Les grands films de comédie ont eu une année 2022 difficile dans les salles. C’est inquiétant.

Si vous ne comptez pas Minions : L’Ascension de Gruet je ne le fais pas, alors la comédie la plus rémunératrice de 2022 est La cité perdue, un véhicule vraiment drôle pour Sandra Bullock et Channing Tatum. (À un moment donné, il était intitulé La cité perdue de D, et le dernier morceau a été abandonné, plus c’est dommage.) Il s’est facilement classé parmi les 20 meilleurs films de l’année, avec des retours au box-office qui ont juste dépassé la barre des 100 millions de dollars, la ligne traditionnelle qui sépare “assez réussi” de “un succès”. .” Et en 2022, avec l’industrie théâtrale qui se bat pour sa survie, ce n’est pas une mince affaire.

Mais c’est la seule réussite cette année pour le genre jadis dynamique de la comédie en studio. “Je suis vraiment inquiet pour les films”, m’a dit le réalisateur Greg Mottola sur Zoom. Vous connaissez presque certainement le travail de Mottola, comme le hit de 2007 Super malou le petit mais bien-aimé 2009 Aventureland. Il est beaucoup moins probable que vous ayez vu son film très drôle cette année, Confesser, Fletch, qui redémarre le détective wisecracking joué par Chevy Chase, avec Jon Hamm dans le rôle principal. Le film a obtenu une petite sortie en salles, ouvrant le même jour que ses débuts à la demande; maintenant, vous pouvez le louer sur une plateforme numérique ou le regarder sur Showtime.

C’est-à-dire si vous savez Confesser, Fletch existe.

“Le montant d’argent qu’il faut pour promouvoir un film est tellement astronomique maintenant que vous ne pouvez vraiment le faire que s’il y a une grande chance d’un gros retour”, a déclaré Mottola. Il a dit qu’il ne blâmait pas le studio, mais trouvait la situation globalement décourageante. Il n’est pas impossible de Fabriquer une comédie en ce moment – ​​mais il y a aussi un million d’autres films, juste des piles géantes de contenu à consommer. Les studios ne sont prêts à couvrir le monde de publicité pour un film spécifique que s’ils pensent avoir un slam dunk entre les mains.

À en juger par les retours au box-office national, il existe encore peu de slam dunks comiques. Il est vrai que la plupart des films les plus rentables de l’année sont, à certains égards, une comédie ; le MCU a prospéré en employant de nombreux acteurs comiques talentueux pour livrer des lignes amusantes et des films comme Top Gun : Maverick, Non, Train à grande vitesseet Tout partout tout à la fois ont certainement des éléments comiques. Mais leur pied principal n’est pas la comédie – c’est l’action, l’horreur ou le drame familial.

Ainsi, le prochain film sur la liste de fin d’année qui est à la fois principalement une comédie et destiné à un public adulte est Billet pour le paradis, qui n’a pas réussi à atteindre 70 millions de dollars malgré George Clooney et Julia Roberts dans une réunion très vantée. Après cela, la liste devient plus étrange : Abruti pour toujours vient ensuite, avec environ 57 millions de dollars, puis très bas est Épouse-moile film de Jennifer Lopez et Owen Wilson qui a à peine dépassé les 22 millions de dollars. Frèreslequel a été fortement commercialisé, à peine craqué 11 millions de dollars.

C’est loin, très loin – un cri à glacer le sang sur une colline lointaine, vraiment – de ce qu’était la comédie. La comédie de mœurs, la comédie loufoque, la comédie romantique, la comédie d’action et d’autres permutations de celles-ci ont longtemps été le pain quotidien d’Hollywood. Ils vont et viennent au gré des goûts du public, mais ils ont toujours été conçus pour faire rire les gens ensemble.

Et ce rire – rire collectif, ricanements, rires du ventre qui deviennent plus forts parce que le gars de l’autre côté de la pièce hurle – est ce que les réalisateurs adorent. “La raison pour laquelle nous entrons dans la comédie n’est pas pour que nous puissions dire, ‘Oh, j’espère que les gens seront amusés par ce que nous faisons'”, Paul Feig, le réalisateur de méga succès comiques comme Demoiselles d’honneur et La chaleur, m’a dit. « Nous voulons faire rire les gens. C’est notre objectif.

Feig et Mottola ont tous deux commencé leur carrière cinématographique à une époque très différente pour les comédies de studio. Demoiselles d’honneur et Super mal les deux ont changé le jeu de la comédie, popularisant un style amusant, rapide et axé sur les blagues, qui est également torride et grossier et mélange parfois le rire avec des gémissements. Vous pouvez les regarder à la maison, mais tout le monde sait que c’est beaucoup plus amusant d’avoir le hoquet rugissant à côté de vos amis et d’un groupe d’étrangers.

De cette façon, la comédie se démarque du genre de film qui est ennuyeux à regarder dans une salle pleine de textos et de gens qui parlent. Comme pour l’horreur, si une comédie marche, vous savez précisément car la foule commence à faire du bruit. C’est toute l’idée.

Et donc la question demeure : pourquoi n’y a-t-il pas autant de comédies qui reçoivent le feu vert, et pourquoi ne réussissent-elles pas aussi bien quand elles le font ? « Les films d’horreur attirent toujours les gens ; Je ne comprends pas pourquoi les comédies n’attiraient pas aussi le public », dit Mottola. Mais il avait entendu en faisant Confesser, Fletch – un redémarrage d’une série populaire pour laquelle les gens entretiennent un penchant nostalgique, mettant en vedette le rôle principal d’une émission de télévision extrêmement populaire – qu’il n’y avait tout simplement plus de public pour la comédie. Pendant ce temps, l’horreur continue de faire d’énormes profits sur de très faibles investissements, tout comme les comédies le faisaient auparavant.

