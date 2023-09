Les grands du tennis font l’éloge de Djokovic pour son 24e titre historique du Grand Chelem à l’US Open

Le grand tennisman serbe Novak Djokovic a écrit l’histoire dimanche soir en devenant la première personne de l’ère ouverte à remporter 24 titres du Grand Chelem, égalant ainsi Margaret Court pour le plus grand nombre de titres de l’histoire.

Djokovic a battu Daniil Medvedev 6-3, 7-6(5), 6-3 en deux sets pour remporter son quatrième titre à l’US Open. Avec cette victoire, le joueur de 36 ans a obtenu une certaine revanche à l’US Open deux ans après que Medvedev lui ait refusé un Grand Chelem lors du dernier obstacle de la finale de New York 2021.

Concernant l’exploit historique du Serbe, de grands noms du tennis l’ont salué sur les réseaux sociaux pour ses exploits, notamment Billie Jean King, Rod Laver, Juan Martin del Potro et d’autres.

« Félicitations au 24x champion du Grand Chelem @DjokerNole, champion en simple messieurs de l’#USOpen », a écrit l’ancienne numéro un mondiale américaine Billie Jean King sur la plateforme de médias sociaux X.

Bravo encore Novak, je suis sûr que 24 ans est aussi bien qu’un, surtout quand vous vous êtes battu si dur pour arriver là où vous êtes et pour y rester face à une marée croissante de challengers. Vous étiez en alerte ce soir face à un joueur de qualité en la personne de Daniil. Inclinez-vous encore, champion ! 🚀— Rod Laver (@rodlaver) 10 septembre 2023

« Une grandeur indéniable !!! Quelle légende », a déclaré Victoria Azarenka, double championne de l’Open d’Australie.

« Champion Idemo !!! », a déclaré le champion de l’US Open 2009 Juan Martin del Potro, qui a battu Rafael Nadal en demi-finale et le quintuple champion en titre Roger Federer en finale.

Après sa victoire lors de sa 36e finale majeure en simple, le Serbe de 36 ans est désormais le premier homme à remporter quatre titres du Grand Chelem en simple au cours d’une saison (2011, 2015, 2021, 2023). Ce nombre de finales correspond également à l’âge du Serbe ; à 36 ans, il est le plus vieux champion en simple masculin de l’US Open de l’ère Open.

Déjà seul détenteur du record de titres en simple du Grand Chelem masculin, Djokovic avance également de deux majeurs sur les 22 de Rafael Nadal et de quatre d’avance sur les 20 de Roger Federer.

Djokovic a une fiche de 12-3 en finale du Grand Chelem dans la trentaine, améliorant sa fiche de 12-9 dans la vingtaine. De plus, il a désormais une fiche de 4-6 lors de ses 10 finales en simple masculin de l’US Open, un record.

