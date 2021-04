Trente-sept pour cent des personnes ont déclaré avoir acheté des chaussures sur le site Web d’un grand magasin depuis le début de la crise sanitaire, tandis que 33% ont déclaré avoir récemment acheté des chaussures dans un grand magasin physique. Les magasins de chaussures spécialisées, comme DSW et Foot Locker, sont arrivés en deuxième position, à 20%. Plus bas dans la liste se trouvaient des soi-disant magasins de marque, comme Nike et Cole Hann.

Dans une nouvelle enquête AlixPartners, on a demandé aux consommateurs où ils avaient acheté des chaussures pendant la pandémie de Covid, et la réponse était massivement les chaînes de grands magasins.

Pour compiler ces données, AlixPartners a interrogé 1 001 consommateurs de plus de 18 ans du 21 février au 2 mars sur leurs habitudes d’achat de chaussures.

Lorsqu’on a demandé plus précisément aux répondants à l’enquête où ils achetaient des chaussures non sportives – des articles comme des mocassins, des talons et des sandales – Macy’s était le détaillant n ° 1, avec 29%, suivi de Walmart, Kohl’s, Target, DSW et Nordstrom Rack.

Depuis mars de l’année dernière, 51% des consommateurs ont déclaré acheter principalement des chaussures sur Internet, selon l’enquête. Mais après la pandémie, 59% disent qu’ils reviendront faire leurs achats principalement dans les magasins, a constaté AlixPartners.

«Les gens veulent être en magasin parce qu’ils veulent essayer des chaussures avant d’acheter, et c’est encore plus accentué pour les enfants», a déclaré Raj Konanahalli, directeur général de la pratique des produits de consommation chez AlixPartners. « Donc, cette notion selon laquelle le passage à Internet est permanent et le magasin est mort … ce n’est vraiment pas vrai, selon notre enquête. »

Les gens sont probablement attirés par les grands magasins pour leur vaste assortiment de chaussures, y compris un mélange de marques et de styles haut de gamme et bas de gamme, ainsi que pour le service client, a déclaré Konanahalli.

L’enquête d’AlixPartners a en outre révélé que les acheteurs sont susceptibles d’essayer une variété de marques de chaussures chaque année – plutôt que de s’en tenir à une ou deux. Et encore une fois, cela positionne les vastes planchers de chaussures des grands magasins comme un endroit idéal pour choisir, a ajouté Konanahalli.

Bien que Macy’s n’indique pas le pourcentage de ses revenus provenant des chaussures, Nordstrom a déclaré que 26% de ses ventes nettes l’an dernier provenaient de chaussures, contre 24% les deux années précédentes. Les ventes nettes de Nordstrom en 2020 ont totalisé 10,4 milliards de dollars.

Nordstrom, ironiquement, a commencé comme magasin de chaussures dans la région de Seattle en 1901. Des années plus tard, il s’est étendu à d’autres produits. Son magasin de New York – ouvert en octobre 2019 – dispose d’un bar à cocktails au centre du département des chaussures pour femmes, qui contient plus de 100000 paires de chaussures.

Les grands magasins investissent dans les rayons des chaussures. Bloomingdale’s, qui appartient à Macy’s, a totalement remodelé son plancher de chaussures pour femmes à son emplacement phare de l’Upper East Side de New York en 2018.

Soixante-treize pour cent des adultes ont acheté des chaussures pour eux-mêmes tous les six mois ou plus fréquemment, selon l’enquête AlixParters. Pendant ce temps, 48% disent avoir acheté de nouvelles chaussures pour leurs enfants tous les mois ou deux fois par mois. Les chaussures sont une catégorie qui a été particulièrement forte lorsque les chèques de relance ont frappé les comptes bancaires, de plus en plus d’Américains reçoivent un vaccin Covid-19 et les températures printanières réchauffent une grande partie du pays.

– CNBC Nate Rattner contribué à cette visualisation des données.