Les grands gagnants et perdants du marché sur le climat, la santé et la facture fiscale

Le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer (D-NY) marche devant le Capitole américain à Washington, États-Unis, le 2 août 2022. Jonathan Ernst | Reuter

Vous voulez savoir ce que la loi sur la réduction de l’inflation signifie pour les plus grandes entreprises du marché, ainsi que pour votre portefeuille ? Quand il s’agit de politique, il faut toujours suivre l’argent – ​​et se rappeler que le diable est dans les détails. Le Sénat a adopté le 7 août le projet de loi conçu pour lutter contre le changement climatique, apporter des modifications fiscales importantes, réduire le déficit fédéral, réduire les prix des médicaments pour les bénéficiaires de Medicare et étendre les subventions d’assurance maladie élargies en vertu de la loi sur les soins abordables. Au fur et à mesure qu’il passe à la Chambre des représentants, la liste des gagnants et des perdants en vertu du projet de loi se précise avant même qu’elle ne soit transmise au président Joe Biden. Pour les gagnants comme pour les perdants, l’impact est plus modeste qu’on ne le pense, compte tenu de l’ampleur des chiffres évoqués. C’est à cause de détails comme les chaînes attachées à certains des allégements fiscaux nouveaux ou prolongés, ou le calendrier de mise en œuvre des négociations de Medicare avec les grandes sociétés pharmaceutiques sur les prix des médicaments. Les changements seront plus progressifs que ne le laissent entendre de nombreux titres. En commençant par les dispositions les plus importantes du programme décennal de dépenses et de réductions d’impôts, voici quelques-uns des effets que les entreprises et les citoyens américains verront de la loi. Les deux plus grands changements sont les réducteurs de déficit du projet de loi – seulement deux dispositions de la loi qui représentent 80% de ses 300 milliards de dollars de réduction de déficit, selon Moody’s Analytics. Perdants : les grandes sociétés qui évitent l’impôt

Des membres des Patriotic Millionaires organisent une journée de déclaration de revenus fédérale devant l’appartement du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, pour exiger qu’il paie sa juste part d’impôts, à New York, le 17 mai 2021. Brendan McDermid | Reuter

La disposition la plus importante de loin du paquet est les 313 milliards de dollars que Moody’s Analytics dit seront levés sur 10 ans en imposant un impôt minimum de 15% sur les bénéfices des entreprises pour les entreprises qui gagnent au moins 1 milliard de dollars par an. La loi réprime également la pratique consistant à laisser les entreprises annoncer un ensemble de chiffres de bénéfices aux investisseurs, tout en utilisant un autre ensemble de chiffres comprenant des échappatoires fiscales pour le montrer au gouvernement. Cela se produit en appliquant le taux de 15% au “taux comptable” des bénéfices que les entreprises divulguent à Wall Street, explique le Roosevelt Institute, de tendance libérale. L’institut indique que 55 grandes entreprises n’ont payé aucun impôt fédéral net en 2020, y compris des noms comme Nike, Salesforce.com, Archer Daniels Midland et Fedex. Ils auraient dû 8,5 milliards de dollars en 2020 au taux standard d’imposition des sociétés de 21%, a déclaré l’institut. Un rapport du Center for American Progress indique que 19 entreprises du Fortune 100 n’ont payé que peu ou pas d’impôt en 2021. Parmi les entreprises qui ont payé 6 % ou moins, selon les calculs d’un groupe de réflexion libéral : Amazon, Exxon Mobil, AT&T, Bank d’Amérique, ainsi que Ford et General Motors. Tous paieront probablement plus. Perdants : les compagnies pharmaceutiques (mais pas autant que vous le pensez)

Les participants tiennent des pancartes alors que le candidat démocrate à la présidentielle américaine de l’époque, le sénateur américain Bernie Sanders (I-VT), a pris la parole lors d’une conférence de presse pour présenter le “Medicare for All Act of 2019” sur Capitol Hill à Washington, le 10 avril 2019 Aaron P. Bernstein | Reuter

