi.

Les grands noms participants, outre Carlsen, incluent Ian Nepomniachtchi, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Anish Giri, Wesley So et Maxime Vachier-Lagrave ainsi que les favoris locaux les poids lourds azerbaïdjanais et les meilleurs joueurs mondiaux, le vainqueur de la Coupe du monde 2019 Teimour Radjabov et Shakhriyar Mamedyarov ainsi que le champion en titre Jan-Krzysztof Duda de Pologne.

Chez les femmes, tous les regards seront tournés vers Ju Wenjun, la championne du monde en titre, et Aleksandra Goryachkina. Le défi viendra probablement des anciennes championnes du monde féminines Alexandra Kosteniuk (qui a remporté la première Coupe du monde féminine en 2021), Tan Zhongyi, Mariya Muzychuk et Anna Ushenina, ainsi que des joueuses de haut niveau telles que Koneru, Kateryna Lagno et Anna Muzychuk.

