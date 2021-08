Les grands indices des marchés émergents sont cassés, selon un gestionnaire d’ETF

Les marchés émergents ont sous-performé pendant longtemps, mais cela pourrait être simplement dû à la façon dont ils sont regroupés dans des indices généraux, a déclaré un gestionnaire d’ETF.

« Il ne fait aucun doute que les marchés émergents ont été une énorme déception », a déclaré lundi le fondateur et directeur des investissements d’EMQQ, Kevin Carter, à « ETF Edge » de CNBC.

EMQQ est l’ETF Internet et commerce électronique des marchés émergents, parmi les 15 plus grands fonds de son genre sur le marché. Il est en baisse de plus de 18 % depuis le début de l’année, mais en hausse de près de 97 % depuis sa création en novembre 2014.

À plus grande échelle, les marchés émergents ont été confrontés à des comparaisons plus difficiles.

Le rendement sur 14 ans pour les marchés émergents est presque nul, « et avec beaucoup de rouge au milieu », a déclaré Carter.

« Sur les marchés émergents, vous ne pouvez pas acheter les indices larges. Les indices larges sont cassés en raison d’une forte exposition à l’économie traditionnelle, de l’exposition aux banques d’État, aux compagnies pétrolières, à la corruption », a-t-il déclaré, citant la société brésilienne Petrobras. scandale et son impact sur le FNB FTSE Emerging Markets (VWO) de Vanguard et le FNB iShares MSCI Emerging Markets (EEM).

« Ce que nous avons fait, c’est créer vraiment la pointe de la lance non seulement pour la croissance dans les marchés émergents, mais dans le monde entier », a déclaré Carter à propos d’EMQQ.

L’ETF est pondéré à 66 % par des actions de services Internet, 8 % de grands magasins, 6 % de logiciels et 4 % de services immobiliers. Il s’agit également de 64% d’actions hongkongaises et chinoises, Alibaba, Tencent, Pinduoduo et Meituan constituant les 29% les plus importants du portefeuille.

Malgré les récentes mesures de répression de la Chine contre ses principales entreprises technologiques, la croissance de la classe moyenne et de la consommation de smartphones et d’Internet devrait suffire à propulser les marchés émergents vers l’avant, a déclaré Carter.

« Je pense que c’est de loin le secteur à la croissance la plus rapide au monde et les investisseurs dans ce secteur particulier ont très bien réussi », a-t-il déclaré, notant que les marchés émergents représentent 85 % de la population mondiale.

« Tous ces milliards de personnes [are] obtenir leur premier ordinateur, leur premier accès à Internet et surtout, parce qu’ils n’ont pas de compte bancaire avec une carte de débit, ils n’ont pas de télévision par câble au mur et il n’y a pas de magasin Target, ils sautent le pas pour numériser consommation et sont à bien des égards plus numériques que nous », a-t-il déclaré.

Une autre façon de regarder le commerce des marchés émergents est à travers le prisme de la liberté et de la liberté, du moins selon Perth Tolle, fondateur de Life + Liberty Indexes.

Son entreprise gère l’indice derrière l’ETF Alpha Architect Freedom 100 Emerging Market (FRDM), qui pèse ses avoirs en fonction de mesures de liberté civile, politique et économique.

Ses principaux avoirs sont Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics et Bank of Central Asia. Sans allocation à la Chine, ses principales pondérations par pays sont Taïwan à 20 %, le Chili à 17 %, la Corée du Sud également à 17 % et la Pologne à 16 %.

« Nous ne pensons pas qu’il y ait un prix auquel nous sommes prêts à investir dans des entreprises qui doivent faire passer les intérêts de l’État en premier. Il y a un prix à faire des affaires de cette façon et nous ne voulons pas rester assis ici à subventionner ce coût « , a déclaré Tolle dans la même interview à « ETF Edge », ajoutant qu’il n’y avait que peu ou pas de distinction entre les entreprises privées et publiques en Chine.

« Nous allons essayer d’éviter ces entreprises et nous allons essayer d’investir dans les endroits qui ont la liberté d’opérer dans le meilleur intérêt des actionnaires et des autres parties prenantes en plus du gouvernement, et nous pensons que c’est là que la croissance est va être dans les prochaines années », a déclaré Tolle.

FRDM est en hausse de plus de 6,5% depuis le début de l’année et d’environ 36,5% depuis sa création en mai 2019.