“Les grands joueurs sont nés pour les grands moments”

MONTERREY, Mexique – L’entraîneur féminin des États-Unis, Vlatko Andonovski, n’a pas tari d’éloges sur la joueuse vedette Alex Morgan après avoir marqué le vainqueur contre le Canada lors de la finale du championnat CONCACAF W.

“Alex est une grande joueuse et les grandes joueuses sont nées pour les grands moments. C’est ce qui la rend spéciale”, a déclaré Andonovski après la finale de lundi à l’Estadio BBVA.

“C’est une gagnante. Elle sait comment gagner de grands matchs, elle sait comment performer dans de grands matchs. Elle l’a déjà fait, elle a remporté des Coupes du monde.”

Le but de Morgan à la 78e minute depuis le point de penalty a également décroché une place directe aux Jeux olympiques de 2024 pour l’USWNT. Les détenteurs de la Coupe du monde ont maintenant remporté neuf de leurs 10 rencontres précédentes avec le Canada en finale de la CONCACAF.

Les champions olympiques en titre, le Canada, affronteront désormais la Jamaïque en séries éliminatoires pour la deuxième place de la CONCACAF à Paris 2024.

« Vous savez, grâce aux États-Unis, ils sont sortis de la boîte et nous l’avons ressenti », a déclaré l’entraîneur du Canada Bev Priestman.

“Ce que vous avez vu, ce sont les champions de la Coupe du monde contre les champions olympiques et je pense que c’est probablement ce que cela ressemblait. [A] très bon match, je savais que ça allait être serré.”

Les États-Unis ont fait preuve de patience avant de repartir avec un résultat positif lundi. Malgré un certain nombre de tirs – 17 au total, avec un xG de 3,14 – l’USWNT n’a trouvé le fond du filet que peu après la 76e minute, lorsque la milieu de terrain Rose Lavelle a été victime d’une faute dans la surface de réparation. Morgan, qui allait remporter le prix du MVP du tournoi, s’est levé, a pris une profonde inspiration et a faufilé le ballon devant le gardien de but canadien et coéquipier de San Diego Wave, Kailen Sheridan, pour porter le score à 1-0 – envoyant les 17 247 fans. à l’Estadio BBVA dans une frénésie.

Andonovski n’a pas semblé s’être rendu compte qu’une place pour Paris 2024 avait été assurée jusqu’à la conférence de presse d’après-match.

Le but d’Alex Morgan à la 78e minute a remporté le championnat W pour les États-Unis. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

“J’ai complètement oublié, nous nous sommes qualifiés pour les Jeux olympiques”, a déclaré Andonovski, en riant et en souriant. “Évidemment la Coupe du monde, c’est [been] notre objectif depuis le moment où nous nous sommes qualifiés [through the CONCACAF W group stage]. Nous avons commencé à parler de préparation, de ce qu’il faut pour préparer une Coupe du monde.”

Andonovski était également enthousiasmé par l’avenir de son équipe nationale, notant qu’il avait vu des changements dans l’alignement depuis leur rencontre avec le Canada lors de la demi-finale olympique de l’an dernier à Tokyo, qui s’était soldée par une défaite de 1-0 pour les États-Unis.

« Il est très évident que le [U.S.] est nettement plus jeune que la fois précédente où nous avons affronté le Canada », a déclaré Andonovski, avant d’énumérer les partants qui n’avaient pas fait partie du onze de départ pour la défaite en demi-finale olympique, comme Mallory Pugh, Sophia Smith, Andi Sullivan et Emily Fox.

“[They] vont être ici pour au moins trois, peut-être quatre, Coupes du monde, alors habituez-vous à eux”, a-t-il déclaré.

Comme les États-Unis, le Canada s’est également qualifié pour la Coupe du monde de l’an prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Lors du premier match du match double de l’Estadio BBVA lundi soir, la Jamaïque a battu le Costa Rica 1-0 dans le match pour la troisième place, leur donnant ainsi une chance d’affronter le Canada pour la deuxième place olympique.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, était dans les tribunes de l’Estadio BBVA, aidant plus tard à remettre les récompenses après la finale. Il s’agissait de la première visite d’Infantino sur le site du nord du Mexique depuis l’annonce en juin qu’il serait l’un des sites hôtes de la Coupe du monde masculine 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis.