Les grands films réalisés par des femmes ne manquent pas

PARK CITY, Utah — Face à notre tendance à nous concentrer sur les nombreuses inégalités d’Hollywood, y compris, par exemple, l’incapacité de l’Académie à reconnaître une réalisatrice très spécifiquement sélectionnée, la notion de déficit de talents peut émerger et étouffer la vérité : nous avons une pléthore de cinéastes de tous horizons qui racontent tout le temps des histoires audacieuses et superbes.

Trop souvent, ils n’atteignent pas le public qu’ils méritent.

Le Festival du film de Sundance de ce mois-ci, par exemple, a présenté une grande variété de films intéressants réalisés par des femmes – dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler auparavant, et d’autres dont le travail pourrait susciter beaucoup de buzz bien mérité au festival, rien que pour cela. s’éteindre à mesure que l’année avance. (J’espère que ce ne sera pas le cas.)

Mais dans le cycle d’actualités inondé d’aujourd’hui, il est difficile de maintenir l’intérêt autour d’un film pendant 365 jours entiers. Tous ne sont pas acquis par de grands studios de cinéma, et même ceux qui le font ne sont pas toujours bien commercialisés ou ne trouvent pas toujours un public.

Le festival de l’année dernière à lui seul nous a offert de bons films réalisés par des femmes comme « Mille et Un », « Kokomo City », « You Hurt My Feelings », « Little Richard : I Am Everything », « Rye Lane » et « Polite Society » – et aucun d’entre eux non plus n’a attiré l’attention de l’Académie. Ils ne sont apparemment même pas assez remarquables pour être mentionnés sur de nombreuses listes de « snobs aux Oscars ».

Pour être honnête, nous sommes inondés de tellement de films, dont beaucoup sont à portée de main sur un streamer, que certains téléspectateurs potentiels pourraient avoir du mal à suivre les sorties moins médiatisées.

Et certes, il y a un privilège à avoir accès à des films plus petits qui sortent presque toujours à New York, où est basé le siège du HuffPost, et à pouvoir assister à des festivals comme Sundance.

Mais si vous souhaitez sérieusement élargir votre champ de réalisatrices au-delà de celles dont le travail fait le plus de bruit pendant la saison des récompenses, jetez un œil à ce qui se prépare cette année.

Aux côtés de titres remarquables de réalisateurs masculins, comme « Exhibiting Forgiveness » de Titus Kaphar, « Thelma » de Josh Margolin et « Soundtrack to a Coup d’État » de Johan Grimonprez, cette année promet de nouvelles offres audacieuses de cinéastes de tous genres et formats. Voici 11 des meilleurs :

Image ouverte modale (De gauche à droite) Dolly De Leon et Keith Kupferer brisent les cœurs dans « Ghostlight ». Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

Le scénariste-réalisateur Kelly O’Sullivan et le co-réalisateur Alex Thompson transforment un film avec un principe sans prétention – une production théâtrale d’une petite ville de « Roméo et Juliette » perce les blessures tacites d’une famille – en un dénouement émouvant et merveilleusement interprété du chagrin et du regret.

Acquis par IFC Films et Sapan Studio

Image ouverte modale L’écrivaine, réalisatrice et star Alison Rich livre un film hilarant qui reflète l’obsession millénaire pour la célébrité et l’identité. Andy Rydzewski/Avec l’aimable autorisation du Sundance Institute

Il est rare que les courts métrages reçoivent autant d’attention que les longs métrages, mais Sundance avait une sélection particulièrement intéressante cette année. Celui-ci de la scénariste-réalisatrice Alison Rich est une petite histoire décalée qui suit la tentative de plus en plus imprudente d’une jeune professionnelle (également jouée par Rich) de se démêler de sa propre toile de mensonges. L’hilarité s’ensuit.

Image ouverte modale (De gauche à droite) Corinna Brown et Busayo Ige jouent dans le nouveau court métrage dramatique réfléchi de Yero Timi-Biu. Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

Chaque grand court métrage a un début, un milieu et une fin d’histoire qui peut se suffire à elle-même sans avoir besoin, disons, de 90 minutes. Le dernier court métrage du réalisateur Yero Timi-Biu ne fait pas exception à cette règle. Mais « Essex Girls » raconte une histoire si honnête et si magnifiquement tournée sur une adolescente noire britannique (Busayo Ige) qui lutte pour se retrouver dans des espaces à prédominance blanche dans l’Essex que vous aurez envie d’en faire un long métrage. Parce que c’est un KO.

Image ouverte modale John Early incarne un New-Yorkais homosexuel submergé par ses propres névroses dans le délirant “Stress Positions”. NÉON/Avec l’aimable autorisation du Sundance Institute

Interrogez n’importe qui à Sundance à propos de ce film et vous obtiendrez probablement une réaction différente de la part de chaque personne. Et chacun d’eux a entièrement raison. C’est aussi ce qui rend la comédie délirante de la réalisatrice Theda Hammel si spéciale. Il s’agit d’une aventure effrontée et consciente d’elle-même sur un groupe de personnes queer millénaires, pour la plupart blanches, vivant dans des grès bruns, qui sont complètement des humains poubelles – à l’exception d’un seul (le toujours fiable John Early) qui est bien intentionné, mais uniquement parce qu’il le dit. Tily facilement eS’engager dans des débats politiques mal informés les uns avec les autres, pour ensuite rechercher des vidéos comme « Qu’est-ce que le Moyen-Orient ? » sur Youtube. Pourquoi? À sembler capital-E s’est engagé dans les premiers jours de Covid, lorsque les gens frappaient encore bêtement des casseroles et des poêles devant leurs fenêtres pour soutenir les premiers intervenants et les professionnels de la santé. Un regard chaotique, hystérique et tellement divertissant sur les intersections de l’homosexualité et du faux éveil, de qui vous êtes et de qui vous voulez ressembler – culminant dans une fête à la maison totalement déséquilibrée. Cela ne conviendra pas à tout le monde, et c’est en partie ce qui fait que cela fonctionne.

