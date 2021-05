Les grands fournisseurs Internet ont financé un projet derrière de faux commentaires sur la neutralité du Net

Les fournisseurs de services Internet ont financé un effort qui a donné lieu à des millions de faux commentaires soutenant l’abrogation par la Federal Communications Commission des règles dites de neutralité du net en 2017, a déclaré jeudi le procureur général de New York. Les fournisseurs Internet, travaillant par l’intermédiaire d’un groupe appelé Broadband for America, ont dépensé 4,2 millions de dollars sur le projet, a déclaré le procureur général. L’effort a généré environ neuf millions de commentaires à l’agence et des lettres au Congrès soutenant le retour en arrière, qui ont presque toutes été signées par des personnes qui n’avaient jamais accepté l’utilisation de leur nom sur de tels commentaires, selon l’enquête. Certains des noms avaient plutôt été obtenus plus tôt, dans le cadre d’autres efforts de marketing, et ont ensuite été utilisés pour soumettre des commentaires, ont déclaré des responsables. L’agence a approuvé l’abrogation à la fin de 2017. Les membres de Broadband for America comprennent certains des fournisseurs Internet les plus importants d’Amérique, comme AT&T, Comcast et Charter, ainsi que plusieurs groupes commerciaux représentant l’industrie. Les partisans de l’abrogation citaient régulièrement le nombre de commentaires opposés aux règles. Les enquêteurs ont déclaré que Broadband for America avait «commandé et publié une étude tierce» sur le nombre de commentaires soumis, puis informé les responsables de la FCC de leurs conclusions dans le cadre de leur action.

«Au lieu de rechercher de vraies réponses de la part du peuple américain, les sociétés de marketing attirent des personnes vulnérables vers leurs sites Web avec des cadeaux, cooptent leur identité et fabriquent des réponses que les sociétés géantes utilisent ensuite pour influencer les politiques et les lois qui régissent nos vies. », A déclaré Letitia James, la procureure générale de New York, dans un communiqué. Le rapport indique que les enquêteurs n’ont pas trouvé de preuves que Broadband for America ou la société de lobbying utilisée pour la campagne étaient au courant de la fraude. Mais, a déclaré le procureur général, plusieurs «signaux d’alarme importants» sont apparus «peu de temps après le début de la campagne, et se sont poursuivis pendant des mois, sans toutefois être entendus». Le bureau du procureur général a déclaré qu’il avait conclu des accords avec trois services de «génération de leads» impliqués – Fluent, Opt-Intelligence et React2Media, des entreprises qui rassemblent des clients pour des clients dans le cadre d’efforts de marketing. En vertu des accords, les entreprises ont déclaré qu’elles divulgueraient plus clairement aux individus comment leurs renseignements personnels étaient utilisés. Les entreprises ont également accepté de payer plus de 4 millions de dollars de pénalités. Broadband for America, AT&T, Charter et Comcast n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le rapport offre une fenêtre sur la manière dont certains fournisseurs de haut débit et leurs représentants à Washington ont tenté de façonner le débat sur les règles de neutralité du net, qui leur interdisent de bloquer le contenu, de le ralentir ou de faire payer plus cher les gens pour le livrer plus rapidement.

Ajit Pai, alors président de la Federal Communications Commission, a annoncé un plan visant à abroger les règles de neutralité du net en avril 2017. À peu près au même moment, Broadband for America a commencé à payer des fournisseurs de services de génération de leads – des entreprises qui rassemblent des clients pour des clients dans le cadre des efforts de marketing – des millions de dollars pour générer des commentaires à la FCC et des lettres au Congrès soutenant l’abrogation. Les enquêteurs ont déclaré que Broadband for America avait agi pour donner à M. Pai une «couverture» pour abroger la réglementation sur le haut débit. Les fournisseurs d’accès Internet se sont fermement opposés aux tentatives de réglementation du secteur pendant des années, notamment en poussant le Congrès à approuver des règles plus faibles à la place. Plus de neuf millions de faux commentaires ont été déposés à la FCC soutenant les règles de neutralité du net, arguant que les règles laisseraient les consommateurs payer plus pour un Internet plus lent, selon les enquêteurs. Un étudiant en informatique de 19 ans était responsable de plus de 7,7 millions d’entre eux. « Le dossier public devrait être un lieu de dialogue honnête, mais le rapport d’aujourd’hui montre comment le dossier informant l’abrogation de la neutralité du Net par la FCC a été inondé de fraudes », a déclaré Jessica Rosenworcel, présidente par intérim de l’agence, dans un communiqué. «C’était troublant à l’époque parce que même alors, les problèmes généralisés avec le disque étaient évidents.»