Le gouvernement économisera 288 milliards de dollars en négociant sur les prix des médicaments, selon Moody’s, et c’est une victoire pour les personnes âgées – mais certains experts disent que le changement sera plus progressif et progressif que ne le pensent de nombreux consommateurs. C’est parce que la loi ne laissera Medicare négocier que quelques médicaments dans les premières années de la mise en œuvre de la loi. Medicare ne pourra négocier que plus de 10 médicaments au cours de l’exercice 2026, et les nouveaux médicaments ne feront pas l’objet de négociations pendant neuf à 13 ans après leur introduction sur le marché, a déclaré Tricia Neuman, directrice exécutive du programme sur la politique de Medicare à la Kaiser Family Foundation. . “Les économies sont exponentiellement plus petites que sous le [2019] Projet de loi interne, qui couvrait beaucoup plus de médicaments », a déclaré Neuman. Ce projet de loi aurait permis à Medicare de négocier initialement les conditions avec 25 médicaments les plus importants et de s’étendre plus rapidement. Une victoire pour les personnes âgées est un plafond annuel de 2 000 $ sur leur contribution aux dépenses de prescription. La plupart des bénéficiaires dépensent désormais moins, mais les patients atteints de cancer peuvent facilement dépenser 10 000 $ ou plus, selon une étude de 2019. Cela donne aux bénéficiaires de Medicare une certitude sur les dépenses en médicaments, a déclaré Neuman. L’impact sur les entreprises n’est pas tout à fait clair car on ne sait pas encore exactement quels médicaments seront les premiers soumis à des négociations sur les prix, a déclaré Neuman. En 2020, Medicare a dépensé plus d’un milliard de dollars pour chacun des près de 40 médicaments. Le traitement anticoagulant Eliquis de Bristol Myers Squibb (9,9 milliards de dollars), le traitement anticancéreux Revlimid de Bristol Myers Squibb (5,4 milliards de dollars) et le médicament anticoagulant Xarelto de Johnson et Johnson (4,7 milliards de dollars) sont en tête de liste. Qu’en est-il de la partie dépenses de la facture? Parmi les soi-disant dépenses du projet de loi, il y a en fait des réductions d’impôt ciblées, que le Comité mixte du Congrès sur la fiscalité appelle des dépenses fiscales. L’un des trois plus importants de ce paquet, qui représentent ensemble les trois quarts des 313 milliards de dollars d’allégements fiscaux, est une extension de la loi existante sur les soins de santé. Il prolongerait les subventions à l’assurance maladie dans le cadre d’Obamacare qui ont été augmentées pendant la pandémie de Covid, empêchant les hausses de prestations d’expirer le 31 décembre. Les personnes qui achètent une assurance via Obamacare sont parmi les gagnants. Selon Moody’s, environ 64 milliards de dollars du paquet seront sous la forme de crédits d’impôt pour les personnes qui achètent une assurance maladie sur les marchés d’échange Internet comme Healthcare.gov. Ces crédits subventionnent le coût de la couverture pour les personnes dont les employeurs n’offrent pas d’avantages sociaux et qui gagnent trop pour être éligibles à Medicaid, et ont été étendus dans la législation de secours Covid pour rendre les politiques plus abordables. La disposition prolonge le crédit de trois ans, n’ajoutant rien au déficit après l’exercice 2026, selon Moody’s. Sans cela, environ 3,1 millions d’Américains auraient perdu leur couverture de soins de santé, estime le Center on Budget and Policy Priorities. Gagnants : constructeurs automobiles (mais peut-être pas Tesla)

GM a lancé « EV Live », une plateforme en ligne gratuite qui met en relation les propriétaires de véhicules électriques ou les consommateurs qui ont des questions sur les voitures et les camions zéro émission avec un expert qui peut y répondre. Courtoisie : GM