Acquis par NEON et attendu en salles cette année

Image ouverte modale Pedro Pascal joue le rôle d’un criminel à gages lors de son dernier travail dans le film d’anthologie extrêmement divertissant en quatre parties “Freaky Tales”. Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

Les scénaristes-réalisateurs Anna Boden et Ryan Fleck ont ​​livré l’un des films les plus divertissants du festival cette année, et il s’agit en grande partie d’un méli-mélo inspiré de nombreux autres grands films. Anthologie des années 80 et d’Oakland centrée sur les outsiders, les héros et les assassins, “Freaky Tales” reprend certains des détours et du piquant de Quentin Tarantino mélangés à du gore exagéré et un envoi sublime aux histoires d’origine hip-hop de l’époque. , et il ne coupe jamais le gaz. Imaginez tout cela avec un casting composé de Dominique Thorne, Normani, Jay Ellis, Pedro Pascal, Ben Mendelsohn. et Tom Hanks, ainsi qu’une des dernières performances de feu Angus Cloud. Il s’agit d’un autre film très spécifique qui devra peut-être creuser profondément pour le public, mais il vaut la peine d’être regardé.

Image ouverte modale (De gauche à droite) Kristen Stewart et Steven Yeun tentent d’être des humains totalement normaux dans “Love Me”. Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

Pendant les premières, disons, 20 minutes environ du nouveau film des scénaristes-réalisateurs Sam et Andy Zuchero, un satellite et une bouée artificiellement intelligents tentent de se croiser. des tests pour voir si l’autre est qualifié d’humain, dans un monde qui n’est plus peuplé d’humains. Et cela devient de manière inattendue un échange intéressant à regarder seul, avec les voix off de Kristen Stewart et Steven Yeun. Mais à partir de là, le couple se matérialise comme de véritables humains, sans la moindre idée de ce que cela signifie. Ils se tournent vers Internet pour leur expliquer. Utilisant des vidéos d’influenceurs et des publications Instagram comme guide, ils empruntent une voie dévastatrice pour devenir le genre de couple dont la seule identité est celle qui leur est donnée par leurs fans et entre eux – et n’a aucun rapport avec leur réalité, quelle qu’elle soit. . Une représentation remarquablement innovante et émouvante de notre apocalypse réelle où nous avons perdu le fil de ce qui est réellement réel.

Image ouverte modale Kristen Stewart et Katy O’Brian incarnent des amantes lesbiennes très toxiques dans “Love Lies Bleeding”. Anna Kooris/Avec l’aimable autorisation du Sundance Institute

Cinéaste Rose Glass’s Le deuxième long métrage dérangé qui suit le film d’horreur de 2019 “Saint Maud” reste l’un des films les plus parlés à Sundance cette année – et pour cause. D’une part, le titre du film vous dit sans détour à quoi s’attendre. D’autre part? D’une manière ou d’une autre, il parvient toujours à vous couper l’herbe sous le pied à chaque tournant glorieux. Centré sur une romance lesbienne obsessionnelle entre une culturiste (Katy O’Brien) et une directrice de salle de sport (Kristen Stewart), « Love Lies Bleeding » devient rapidement une histoire de vanité, de meurtre, de tromperie et de coléoptères capricieux dans le Nouveau-Mexique de 1989. C’est un cauchemar enragé, sanglant et inoubliable qui ne cesse de rappeler que c’est aussi une histoire d’amour. Stewart offre la meilleure performance en carrière associée à un O’Brien révélateur. À cela s’ajoutent les formidables Jena Malone, Dave Franco et Ed O’Harris dans des rôles de soutien mémorables. En salles le 8 mars

Image ouverte modale Renate Reinsve incarne une mère en deuil dans le film à combustion lente et toujours effrayant “Handling the Undead”.

“Gérer les morts-vivants»

L’horreur lente de la scénariste-réalisatrice Thea Hvistendahl semble vouloir mettre votre patience à l’épreuve tout au long de son premier acte. Mais ce n’est que lorsque vous commencez à avoir l’impression que la glace glisse le long de votre colonne vertébrale que vous réalisez que cela se transforme de manière effrayante en un examen troublant et étonnamment émouvant du chagrin et de la peur. Lorsque des membres décédés de trois familles différentes reviennent soudainement et mystérieusement de leurs tombes à Oslo, leurs proches doivent compter avec qui ils sont devenus. Une montre exceptionnelle. Acquis par NEON

Image ouverte modale La réalisatrice Carla Gutierrez raconte l’histoire singulière de Frida Kahlo en utilisant les propres mots de l’artiste dans “Frida”. Lucienne Bloch/Avec l’aimable autorisation du Sundance Institute