“Je pense que les gens font plus confiance à l’horreur qu’à la comédie parce qu’ils savent qu’ils vont avoir peur”, a déclaré Feig. Mais le problème peut, en effet, être avec le public. « Tout le monde peut s’entendre sur ce qui fait peur. Personne ne peut s’entendre sur ce qui est drôle.

C’est vrai non seulement au-delà des barrières générationnelles et régionales, mais aussi au-delà des frontières internationales – et bien sûr, cela fait partie du problème. La tendance hollywoodienne du 21e siècle a été de dépenser de plus en plus pour faire des films, misant sur la récupération des coûts auprès du public mondial (en particulier sur des marchés comme la Chine). L’humour est l’une des choses les plus difficiles à traduire, ce qui pourrait être un facteur dans la chute des comédies axées sur les blagues, remplacées par des comédies d’action qui reposent sur beaucoup d’humour physique. (Être un humain, c’est trouver une chute drôle.)

Et ainsi, comme l’a noté Mottola, “quelque chose qui est un peu plus petit va avoir un moment vraiment difficile de nos jours. Les calculs ne correspondent pas. Et dépenser beaucoup d’argent pour commercialiser un film comme Confesser, Fletchou la légion de comédies indépendantes à petit et moyen budget qui se font encore (comme celle de cette année Île du feuou la comédie dramatique Cha Cha réel lisse), ça ne marche tout simplement pas. Mieux vaut l’envoyer à un streamer, où l’algorithme pourrait le faire apparaître à quelqu’un un jeudi soir froid.

Nous ne savons pas vraiment à quel point les comédies se portent bien sur les streamers, car les données fournies par les streamers eux-mêmes sont suspectes, pour diverses raisons. (Pendant longtemps, si vous feuilletiez, disons, celui de Kevin Hart Moi temps et regardez-le pendant deux minutes et une seconde, puis éteignez-le, Netflix compterait cela comme une “montre”. Maintenant, il rapporte les “heures vues” – pour le top 10, par semaine.) Une comédie policière comme le Couteaux sortis suite Verre Oignon, qui aurait probablement fait un retour formidable dans les salles, n’a reçu qu’une sortie en salle limitée d’une semaine (au cours de laquelle il a rapporté plus de 13 millions de dollars). Peut-être que les revenus perdus de la vente de billets seront compensés par les abonnements ; Netflix espère certainement que ce sera le cas et le signalera presque certainement.

Si les comédies sont faites pour les streamers et y vivent principalement à l’avenir, alors Mottola et Feig continueront à travailler, au moins aussi longtemps que dureront les streamers. Feig a noté qu’il avait travaillé pour Netflix (avec L’école du bien et du mal) et a un accord avec Amazon maintenant. Faire des films et faire rire les gens à la maison, c’est mieux que de voir la comédie disparaître. Et les deux réalisateurs ont beaucoup travaillé à la télévision – les crédits de Feig incluent des émissions comme Freaks and Geeks et Le bureautandis que Mottola inclut Non déclaré et Développement arrêté. Ils connaissent le pouvoir de la comédie sur petit écran.

Mais comme le souligne Feig, vous montez un film comique conçu pour l’expérience de visionnage communautaire différemment d’une comédie télévisée, en partie parce que les rires atterrissent différemment. Pour lui, ce serait vraiment dommage que ce rire communautaire s’estompe. «Ce que vous perdez, c’est l’expérience de groupe. Pendant la pandémie, il y avait ce sentiment que nous n’avions plus besoin de sortir – nous pouvons simplement regarder ça à la maison », a-t-il déclaré. Mais reproduire l’expérience de rire avec les autres de la comédie est toujours important. “C’est pourquoi les plus grandes émissions de la télévision en réseau sont toujours celles avec des morceaux de rire”, souligne-t-il – et il a raison.

Pourtant, l’avenir des streamers est lui-même difficile, note Mottola. “Le streaming est-il même rentable?” Il a demandé. «À long terme, la musique a été dévastée par la musique en streaming. Sommes-nous en train de détruire des films de la même manière, en créant autant de contenu et en dévalorisant ainsi tout ?” Le coût d’un service de streaming peut-il vraiment remplacer les revenus générés par la vente de billets ? Et les gens voudront-ils vraiment revenir?

Pour les amateurs de comédie, cette perspective est à l’opposé du drôle. Pourtant, il pouvait y avoir de l’espoir. Un film comme Tout partout tout à la fois fait un énorme profit principalement grâce au bouche à oreille; on imagine que le même bouche à oreille pour Billet pour le paradis, qui n’est finalement pas très drôle, peut expliquer son rendement médiocre. Tout ce qu’il faut vraiment pour qu’un genre soit relancé, c’est quelques succès surprenants. La comédie est résiliente, et elle n’est pas encore morte.

Mais c’est certainement agité, et avec les théâtres qui luttent pour survivre, tout le monde devine ce qui va se passer ensuite. Peut-être que l’avenir de la comédie théâtrale est la comédie d’action, ou le film de super-héros farfelu, ou la comédie d’horreur campy. Et peut-être que c’est bien. L’avenir de la comédie théâtrale semble sombre – mais si vous l’aimez, vous savez que vous voulez qu’elle survive.