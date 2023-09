Les grands donateurs du Parti républicain espéraient une alternative à Trump. Maintenant, certains abandonnent.

« Trump a environ 50 points d’avance », a déclaré un collecteur de fonds républicain basé à New York, qui a requis l’anonymat pour parler librement de l’état des lieux. « Qui veut s’impliquer et gaspiller de l’argent ? »

L’hésitation à donner a déjà un impact sur les super PAC républicains, qui ne sont pas liés par les limites des campagnes politiques réglementées. Parmi tous ces groupes axés sur la primaire présidentielle du GOP, seuls 66 donateurs individuels ont apporté des contributions de 250 000 $ ou plus jusqu’à la fin juin – la dernière période couverte par les délais de dépôt fédéraux, selon une analyse POLITICO des documents déposés par les comités de la Commission électorale fédérale.

Cela représente une baisse de 24 pour cent par rapport à la même période en 2016, lorsque le parti avait organisé pour la dernière fois une primaire compétitive. À ce stade de ce cycle, 87 donateurs avaient donné au moins 250 000 $ à l’un des super PAC des candidats, selon l’analyse.

Pendant ce temps, la mise à l’écart des grands donateurs ne fait rien pour nuire à Trump, qui est devenu l’alpha en menant une campagne de collecte de fonds de petits dollars.

Le super PAC qui soutient l’ancien président a reçu relativement peu de dons majeurs cette année. Mais jusqu’à la fin juin, le comité conjoint de collecte de fonds de Trump a déclaré avoir collecté 23,7 millions de dollars auprès de donateurs donnant moins de 200 dollars, soit plus du double des dons populaires de tous les autres candidats républicains réunis.

Même si l’ancien président semble inébranlable en tête des sondages, certains grands donateurs continuent de faire leurs achats. Ronald Lauder – un héritier milliardaire des cosmétiques qui a rencontré DeSantis et Scott alors qu’il enquêtait sur le terrain après s’être séparé de Trump – est devenu intrigué par Haley après la solide performance du débat de l’ancien gouverneur de Caroline du Sud le mois dernier, selon une personne proche de lui qui a obtenu l’anonymat pour discuter librement de conversations privées.

«Il aime vraiment Haley. Il la connaît », a déclaré la personne, soulignant qu’il n’avait pas encore l’intention de la rencontrer. « Il est trop tôt pour dire qui il soutient, mais [he thinks] elle est formidable sur Israël et très impressionnante.

Mais comme une grande partie de l’establishment républicain, de nombreux donateurs se résignent de plus en plus à la domination de Trump dans un domaine qu’ils espéraient initialement façonner. Ils ne sont pas assez enthousiasmés par aucun de ses adversaires pour leur envoyer de l’argent. Ils craignent que Trump ne cherche à se venger s’il est élu. Et avec le recul de DeSantis et aucun autre candidat ne faisant de mouvement significatif dans les sondages, on ne sait pas vraiment qui, le cas échéant, ils soutiendraient.

« Confusion. Y a-t-il un meilleur mot ? John Catsimatidis, le PDG milliardaire de la chaîne de supermarchés Gristedes, a déclaré lorsqu’on lui a demandé de résumer l’humeur de la classe des donateurs haut de gamme. « Les donateurs républicains veulent une personne pro-business, sans fioritures et ils veulent qu’une personne capable d’avoir du sex-appeal puisse remporter 51 pour cent. »

« Beaucoup d’entre eux craignent que le président Trump, même s’il est une superstar, ne soit pas en mesure d’atteindre les 51 pour cent, alors ils se tournent vers le prochain », a ajouté Catsimatidis. « On dirait que Nikki Haley semble être en haut de ce totem en ce moment, et [Florida Gov. Ron] DeSantis est là quelque part, mais DeSantis a perdu à cause du sex-appeal.

Catsimatidis a contribué à Trump et a déclaré qu’il céderait à la candidature démocrate de longue date de Robert F. Kennedy, Jr. Certains autres donateurs et groupeurs majeurs se sont engagés en faveur d’autres candidats: par exemple l’avocat new-yorkais Eric Levine, est optimiste sur Scotttandis que le PDG de la société d’investissement, Hal Lambert, soulève pour DeSantis.

Mais le PDG milliardaire Ken Griffin, qui a fait don de 5 millions de dollars à la course au poste de gouverneur de DeSantis en Floride, et le méga donateur Thomas Peterffy, ont continué à rester à l’écart car ils ont exprimé leur frustration envers le reste du peloton.

« Il y a douze et huit ans, à cette époque de l’année, des événements se déroulaient chaque semaine à New York. [during] septembre », a déclaré la personne chargée de la collecte de fonds basée à New York. « Et la seule personne à ma connaissance qui organise un événement tout ce mois-ci est Nikki Haley. C’est plus qu’inhabituel.

La réticence de nombreux donateurs fortunés à donner aggrave les difficultés des candidats aux primaires les moins bien notés – désespérés de gagner du terrain mais avec des ressources limitées. Sans ressources financières considérables sur lesquelles compter pour la publicité, cela augmente également les enjeux des débats primaires républicains, y compris celui de cette semaine en Californie.

Bill Strong, banquier d’investissement international et collecteur de fonds républicain de longue date, fait partie de ceux qui regardent Haley avec optimisme. Il a souligné les chiffres d’un récent Sondage CNN/Université du New Hampshire ce qu’il a dit montre qu’il y a de la place pour qu’elle grandisse. Le sondage donnait Trump avec 39 pour cent des voix des électeurs probables des primaires du GOP et Haley avec 12 pour cent, presque à égalité avec DeSantis, qui il y a quelques mois était considéré comme l’un des favoris du concours.

Strong est convaincu que même une amélioration modeste comme celle de Haley dans le New Hampshire peut avoir un impact sur les donateurs potentiels, et sur quelques-uns d’entre eux. avoir mettre de l’argent sur elle. Parmi eux figurent Jan Koum, cofondateur de WhatsApp, qui a fait don de 5 millions de dollars à un super PAC soutenant sa campagne, le capital-risqueur Tim Draper, qui a donné 1,1 million de dollars, et le donateur d’un million de dollars Steven Stull, un autre capital-risqueur, selon la Commission électorale fédérale. dépôts.

Mais ils sont des loups solitaires parmi les super donateurs qui, pour la plupart, ne dépensent pas encore d’argent.

« C’est un groupe extrêmement conservateur. Pas politiquement conservateur, mais conservateur dans ses actions. Ils veulent faire des recherches et savoir des choses avant d’actionner un interrupteur », a déclaré Stu Loeser, un consultant basé à New York qui travaille avec de riches donateurs. «Il n’y a pas encore de véritable argument selon lequel quiconque puisse battre Trump. Jusqu’à présent, ils restent les bras croisés jusqu’à ce que quelqu’un prouve leur viabilité.