Les autres grands titres du côté «dépenses» du projet de loi sont l’extension du crédit d’impôt à la consommation de 7 500 $ pour l’achat de nouveaux véhicules électriques et l’ajout d’un nouveau crédit de 4 000 $ pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion. Mais les détails du projet de loi compliquent l’évaluation des gagnants et des perdants à court terme. Premièrement, le projet de loi plafonne le prix des voitures neuves éligibles à 55 000 $, à l’exclusion de la version la plus populaire du modèle 3 de Tesla (ainsi que de tous les véhicules Model S et X). Les camions et les fourgonnettes peuvent obtenir le crédit s’ils coûtent moins de 80 000 $. Même c’est une victoire modeste pour Tesla, qui n’a offert aucun crédit d’impôt à ses acheteurs depuis qu’elle a utilisé les 200 000 crédits qui lui étaient alloués en vertu de la loi en vigueur. La plupart ou tous les véhicules de startups comme Lucid Motors et Rivian sont également exclus du nouveau projet de loi, du moins jusqu’à ce qu’ils introduisent des modèles moins chers prévus. “Le modèle 3 est juste à la frontière”, a déclaré Chris Lafakis, économiste de l’énergie chez Moody’s Analytics. Plus important encore, le projet de loi comprend des exigences pour la fabrication nationale de véhicules électriques et de leurs composants de batterie pour bénéficier du crédit prolongé. Telle qu’elle est rédigée, la loi exige que 40 % des composants de la batterie proviennent d’usines aux États-Unis ou de ses partenaires de l’accord de libre-échange ; que les batteries soient fabriquées aux États-Unis d’ici 2029 ; et que les composants et minéraux chinois soient progressivement éliminés à partir de 2024.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si une usine de batteries américaine peut répondre aux exigences de la loi. Pour que les crédits continuent à circuler une fois la loi entrée en vigueur l’année prochaine, le L’administration Biden devra renoncer à certaines dispositions de la loi qui sera bientôt approuvée. Un effet inattendu de la loi sera de mettre en évidence un commentaire que le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait lors de la dernière conférence téléphonique du fabricant de véhicules électriques, et a déjà fait, que la demande à venir pour les véhicules électriques fera de la prochaine demi-décennie un moment idéal pour être un entrepreneur extraire ou raffiner le lithium qui alimente les batteries des véhicules électriques. Les dispositions d’achat américain de la loi ne feront qu’ajouter à ces pressions. “C’est fondamentalement comme frapper de l’argent en ce moment. Il y a, comme, des marges logicielles dans le traitement du lithium en ce moment”, a déclaré Musk lors du récent appel aux résultats. “Je voudrais donc vraiment encourager, une fois de plus, les entrepreneurs à entrer dans le secteur du raffinage du lithium. Vous ne pouvez pas perdre.” Gagnants : services publics et propriétaires

Un parc éolien partage l’espace avec des champs de maïs à Latimer, Iowa, États-Unis Jonathan Ernst | Reuter

Environ un tiers des allégements fiscaux du projet de loi – jusqu’à 113 milliards de dollars – visent à étendre les crédits d’impôt pour encourager la production de centrales électriques renouvelables, qui ont quatre fois plus part du marché américain comme ils l’ont fait il y a une dizaine d’années. C’est une aubaine pour les services publics, qui construisent eux-mêmes des centrales ou achètent de l’électricité à des opérateurs indépendants, a déclaré Lafakis. Les services publics bénéficieront également de la vente de plus d’électricité, car l’électricité alimente plus de voitures, de camions et d’appareils électroménagers, grâce aux allégements fiscaux prévus par la loi. Selon la banque d’investissement Lazard, une plus grande dépendance aux énergies renouvelables devrait également profiter aux contribuables, car les nouvelles centrales éoliennes sont désormais beaucoup moins chères que les nouvelles centrales au charbon ou au gaz naturel. Dans certains cas, une nouvelle centrale éolienne avec des subventions fiscales existantes peut être moins chère que même de continuer à exploiter une centrale au charbon déjà utilisée, a déclaré Lazard. Les contribuables qui sont propriétaires de leur propre maison peuvent également demander des crédits d’impôt pour avoir transféré une plus grande partie de leurs appareils électroménagers à l’électricité, qui peut être alimentée par des énergies renouvelables, plutôt que par du gaz naturel. Étant donné que la plupart des fabricants de chauffe-eau et de poêles électriques fabriquent également des modèles à gaz, il n’est pas clair si la loi entraînera des changements majeurs dans la part de marché. “Les grands gagnants sont l’énergie propre, le solaire et les autres énergies renouvelables”, a déclaré Robert Haworth, directeur principal de la stratégie d’investissement chez US Bank Wealth Management. “Et il travaille dur pour s’assurer qu’il n’y a pas trop de dissuasion pour les combustibles fossiles.” Gagnants : fonds spéculatifs (pour l’instant) Perdants : les actionnaires des sociétés ouvertes

La sénatrice américaine Kyrsten Sinema (D-AZ) attend un ascenseur pour se rendre à l’étage du Sénat au Capitole américain à Washington, États-Unis, le 2 août 2022. Jonathan Ernst | Reuter