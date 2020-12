Shaneé Benjamin pour Vox

Dans des films comme Splash, Miracle on 34th Street et The Women, le grand magasin est l’endroit où nous allons pour apprendre les valeurs de la classe moyenne.

Il y a un film français de 1930, en noir et blanc et silencieux, qui commence par une jeune paysanne nommée Denise qui entre à Paris. Dès son arrivée, Denise est accueillie par des publicités: enseigne après enseigne, panneaux d’affichage, banderoles, défilés, dépliants qui soufflent dans ses mains tendues. Et tous font la publicité d’une seule chose: le grand nouveau grand magasin de la ville, Au Bonheur des Dames, Le paradis des dames.

Dans ce nouveau grand magasin magique, dont le film tire son titre, Denise peut trouver ce qu’elle veut. C’est ce que les publicités lui promettent: le grand magasin contient tout ce que vous désirez.

Le grand magasin est l’un des grands décors de cinéma et de télévision du XXe siècle. Expansifs, luxueux et remplis d’accessoires qui se prêtent à tout, de la comédie à la romance en passant par l’horreur, les grands magasins sont par nature cinématographiques. La caméra balaie avec amour leurs étagères sur des étagères de marchandises dans les films et la télévision: Éclaboussure, Des hommes fous, Miracle sur la 34e rue, Le gambit de la reine, Aube des morts. Les grands magasins sont l’endroit où nous allons pour trouver tout ce que nous désirons. Et ils nous apprennent ce que nous sommes censés désirer aussi.

Sous le capitalisme, vous êtes ce que vous achetez. Si vous êtes un membre respectable de la bourgeoisie, pendant la majeure partie du 20e siècle, vous achetez dans un grand magasin.

Ainsi, le grand magasin offre à la culture pop un lieu pour dénoncer les problèmes de classe, et en particulier la classe moyenne. Depuis près d’un siècle, le grand magasin est le lieu où la culture pop est allée pour penser la classe moyenne.

Et maintenant, alors que la classe moyenne américaine se compresse, le grand magasin s’en va aussi.

Au grand magasin, tu peux apprendre à devenir une vraie fille

La plus grande innovation cinématographique du film des grands magasins est sans doute le montage de relooking. La chance de voir des personnages essayer identité après identité, et chacune de ces identités est à vendre. Et au centre du montage de relooking se trouve le personnage qui apprend à interpréter la classe et le genre, comment devenir respectablement classe moyenne et comment vivre une identité de genre hégémonique.

Cette idée remonte à Au Bonheur Des Dames, qui présente Denise, nouvellement embauchée comme mannequin en magasin dans ce grand magasin chic, apprenant à marcher et à s’habiller comme une femme bourgeoise marche et s’habille. Elle fait les cent pas dans le vestiaire des mannequins dans son slip pendant que les autres mannequins rient et se moquent d’elle, mais au moment où le magasin organise un défilé de mode, elle a appris à balancer correctement ses hanches.

Et cela s’étend jusqu’à cette année, quand les années 2020 Le gambit de la reine voit la prodige d’échecs Beth se rendre directement dans un grand magasin avec ses gains d’échecs afin qu’elle puisse acheter des chaussures de selle noires et blanches pour adolescents de banlieue des années 60, d’autant mieux que les filles méchantes de l’école se sont moquées d’elle pour son orphelinat- les bruns standards.

En 1984 Éclaboussure, quand Madison la sirène veut apprendre à être une femme humaine, elle se dirige directement vers Bloomingdales, où une gentille vendeuse l’informe que le costume de ses hommes ne fera tout simplement pas l’affaire. La vendeuse la met dans une minijupe et des talons, et Madison se dirige vers le département d’électronique pour regarder un cours de jazzercise sur une banque de télévision. En quelques heures, elle parle couramment l’anglais.

Le montage de relooking de grand magasin le plus élaboré de tous vient peut-être en 1987 Mannequin, quand Emmy – un fantôme égyptien qui voyage dans le temps qui est également un mannequin de grand magasin; vraiment, ce film est exquis – mène son petit ami vitrine à travers une variété de costumes et de danses à changement rapide. Alors que les tubes des années 80, à forte intensité de synthés, jouent en arrière-plan, ils deviennent rapidement des rock stars, des gangsters, des vampires et des clochards de plage.

La justification du personnage pour ce montage est qu’Emmy avait envie de voir le monde et d’essayer de nouvelles choses quand elle était en vie, mais elle n’en a jamais eu la chance. Maintenant qu’elle est un mannequin dans le monde riche et vaste d’un grand magasin, elle peut tout faire – en quelque sorte. Elle peut être qui elle veut être car la multitude de vêtements proposés par un grand magasin en fera cette personne. Emmy n’a pas besoin de la vraie vie tant qu’elle a le grand magasin.

Et le grand magasin offre un emploi à ces membres méritants de la classe moyenne qui ont traversé des moments difficiles. Quand Des hommes fous secrétaire Joan quitte son travail de bureau après son mariage, seulement pour constater que son mari ne peut pas les soutenir après tout, elle obtient un emploi dans un grand magasin. Quand La merveilleuse Mme Maisel‘s Midge divorce de son mari, avant que sa carrière dans la comédie stand-up ne fonctionne, elle aussi subit un emploi dans un grand magasin.

Mais le mouvement de classe proposé par le grand magasin n’est pas toujours présenté comme une bonne chose. L’adultère qui alimente les années 30 Les femmes commence quand un mari riche se rend dans un grand magasin pour acheter du parfum pour sa femme, puis il finit par tomber amoureux de la vendeuse de parfums. Et quand les amis riches et méchants de la femme se rendent au magasin pour affronter la vendeuse, son intelligence de rue est telle qu’ils finissent par tomber dans une élégante poubelle de marque de magasin, hurlant d’humiliation. Lorsque la vendeuse entre dans un autre grand magasin en tant que cliente et ose rencontrer la femme sur un pied d’égalité, la femme sait enfin qu’elle a perdu.

Même les films d’horreur savent que les grands magasins sont l’endroit où nous allons pour rétablir notre identité de membres sûrs et respectables de la bourgeoisie. Dans le film de George Romero de 1978 Aube des morts, c’est le centre commercial et surtout JC Penney où les survivants d’une peste zombie tentent de s’abriter. Mais les zombies y sont irrésistiblement attirés aussi, par «une sorte d’instinct. Mémoire. » Après tout, «c’était une place importante dans leur vie».

L’histoire du grand magasin dans la culture pop est l’histoire de l’ascension et de la chute de la classe moyenne

Dans la culture pop, le grand magasin construit et réaffirme la classe moyenne, et c’est ainsi que le magasin lui-même vient remplacer la classe. Le cinéma et la télévision ont suivi la création et la suprématie des grands magasins, ainsi que leur déclin. Et le message est clair: lorsque le magasin qui vend toutes vos envies avec le sourire est en danger, la classe moyenne l’est aussi. Le grand magasin doit être protégé.

Non pas que le grand magasin soit toujours en danger. Quand Au Bonheur des Dames a frappé les écrans en 1930 et a codifié les tropes du film des grands magasins, le grand magasin est le grand nouveau tyran dans la rue, et il détruit les draperies de la boutique familiale de Denise. Cela conduit son oncle à la folie, et après avoir couru au grand magasin avec une arme à feu, il est mortellement écrasé par l’un de leurs camions. Le propriétaire de la boutique, pris de remords, propose de céder le magasin – mais Denise, voyant l’écriture sur le mur, lui dit non: il doit garder le magasin et l’épouser. Ensemble, ils feront d’Au Bonheur des Dames le plus grand magasin du monde, sans parler des vies détruites dans le processus. C’est leur rêve; c’est le capitalisme.

En 1947, Miracle sur la 34e rue voit le grand magasin transcender toutes les questions d’intimidation d’autres magasins ou d’être lui-même en danger. The Macy’s où Kris Kringle s’installe simplement est, aussi éternelle et immuable que la vision de Noël qu’Hollywood était en même temps activement enchâssée dans la conscience populaire américaine. Et lorsque Kris Kringle institue une nouvelle politique d’envoi des acheteurs vers des concurrents si Macy’s ne stocke pas exactement ce qu’ils recherchent, cela apparaît comme un acte de noblesse condescendante. Bien sûr, Macy’s peut se permettre d’être généreuse. Tout le monde sait que ses concurrents ne lui posent aucune menace réelle.

