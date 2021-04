Les meilleurs joueurs d’échecs du monde devraient reprendre un tournoi en Russie lundi après qu’il a été brusquement interrompu il y a plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, les organisateurs misant sur des mesures de sécurité pour assurer son achèvement cette fois-ci.

La Fédération internationale des échecs (FIDE) a suspendu le tournoi des candidats à mi-parcours en mars 2020, la Russie ayant annoncé qu’elle bloquait les vols internationaux, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait que les joueurs étrangers auraient du mal à rentrer chez eux.

Contrairement aux pièces d’échecs, la situation sécuritaire au tournoi d’Ekaterinbourg, une ville de 1 400 kilomètres (870 miles) à l’est de Moscou, n’est pas noire et blanche.

Les organisateurs ont déclaré que les huit joueurs participant seraient testés pour COVID-19 au plus tôt 72 heures avant le tournoi et ne seraient pas tenus de porter des masques. Les poignées de main sont également facultatives.

Un nombre limité de spectateurs sera admis au tournoi, dont le vainqueur défiera le champion du monde en titre Magnus Carlsen de Norvège pour le titre plus tard cette année.

Les spectateurs doivent avoir été vaccinés, avoir des anticorps ou avoir été testés négatifs pour le COVID-19. Ils seront également tenus à distance sociale.

« Contrairement à la première partie du tournoi, nous avons aujourd’hui appris à vivre dans ces conditions », a déclaré le directeur du tournoi Albert Stepanyan. «Au moins, nous savons maintenant comment le combattre.»

Les huit joueurs participants sont le Français Maxime Vachier-Lagrave, les grands maîtres russes Ian Nepomniachtchi, Alexander Grischuk et Kirill Alekseenko, les Chinois Wang Hao et Ding Liren, l’Américain Fabiano Caruana et le Néerlandais Anish Giri.

Vachier-Lagrave, à égalité en tête du tournoi, a déclaré qu’il avait remarqué un contraste marqué entre les restrictions à la pandémie en Russie, qui ont été levées dans certaines régions et ne sont que partiellement appliquées dans d’autres, et en France, où les autorités ont déclaré un troisième verrouillage.

« Cela a été un peu étrange de manger à nouveau dans les restaurants et de voir que peu de gens portent des masques dans des espaces clos par rapport à la France, où il serait impensable de ne pas en porter », a déclaré le jeune homme de 30 ans à Reuters.

Les préparatifs de Vachier-Lagrave comprenaient de nombreux échecs en ligne.

«J’ai tout fait pour revenir ici dans la même forme pour jouer aussi sinon mieux, mais bien sûr, il n’y a aucune garantie», a-t-il déclaré. «Je vais quand même faire attention car je ne veux évidemment pas être la personne qui apporte le virus au tournoi.»

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici