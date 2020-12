Les amateurs d’art auront une vue rapprochée de l’une des plus grandes collections de Grande-Bretagne à partir de vendredi, lorsque des chefs-d’œuvre seront exposés au fond du palais de la reine Elizabeth à Buckingham.

Les peintures de Rubens, Van Dyck, Canaletto et d’autres sont généralement accrochées dans la galerie de photos, l’une des salles d’État du palais où se déroulent les plus grands événements.

Mais les maîtres anciens ont été nettoyés lors de rénovations et déplacés dans un espace d’exposition plus moderne de la Queen’s Gallery voisine.

Alors que les touristes ont peut-être vu les peintures de loin lors de visites de palais, ils pourront désormais les voir de plus près avec moins de distraction, a déclaré à Reuters l’arpenteur des images de la reine, Desmond Shawe-Taylor.

«Ce que cela fait, c’est mettre les peintures au niveau des yeux, les mettre dans un éclairage plus fort dans un décor de galerie moderne et vous permettre de vous concentrer sur elles et rien d’autre», a-t-il déclaré.

Le palais fait l’objet d’une rénovation de 10 ans pour remplacer le câblage électrique dangereux et les chauffe-eau et rénover d’autres infrastructures obsolètes, un programme qui coûtera environ 370 millions de livres (500 millions de dollars) et devrait être achevé d’ici 2027.

Dans le cadre de ces travaux, le toit vieux de 200 ans de la Galerie de photos est en cours de remplacement et toutes les peintures ont été enlevées pour la première fois en près de 45 ans.

Le spectacle « Masterpieces from Buckingham Palace » se déroulera jusqu’au 31 janvier 2022.