Quand le magasin qui vend toutes vos envies avec le sourire est en danger, la classe moyenne l’est aussi

Mais au moment Mannequin est né en 1987, le grand et gracieux grand magasin classique du début du siècle – des magasins comme le Herald Square Macy’s de Miracle sur la 34e rue – était déjà en danger. Le grand magasin à l’argent frais était arrivé pour le menacer.

Dans Mannequin, Le magasin préféré d’Emmy, Prince & Co., est représenté à l’écran par l’emblématique bâtiment Wanamaker de Philadelphie. Wanamakers a été le premier grand magasin américain et il est construit comme une cathédrale, avec un orgue géant qui s’étend sur plusieurs étages de la vaste mezzanine en marbre et une philosophie de savoir-faire artisanal et de service à la clientèle personnalisé.

Prince & Co. fait face à la concurrence féroce d’Illustra, située à proximité, qui propose des cintres en plastique, des magasins souterrains sans fenêtre, des mannequins modernes sans visage et des prix bas abordables. Mais Emmy et son petit ami sont en mesure d’apporter un nouveau niveau de prestige et d’excitation à Prince & Co. avec leurs vitrines révolutionnaires – ce qui signifie qu’en sauvant Prince & Co. d’Illustra, ils gardent une idée précise de ce que c’est. signifie être de la classe moyenne.

La trajectoire esquissée par ces films est celle dans laquelle les magasins deviennent progressivement de plus en plus impersonnels et sans âme. Et chaque fois qu’ils le font, notre culture pop nous avertit, nous nous éloignons de la beauté et de l’humanité et un pas vers l’aliénation et le dégoût de soi.

Mais le voyage ne se termine pas avec la transition d’élégant Prince & Co. à Illustra bon marché et pratique.

Depuis les années 1980, les grands magasins ont lentement disparu de la culture populaire actuelle. Bien sûr, Rachel sur copains travaillé chez Bloomingdales, et Monsieur et Madame smith a eu une fusillade dans un grand magasin en 2005. Mais généralement, les grands magasins ont cessé de se sentir tout ce qui est pertinent pour la culture pop qui se veut contemporaine et urgente. Au lieu de cela, au cours des dernières décennies, lorsque les grands magasins sont apparus dans les films ou à la télévision, ils ont eu tendance à être des pièces d’époque, où une partie du but est de se perdre dans le glamour d’un monde révolu: Cate Blanchett balayant le sol d’un magasin de jouets dans son manteau de fourrure en 2015 Carol; Rachel Brosnahan lance le rouge à lèvres parfait La merveilleuse Mme Maisel.

Et en 2015, un nouveau salon a vu le jour sur un magasin qui a continué cette promesse de vous vendre tout ce que vous désirez.

«Un guichet unique pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin», c’est ainsi que ce nouveau magasin est décrit dans l’ouverture du premier épisode. «Voulez-vous être plus mince, plus gros, plus heureux, plus triste? Cherchez-vous l’amitié? Solitude? Ou même de l’amour? Ce nouveau magasin était là pour vous les vendre tous.

Mais ce n’est pas un grand magasin. Le spectacle est Hypermarché, et le magasin qu’il décrit est Cloud Nine, un magasin à grande surface dans le moule de Walmart ou Target. C’est le nouvel endroit que notre culture pop nous envoie pour trouver tout ce que nous désirons: un magasin aussi destructeur pour les entreprises maman-pop que l’était Au Bonheur des Dames, mais sans les pièges séduisants du luxe et du glamour pour compenser. Le nouveau signifiant de la classe moyenne est beaucoup plus précaire et beaucoup moins beau que l’ancien.

Et le superstore n’est pas non plus la dernière étape. Après tout, s’il y a un seul endroit au monde qui va vous vendre tout ce que vous désirez, cela nous amènera au dernier mot sur la commodité, l’abordabilité et l’aliénation, ce n’est pas le grand magasin. Et ce n’est pas non plus le supermarché.

C’est le magasin de tout. C’est Amazon.