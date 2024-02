Les Grands Lacs et le nord-est se préparent à plus de neige après le nord-est

MINNEAPOLIS – Le nettoyage se poursuit dans le nord-est après qu’un nord-est meurtrier ait ravagé la région avec plus d’un pied de neige mardi, et il ne faudra pas longtemps avant qu’une autre série de tempêtes rapides n’apporte davantage de conditions hivernales dans la région.

Avant cela, cependant, les tempêtes hivernales doivent se frayer un chemin hors des Rocheuses vers la région du Midwest et des Grands Lacs.

La première tempête, une Alberta Clipper, apporte actuellement de la neige aux Dakotas et continuera de se déplacer vers l’est jusqu’à vendredi matin.

Et juste après, une autre tempête apportera davantage de neige sur le corridor de l’Interstate 95, sur la côte Est.

Le Haut-Midwest se prépare à « la plus grosse tempête de neige de l’année »

La neige a commencé à se former dans le Dakota du Sud tôt mercredi matin, et le centre de prévision FOX s’attend à ce qu’une étroite bande de neige modérée à forte se développe dans la partie est de l’État.

Les totaux de neige devraient se situer entre 5 et 8 pouces, mais des quantités localement plus élevées sont également possibles.

Des avertissements de tempête hivernale sont en vigueur dans certaines parties de la région, notamment Huron et Brookings dans le Dakota du Sud et Marshall dans le Minnesota.

Les avis météorologiques hivernaux sont beaucoup plus répandus et s’étendent de l’ouest du Dakota du Sud à Green Bay dans le Wisconsin.

Minneapolis est également incluse dans l’avis de météo hivernale, qui se prépare aux conditions hivernales qui pourraient avoir un impact sur les voyages dans la région.

“Normalement, “la plus grosse tempête de neige de l’année” signifierait quelque chose, mais ce n’est guère le cas étant donné que cet hiver a été terne”, a déclaré le bureau du service météorologique national des villes jumelles dans son communiqué. discussion sur les prévisions mercredi matin.

Le centre de prévision FOX a déclaré qu’il s’agirait de la plus grosse tempête de neige depuis l’hiver dernier, Minneapolis étant actuellement au milieu de son hiver le moins enneigé jamais enregistré, avec seulement 7,3 pouces de neige cette saison mardi. C’est près de 27 pouces en dessous de la moyenne.

Des chutes de neige modérées pourraient d’abord avoir un impact sur les déplacements du mercredi soir à travers les Twin Cities avant que les précipitations ne cessent dans la nuit.

La région peut s’attendre à 3 à 5 pouces de neige, mais si des bandes de neige plus lourdes se développent comme ce qui est attendu dans le Dakota du Sud, les totaux de neige pourraient être beaucoup plus élevés le long d’un couloir dans le sud du Minnesota.

Les Grands Lacs seront enneigés dans la nuit de jeudi

Dans la nuit et jusqu’à jeudi, le système devrait atteindre le Wisconsin et le Michigan, où il produira de la neige déneigeable.

Le centre de prévision FOX a déclaré que des villes telles que Milwaukee et Détroit ne devraient plus connaître de neige importante car la majeure partie des précipitations devrait rester au nord.

Au lieu de cela, des villes comme Green Bay dans le Wisconsin et Traverse City dans le Michigan verront quelques centimètres de neige.

Dernière étape : le nord-est

La tempête hivernale fera ensuite son dernier arrêt dans le nord-est de jeudi après-midi jusqu’à vendredi.

Le centre de prévision FOX a déclaré que le système dépressionnaire se renforcerait à mesure qu’il se déplacerait dans la région, entraînant une neige plus répandue dans toute la Nouvelle-Angleterre.

Cela inclut le Connecticut, qui a ramassé jusqu’à 15 pouces de neige près de Hartford en provenance du nord-est qui a touché la région mardi.

La neige dans le Connecticut devrait être relativement légère, la neige plus modérée étant attendue au nord.

Quelques centimètres de neige sont probables dans certaines parties du Vermont, du New Hampshire et du Maine.

Les parties nord de l’État de New York pourraient finir par connaître les totaux de chutes de neige les plus élevés, ce qui sera aidé par la neige à effet de lac produite par l’humidité du lac Ontario et le soulèvement le long du plateau de Tug Hill.

Deuxième tempête surveillée

Le centre de prévision FOX a déclaré qu’au moment où le premier système quitterait le nord-est, une deuxième tempête quitterait les Rocheuses pour se diriger vers les plaines.

La deuxième tempête poussera plus au sud que la première et apportera de la neige dans des villes comme Omaha au Nebraska, Kansas City et St. Louis dans le Missouri, Indianapolis et Louisville dans le Kentucky.

De vendredi soir à samedi, la tempête traversera les Appalaches et glissera au large de la côte médio-atlantique, mais pas avant d’apporter de la neige aux villes situées le long du corridor de l’Interstate 95, de New York au sud en passant par Washington.